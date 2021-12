Ảnh: Hội An rực rỡ trong đêm hội đèn lồng

VietTimes – Tối ngày 24/12, chuỗi sự kiện "Hội đèn lồng Hội An" và "Hội An chào năm mới 2022" với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc đã chính thức khởi động.

Tối ngày 24/12, cầu An Hội (Hội An) trở thành tâm điểm của đêm "Hội đèn lồng Hội An"