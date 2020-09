Yêu cầu Netflix loại bỏ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, ngày 25/8/2020, truyền thông và cộng đồng mạng xã hội Việt Nam phát hiện và bất bình trước thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam xuất hiện trong phim “Put your head on my shoulder” cung cấp trên dịch vụ của Công ty Netflix tại Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 28/8/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có văn bản số 1665/PTTH&TTĐT yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam. Đây là văn bản nhắc nhở lần thứ 2 về vấn đề này mà Cục gửi tới Công ty Netflix.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Công ty Netflix đã không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam tại công văn số 1330/PTTH&TTĐT ngày 20/7/2020 về việc yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tới người sử dụng tại Việt Nam.

Tại văn bản số 1665/PTTH&TTĐT, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu Công ty Netflix, ngay khi nhận được văn bản, nghiêm túc thực hiện rà soát, loại bỏ những bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam và chấm dứt hiển thị chuyển ngữ tiếng Việt trong các bộ phim, chương trình truyền hình trên kho nội dung của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, nếu trên dịch vụ của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam tiếp tục xuất hiện các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam sẽ xem xét các biện pháp phù hợp để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cũng liên quan việc Netflix phát các chương trình có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam, 2 tháng trước, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Bộ TT&TT và Bộ VH-TT& Du lịch liên quan đến việc bộ phim có tên Madam Secretary do Mỹ sản xuất có chú thích sai lệch về địa danh Hội An của Việt Nam.

Dư luận xôn xao khi một bộ phim của Mỹ có tên Madam Secretary thực hiện cảnh quay tại phố cổ Hội An của Quảng Nam (Việt Nam) nhưng lại được chú thích trong phim là địa danh Phù Lăng của Trung Quốc khiến dư luận bức xúc.

Sự việc trên gây xôn xao dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây là một sự xúc phạm đến tự hào, tự tôn về những giá trị nổi bật của lịch sử, văn hóa vùng đất và con người Hội An - một Di sản Văn hóa thế giới và địa chỉ du lịch được yêu thích trên toàn cầu.

“Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia luôn là vấn đề thiêng liêng, là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta trong nhiều năm qua. Không được có bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ hay tổ chức, cá nhân nào có các hành vi gây nguy hại đến hình ảnh của dân tộc Việt Nam. Việc chú thích sai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quảng bá du lịch nước nhà” – ông Võ Văn Thơ – Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam - cho biết.