Việt Nam có đại diện duy nhất tham gia Hội đồng cố vấn an toàn APAC của TikTok

TikTok vừa chính thức công bố Thành viên Hội đồng cố vấn an toàn châu Á – Thái Bình Dương (APAC) của TikTok gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp lý, cơ quan quản lý và học giả trên toàn khu vực.

Bảy thành viên của Hội đồng là đại diện đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Pakistan và Indonesia. Đội ngũ chuyên gia tham gia nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau như nội dung số, kỹ thuật số, an ninh mạng, truyền thông, nhân quyền,… Bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - là đại diện của Việt Nam góp mặt trong Hội đồng cố vấn tiên phong này.

Thông qua những quan điểm thẳng thắn, trực diện về các chính sách và hoạt động của TikTok, Hội đồng cố vấn an toàn sẽ đưa ra lời khuyên về các chính sách kiểm duyệt nội dung, vấn đề liên quan đến độ tin cậy và tính an toàn dành riêng cho người dùng tại APAC trên nền tảngTikTok. Cụ thể, các chuyên gia xác định các vấn đề ảnh hưởng đến nền tảng và người dùng, từ đó đề xuất các phương án phát triển chính sách, giải quyết thách thức ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, chiến lược thích nghi với sự thay đổi trong tương lai cũng được ban cố vấn chú trọng.

“Tôi rất hào hứng khi được làm việc với các thành viên hội đồng đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau để cùng giải quyết những thách thức mà nền tảng đối mặt trong hiện tại và cả tương lai. Với việc thành lập một hội đồng an toàn, tôi tin rằng TikTok đang rất quyết tâm và nghiêm túc xây dựng các chính sách củng cố độ tin cậy và đảm bảo an toàn cho người dùng trên nền tảng của họ” - bà Nguyễn Phương Linh chia sẻ.



Hội đồng sẽ họp mặt theo quý để thảo luận về các vấn đề quan trọng như an ninh trực tuyến, an toàn cho trẻ em, kiến thức kỹ thuật số, sức khỏe tinh thần và nhân quyền. Qua khảo sát, đánh giá thị trường, các chuyên gia sẽ đề xuất với TikTok, nhằm xem xét áp dụng vào chính sách tin cậy và an toàn của nền tảng. Thời gian tới, TikTok sẽ tiếp tục mở rộng Hội đồng, với sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các thị trường khác nhau trong khu vực.