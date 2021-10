Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam đề nghị đẩy nhanh thi hành án liên quan đến Bách Đạt An

Ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam - cho biết, Ban Nội chính Tỉnh uỷ vừa có văn bản gửi Thường trực Tỉnh uỷ, báo cáo về kết quả tiếp dân tháng 10/2021 đối với các nội dung thi hành án các bản án liên quan đến các dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Tại buổi tiếp công dân tháng 10/2021, ông Trần Kim Luyện - đại diện cho hơn 1.000 khách hàng mua bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư - phản ánh việc số khách hàng mua đất nền tại dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đã góp vốn trước 95% nhưng cho đến nay vẫn chưa được cấp sổ và bàn giao đất.

Bên cạnh đó, vụ việc đã có bản án, quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không thấy các cơ quan giám sát chặt chẽ dẫn đến khối lượng thi công để hoàn thiện dự án rất nhỏ, công tác đền bù giải toả vẫn chưa xong và đến nay số khách hàng này vẫn chưa được cấp sổ và giao đất.

Trước thực trạng này, đại diện số khách hàng trên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ làm rõ trách nhiệm của Thường vụ Tỉnh uỷ và cá nhân Chủ tịch-Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự -đối với sự chậm trễ thi hành án, đồng thời, đề nghị cho người dân được biết phương án thi hành án của Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đối với sự chây ì của Công ty CP Bách Đạt An trong việc thi hành án.

Đại diện số khách hàng này còn đề nghị Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức đối thoại giữa các bên liên quan (người mua, Công ty CP Bách Đạt An, UBND thị xã Điện Bàn) để tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ghi nhận ý kiến của người dân, ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam - cho biết, liên quan đến vụ việc, Trường trực Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giài quyết vụ việc để sớm bàn giao đất cho người dân.

“Vụ việc cũng đã được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tinh uỷ nhằm tăng giài quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp giữa các bên”- ông Mai Văn Tám thông tin.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam thừa nhận việc triển khai dự án còn chậm có một phần do các thủ tục liên quan đến đất đai phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nên không thể nôn nóng có thể dẫn đến sai phạm.

Trước thực trạng của vụ việc, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan và Công ty CP Bách Đạt An sớm hoàn thiện các dự án, hoàn thành các thủ tục để sớm giao đất cho người dân.