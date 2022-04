Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam: Đề nghị kiểm tra các khoản nghĩa vụ tài chính của Bách Đạt An

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam đề nghị cơ quan cấp trên chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, rà soát lại các khoản nghĩa vụ tài chính của Công ty CP Bách Đạt An đã thực hiện đối với Nhà nước tại dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Heracomplex Riverside và Khu đô thị Bách Thành Vinh.

Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn, Công ty CP Bách Đạt An trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 113/TB-UBND, ngày 6/4/2022.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam cũng đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát lại toàn bộ diện tích đất công ích nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng diện tích đất theo đúng quy định; kịp thời báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung liên quan đối với 4 dự án nêu trên do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận, chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 331-TB/TU ngày 12/4/2022.

Trước đó, tại buổi tiếp công dân liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết, để tháo gỡ các vướng mắc trong việc triển khai các dự án của Công tu CP Bách Đạt An, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các đơn vị liên đẩy nhanh thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Heracomplex do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư và đưa các dự án này vào diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Như VietTimes đã đưa tin, ngày 7/4, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Bách Đạt An do công ty này có tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp thuế (90 ngày) kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 28,45 tỷ đồng và thời gian hiệu lực của quyết định cưỡng chế là 30 ngày (kể từ ngày 7/4/2022 đến ngày 6/5/2022).

Với quyết định này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (chi nhánh Đà Nẵng) có trách nhiệm trích tiền từ tải khoản của Công ty CP Bách Đạt An nộp về tài khoản của Kho bạc Nhà nước Điện Bàn. Trong trường hợp số tiền trong tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An nhỏ hơn số tiền quyết định cưỡng chế thì ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (chi nhánh Đà Nẵng) vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An trong thời gian quyết định có hiệu lực.