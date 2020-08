Vy Paris Boutique – Nơi khởi nguồn cho hạnh phúc thăng hoa

Thực tế là nhu cầu làm đẹp của phái nữ ngày càng trở lên cần thiết và có xu hướng ngày một tăng, để có một làn da khỏe mạnh và mịn màng lúc nào cũng cuốn hút hơn làn da thiếu sức sống dù được phủ lớp phấn dày cộm. Hiểu được giá trị cốt lõi của vẻ đẹp nguyên bản, Vy Paris Boutique đã cho ra đời dòng mặt nạ, hiện hot nhất trên thị trường như mặt nạ thải độc Sun Hee của Genie hay các mặt nạ cấp ẩm bổ sung Hyaluronic acid – có thể giữ nước gấp 1000 lần trọng lượng của mình nên có khả năng cấp ẩm tuyệt vời. Chỉ đơn giản là thực hiện một liệu trình chăm sóc da mặt tại spa bằng dưỡng ẩm chuyên sâu, bạn sẽ có thể cảm nhận được làn da của mình như “trẻ thêm vài tuổi”.

Bổ sung dưỡng chất cho da giúp da khỏe hơn và hạn chế tình trạng lão hóa da. Bổ sung dưỡng chất cho da giúp da khỏe hơn và hạn chế tình trạng lão hóa da Giấy chứng nhận đơn vị Vy Paris Spa là đơn vị phân phối mỹ phẩm Genie Korea cao cấp Sản phẩm giúp cho làn da mềm mại mịn màng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm: Hotline: 0931.119.129 hoặc 0789.77.99.07 Fanpage: Vy Paris Boutique Địa chỉ: 128/5 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tại Vy Paris Spa, bạn sẽ được sử dụng các máy móc hiện đại để dẫn truyền chất vào da giúp da thẩm thấu nhanh hơn. Mỗi sản phẩm, mỗi loại da và mỗi loại sản phẩm sẽ được áp dụng các phương pháp khác nhau như ánh sáng, laser, hay dẫn truyền Ion có thể giúp làn da tươi sáng nhanh hơn nhiều mà lại rất an toàn, với biện pháp này sẽ cung cấp vitamin cho da, có hiệu quả dẫn truyền cao gấp 30 lần so với cách bôi lên da thông thường nên giúp da khỏe hơn và hạn chế dấu hiệu lão hóa. Đặc biệt các thiết bị sử dụng đã được kiểm chứng, rất an toàn cho da, không có tác dụng phụ

Bổ sung dưỡng chất cho da giúp da khỏe hơn và hạn chế tình trạng lão hóa da Giấy chứng nhận đơn vị Vy Paris Spa là đơn vị phân phối mỹ phẩm Genie Korea cao cấp Sản phẩm giúp cho làn da mềm mại mịn màng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm: Hotline: 0931.119.129 hoặc 0789.77.99.07 Fanpage: Vy Paris Boutique Địa chỉ: 128/5 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chính điều này đã làm nên thương hiệu Vy Paris Boutique, Vy Paris Boutique ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình tại thị trường làm đẹp Việt Nam khi 3 năm liên tiếp (2017 - 2018 - 2019) lọt top 5 đơn vị phân phối mỹ phẩm Genie Korea tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đơn vị Vy Paris Spa là đơn vị phân phối mỹ phẩm Genie Korea cao cấp Sản phẩm giúp cho làn da mềm mại mịn màng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm: Hotline: 0931.119.129 hoặc 0789.77.99.07 Fanpage: Vy Paris Boutique Địa chỉ: 128/5 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chất lượng, nguồn gốc các sản phẩm mỹ phẩm luôn là yếu tố được lưu tâm nhiều nhất khi lựa chọn các sản phẩm làm đẹp. Lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng cũng như các liệu trình điều trị phù hợp với bản thân sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc và quan trọng nhất là hạn chế tối đa rủi ro trong lĩnh vực làm đẹp. Đến với Vy Paris Boutique, bạn hoàn toàn có thể tìm được những sản phẩm skincare an toàn cho làn da và vừa túi tiền của mình. Bằng sự uy tín của mình, Vy Paris Boutique cam kết về chất lượng sản phẩm hoàn tiền 100% nếu mỹ phẩm chăm sóc là sản phẩm hàng nhái, không đảm bảo chất lượng, hoặc các sản phẩm đang sử dụng không phù hợp hay gây kích ứng trong quá trình chăm sóc da bằng sản phẩm Genie Korea. Đến với Vy Paris Boutique bạn được trao chữ tín, nhận niềm tin từ cửa hàng.

Sản phẩm giúp cho làn da mềm mại mịn màng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm: Hotline: 0931.119.129 hoặc 0789.77.99.07 Fanpage: Vy Paris Boutique Địa chỉ: 128/5 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Nhưng hiện nay trên thị trường cũng có khá nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm và được chào bán với mẫu mã giống các sản phẩm được phân phối bởi Vy Paris Boutique cung cấp, các sản phẩm này được chào bán công khai trên nhiều trang facebook, nhiều diễn đàn nên việc phân biệt thật giả thật khó. Chính điều này đã làm mất hình ảnh của các sản phẩm chính hãng bởi Vy Paris Boutique .