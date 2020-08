VinMart, VinMart+ vận hành như thế nào sau hơn nửa năm về tay Masan

Cải thiện hiệu quả hoạt động VinMart, VinMart+ là ưu tiên hàng đầu



Trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 11/8, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce (VCM) - đơn vị điều hành hệ thống siêu thị VinMart, siêu thị mini VinMart+ và nông trại VinEco – công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm. Nửa đầu năm 2020, VCM lỗ sau thuế 1.787 tỷ đồng.

Thực tế, VCM từ khi còn thuộc VinGroup đã lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ít nhất hơn nghìn tỉ đồng mỗi năm. Dưới sự điều hành của VinGroup, VCM là hệ thống bán lẻ hiện đại có quy mô toàn quốc với độ bao phủ lớn nhất: 3.022 điểm bán, doanh thu đạt 25.500 tỷ đồng, biên EBITDA là -9% trong năm 2019.

Cuối năm 2019, Masan đã thiết lập nền tảng hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ tích hợp thông qua việc sáp nhập VCM và sau đó là thành lập hai công ty The Sherpa và The CrownX vào tháng 6/2020 để tiếp quản cả hai công ty Masan Consumer Holdings và VCM.

Việc tiếp quản VCM giúp Masan sở hữu nền tảng bán lẻ lớn nhất về số lượng điểm bán, chiếm 25% thị phần kênh bán lẻ hiện đại. Hà Nội – nơi VCM đang chiếm thị phần vượt trội trên đà đạt lợi nhuận, đóng góp 46% doanh thu của VCM trong 2019. VCM còn thể hiện sự vượt trội ở danh mục tươi sống với các sản phẩm chủ lực từ VinEco và MEATDeli của Masan MEATLife.

Bán lẻ hiện đại dự kiến sẽ gia tăng quy mô nhanh chóng trong thời gian tới, có thể chiếm từ 30% - 50% toàn ngành bán lẻ vào năm 2025. Với tiềm năng to lớn này, Masan Group đã hoàn tất mua thêm 12,57% cổ phần tại The CrownX, nâng tổng sở hữu tỷ lệ lợi ích tại The CrownX lên 82,6%.

Kế hoạch đưa VinMart và VinMart+ đến điểm hòa vốn vào cuối năm 2020

Về tay Masan từ tháng 12/2019, VinCommerce đang có những tín hiệu khả quan dù trải qua giai đoạn khó khăn của COVID-19. Masan cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, VinCommerce đã mang về khoản doanh thu lên tới hơn 15.800 tỉ đồng. Riêng trong quí I/2020, doanh thu của VinCommerce đạt 8.709 tỉ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kì năm 2019. Bước sang quí II, VinCommerce tiếp tục ghi nhận doanh thu 7.104 tỉ đồng, tương đương so với cùng kì năm trước trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19.

Theo Tổng Giám đốc Masan Group Danny Le, mặt bằng, nhân sự là chi phí lớn nhất của chuỗi siêu thị. Vấn đề lớn nhất cần giải quyết là tăng năng suất. Công ty đang ráo riết thực hiện loạt giải pháp tái cơ cấu bao gồm danh mục sản phẩm, tối giản chi phí, đóng bớt các cửa hàng kém hiệu quả và sắp xếp lại hoạt động logistics. Từ đầu năm đến nay, Masan đã đóng cửa 151 siêu thị và cửa hàng không hiệu quả, đồng thời mở mới 45 điểm bán. 80% số cửa hàng bị đóng cửa nằm tại TP. HCM và các thành phố cấp 2. Những thay đổi này bước đầu đang giúp hệ thống bán lẻ này hoạt động có hiệu quả hơn.

Ông Danny Le, Tổng Giám Đốc Masan Group. Trong thời gian tới, hệ thống VinMart/VinMart+ sẽ được Masan cải tổ và số hóa mạnh mẽ.

Tại Hà Nội, vào nửa đầu năm 2020 lợi nhuận của chuỗi VinMart+ đã gia tăng với EBITDA 2%, so với mức EBITDA 1% vào nửa cuối năm 2019. Ngoài ra, dưới sự điều hành của Masan, chuỗi VinMart tại Hà Nội đã có lợi nhuận (0.5%) vào nửa đầu năm 2020 so với mức lỗ 0.2% tại nửa cuối năm 2019. Trong quí II/2020, doanh thu từ chuỗi siêu thị mini VinMart+ tăng 51,4%, chỉ số tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) là 3%. Ngược lại, doanh thu quí II của chuỗi siêu thị VinMart giảm 15% chủ yếu do các trung tâm thương mại thuộc Vincom Retail phải đóng cửa vì COVID-19 và một phần do công ty chủ động giảm doanh số mảng khách hàng doanh nghiệp (B2B) để cải thiện biên lợi nhuận. So với nửa cuối năm 2019, doanh thu nửa đầu năm 2020 của VinCommerce tăng trưởng 13%, EBITDA cải thiện từ -9% thành -7%.



VCM đang trên đà hướng đến mục tiêu đề ra của Ban điều hành: EBITDA năm 2020 sẽ về gần mức hòa vốn (-1%;-3%) dự kiến cả năm 2020, doanh thu dự kiến tăng 38% so với 2019, đạt mức 35.000 tỷ đồng.

Siêu thị mini – Tương lai của thương mại hiện đại tại Việt Nam

Masan cho biết, thời gian tới Tập đoàn này sẽ tập trung đẩy mạnh mảng siêu thị mini VinMart+, vốn đang mang về khoản doanh thu khá tốt và được kì vọng sẽ là tương lai của thương mại hiện đại tại Việt Nam. Mô hình này sẽ thiết lập nền tảng chiến lược để hiện thực hóa tầm nhìn của Masan về các điểm POL (Point of Life).

Trong thời gian tới, hệ thống VinMart/VinMart+ sẽ được Masan cải tổ và số hóa mạnh mẽ.

Trong năm nay, Masan dự kiến mở mới 100 - 300 cửa hàng VinMart+ và 10 - 30 siêu thị VinMart. Song song với đó, Masan cũng sẽ đóng cửa tối đa 10 siêu thị và 150-300 cửa hàng hoạt động không hiệu quả.



Trong thời gian tới, hệ thống siêu thị sẽ được Masan cải tổ và số hóa, trong đó hàng tồn kho sẽ được quản lí theo thời gian thực, áp dụng công nghệ trong trải nghiệm mua hàng như Scan&Go, kết hợp mô hình O2O Retail (online to offline). Dự kiến Masan sẽ đầu tư 15 triệu USD để nâng cao tính hiệu quả hoạt động của nền tảng này./.