Vụ tranh chấp môi giới BĐS ở Quảng Nam: Tòa liên tục báo hoãn, khách hàng bức xúc “vây” trụ sở

Ngày 2/10, rất đông người dân là khách hàng mua đất nền liên quan đến 2 doanh nghiệp này đã tập trung tại cổng trụ sở TAND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) để phản ánh vụ việc và yêu cầu được bảo vệ quyền lợi. Đây được coi là cao trào sau phán quyết của TAND cấp cao tại Đà Nẵng đối với Vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS giữa Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) làm chủ đầu tư và Công ty CP Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Hoàng Nhất Nam) làm đơn vị phối tưởng chừng đã lắng xuống.

Theo các khách hàng này, họ đã đăng ký mua sản phẩm của dự án Bách Đạt 1 do Bách Đạt An làm chủ đầu tư thông qua đơn vị môi giới là Hoàng Nhất Nam từ cuối năm 2017. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018 hai công ty này xảy ra tranh chấp, kiện nhau ra tòa khiến các khách hàng hoang mang. Sự việc khiến hàng trăm khách hàng kéo đến cơ quan chức năng địa phương và trụ sở hai công ty này để được đảm bảo quyền lợi. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cũng theo các khách hàng này, vụ án được TAND thị xã Điện Bàn thụ lý từ tháng 12/2019 đến nay đã quá thời gian chuẩn bị xét xử nhưng tòa án liên tục thay đổi thời gian xét xử dẫn đến vụ án chưa được giải quyết.

Trước đó, TAND thị xã Điện Bàn đã hoãn phiên xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 do vắng mặt của đại diện UBND tỉnh, Sở Xây dựng và một số người dân do bận công việc. Lần tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/8, nhưng do dịch COVID-19 nên hoãn. Và lần này, TAND thị xã Điện Bàn ra thông báo dời thời gian xét xử của vụ án vào ngày 6/10 sang ngày 27/10 với lý do: Kiểm sát viên được phân công tham gia xét xử bận công tác không tham gia phiên tòa được và hội trường xét xử chưa sắp xếp được vì số lượng người tham gia quá tải.



“Đây là lần thứ ba TAND thị xã Điện Bàn thông báo hoãn với lý do khó chấp nhận được. Nhiều người đã đặt vé tàu xe, vé máy bay để vào tham gia buổi xét xử nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình, nhưng một lần nữa, TAND thị xã Điện Bàn lại dời thời gian xét xử. Với những gì đã diễn ra, chúng tôi cũng chỉ biết trông chờ vào kết quả phán quyết của cơ quan tòa án. Ấy vậy mà TAND thị xã Điện Bàn lại liên tục hoãn, hủy phiên xét xử với lý do khó chấp thuận được” – anh S., khách hàng mua đất nền, chia sẻ.



Do quá bức xúc với lý do dời lịch xét xử của TAND thị xã Điện Bàn, số khách hàng đã kéo đến trụ sở cơ quan TAND thị xã Điện Bàn để làm rõ. Nhiều khách hàng cho rằng, lý do hoãn phiên xét xử lần này khó chấp nhận được bởi việc ấn định thời gian xét xử đều do cơ quan tố tụng ấn định, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phải thi hành nên việc tòa án viện lý do kiểm sát viên tham gia xét xử bận công tác và hội trường không đủ chỗ là khó chấp nhận được.

Một lý do nữa khiến số khách hàng này bức xúc là do văn bản tham mưu của Sở Xây dựng đối với Quyết định số 1253/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành trong việc điều chỉnh, thay đổi quy hoạch 1/500 của nhiều dự án không khớp nối với quy hoạch 1/2000 của cả khu vực Điện Nam - Điện Ngọc khiến nhiều khách hàng mua đất nền tại đây có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí bị mất trắng.

Số khách hàng này trải chiếu ngồi chờ tại trụ sở TAND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

“Với những lo lắng đó, chúng tôi đã có làm việc và gửi thư kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng tỉnh, nhưng lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ ghi nhận ý kiến.

Đến nay đã gần 4 tháng mà cơ quan chức năng chưa có bất cứ kết quả trả lời cụ thể. Chủ đầu tư thì trốn tránh trách nhiệm, đơn vị phân phối thì không có thẩm quyền giải quyết, cơ quan chức năng thì im lặng, vậy chúng tôi sẽ phải bấu víu vào đâu?” – anh Q., khách hàng mua đất nền tại dự án này, chia sẻ.

Và sau những diễn biến của vụ việc kéo dài nhiều năm qua, quyền lợi của cả ngàn khách hàng mua đất nền vẫn bị mắc kẹt bởi tranh chấp của 2 doanh nghiệp là Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam vẫn chưa có hồi kết. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cần có sự vào cuộc quyết liệt, để vừa đảm bảo quyền lợi của các bên vừa đảm bảo môi trường đầu tư địa phương, cũng như tình hình trật tự xã hội, tránh tình trạng người dân tập trung đông người như đã từng xảy ra trước đây.