Ảnh: Hội An nhuốm vàng trong lũ sớm

VietTimes – Chuyện Hội An chìm trong lũ sớm không phải chuyện lạ, nhưng sau thời gian dài giãn cách xã hội do dịch COVID-19, việc phố cổ Hội An chìm trong lũ sớm đã biến nơi đây thành điểm checkin cho giới trẻ địa phương.