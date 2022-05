Vũ trụ ảo Metaverse có khả thi tiếp sức ngành du lịch?

Metaverse - cơ hội lớn cho ngành du lịch?

Đại dịch COVID-19 xảy ra đã khiến ngành du lịch ở tất cả các nước trên toàn cầu lao đao nhưng cũng đã thúc đẩy việc xóa nhòa ranh giới giữa du lịch và kỹ thuật số, nhất là khi công ty Facebook (nay là Meta) đưa vũ trụ ảo đến gần hơn với hiện thực. Trên thế giới hiện nay, một số nước đã nhanh chóng nắm bắt công nghệ Metaverse để phục vụ xu hướng du lịch thời kết nối.

Mới nhất, một trong những nước hoạt động du lịch tốt nhất hàng đầu châu Á là Thái Lan với mức 40 triệu lượt khách/năm đã triển khai công nghệ Metaverse để tăng tốc phục hồi ngành công nghiệp không khói hậu COVID-19 mong lấy lại lợi nhuận từ phân khúc khách hàng sử dụng tiền điện tử.

Metaverse là cơ hội lớn cho ngành du lịch, từ việc đặt chuyến cho đến mua các NFT (viết tắt của "non-fungible tokens" - mã thông báo không thể thay thế) trong du lịch ảo. NFT là các vật phẩm kỹ thuật số duy nhất có chứng nhận về tính xác thực và quyền sở hữu được đăng ký trên chuỗi khối (blockchain), công nghệ nền tảng của tiền điện tử.

Đồng thời, tại nhiều nước, Metaverse được cho là cũng giúp họ tiếp cận nhóm khách hàng gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012), cũng là nhóm có tác động lớn với các nhóm khác để tiêu tiền vào du lịch.

Chẳng hạn như mới đây Thái Lan có chương trình Thailand Holideals cho phép du khách sử dụng token kỹ thuật số để mua sản phẩm và dịch vụ, hay dự án "Thành phố Metaverse Phuket" tập trung vào du lịch và chăm sóc sức khỏe… Sắp tới, đất nước triệu voi cũng dự kiến trình làng nền tảng vũ trụ ảo Amazing Thailand với các công cụ tiếp thị kỹ thuật số thúc đẩy du lịch tiến tới các xu hướng mới và tiếp cận phân khúc mới.

Một số hãng bay trên thế giới cũng đã ứng dụng công nghệ giúp hành khách có trải nghiệm thực tế ảo. Khách được xem ghế ngồi của họ từ trước khi đặt vé hoặc ngắm cảnh từ ghế của phi công khi đang bay.

Metaverse được kỳ vọng tiếp sức cho ngành du lịch phục hồi hậu COVID-19. Ảnh: Arover.net

Các chuyên gia công nghệ trên thế giới cũng đã chỉ ra Metaverse có thể giúp ích cho các địa danh lịch sử và trở thành mô hình kinh doanh mới cho du lịch. Nhiều bảo tàng, di tích lịch sử, tòa nhà cổ đang quan tâm đến việc thu hút du khách trên vũ trụ ảo. Phân tích của các chuyên gia cho rằng, một người thường chỉ tới mỗi bảo tàng một lần, nhưng họ có thể ghé thăm nó nhiều lần trên metaverse, bởi vì lý do này, nên việc phát triển du lịch trên vũ trụ ảo vẫn là xu hướng hợp thời.

Chặng đường rất dài tiến tới thực tế

Tuy nhiên, cũng nhiều nhận định của giới chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của Metaverse vẫn còn một chặng đường dài phía trước có thể tốt hoặc xấu cho ngành du lịch.

Trả lời VietTimes, thành viên Ban cố vấn một công ty công nghệ cho hay, những người trẻ tuổi (nhóm khách hàng gen Z) sẽ bị nghiện cách học dễ dàng và không đòi hỏi phải cố gắng quá nhiều thông qua một trò chơi thú vị với phần thưởng độc đáo và mang cá tính hóa cao, các lớp vỏ (skins), hiện thân ảo (avatars), các vật phẩm có tính cách huyền thoại đều tỏ ra thú vị và thu hút lớp trẻ.

Đồng quan điểm, ông Trần Thanh Vũ – CEO của Vinagroup Travel bày tỏ: “Tôi cũng nghĩ rằng đây là một công nghệ mới có thể sẽ có ảnh hưởng nhất định đến xu hướng đi du lịch sắp tới của một nhóm đối tượng khách hàng”.

Nhắc đến kỳ vọng Metaverse sẽ là cơ hội lớn cho ngành du lịch, nhiều người trong ngành đều nhận định, giá trị duy nhất của du lịch ảo là mang đến cho người dùng cơ hội "thử trước khi mua" (“try before you buy”) và quyết định điểm đến thông qua thế giới ảo mà sau đó bạn sẽ đến thăm (visit) trong thực tế. Nhưng đối với đại chúng, du lịch ảo sẽ thực hiện rất nhiều ước mơ do thiếu tiền để đi du lịch thực sự và Metaverse là cơ hội để thực hiện điều đó với chi phí thấp.

Ông Trần Thanh Vũ - CEO của Vinagroup Travel trả lời chưa thể đánh giá Metaverse có đúng là cơ hội lớn cho ngành du lịch hay không. Ảnh: Hòa Bình

Với ngành du lịch hiện nay, không thể tránh khỏi việc vũ trụ số (Metaverse) hoặc thực tế ảo (Virtual reality) hoặc thực tế tăng cường (Augmented reality) tạo nên dấu ấn trên thế giới. Tận dụng cơ hội là một chuyện đương nhiên nhưng giới chuyên gia vẫn cho rằng NFT ("non-fungible tokens" - mã thông báo không thể thay thế) thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, sáng tạo không giới hạn nhưng vũ trụ ảo cần được nghiên cứu nhiều hơn mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Trao đổi với VietTimes, ông Trần Thanh Vũ – CEO của Vinagroup Travel khẳng định: “Trước tiên chúng tôi cần thời gian để theo dõi các diễn biến mới nhất của Metaverse như thế nào cũng như những phản ứng của khách hàng khi sử dụng công nghệ này, sau đó chúng tôi mới có cơ sở để nghiên cứu đánh giá”.

Có vẻ như với trình độ hiện tại, còn khá lâu mới hiện thực hóa được vũ trụ ảo. Mọi thứ hiện tại vẫn ở thời kỳ sơ khai và chưa khẳng định được chắc chắn người dùng thật sự cần thiết phải cần bước vào Metaverse như CEO của Facebook tuyên bố.

Hoạt động du lịch trong thực tế vẫn đang còn gặp phải rất nhiều khó khăn, thị trường chưa thuận lợi, đặc biệt là việc đưa khách quốc tế vào Việt Nam và ngược lại. Ông Trần Thanh Vũ cung cấp thêm thông tin: “Hiện tại mảng du lịch outbound đang dần trở lại với các thị trường quốc tế như: Thái Lan, Singapore Malaysia, Dubai, Châu Âu, Mỹ… Du lịch thế giới cũng đã mở cửa thông thoáng hơn tuy nhiên vẫn còn một số ít nước như Nhật Bản, Hàn Quốc… chính sách mở cửa vẫn chưa được thông thoáng cho khách du lịch. Chúng tôi hy vọng trong 3 tháng hè sắp tới sẽ là giai đoạn chạy đà hoàn hảo cho sự phục hồi của ngành du lịch”.