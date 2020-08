Vì sao pin dự phòng phát nổ?

Những năm gần đây, pin dự đang dần trở thành một đồ dùng không thể thiếu đối với mỗi người. Lý do nó được ưa chuộng là bởi tính tiện lợi khi người dùng vừa có thể di chuyển vừa có thể sạc chiếc điện thoại của mình ở bất cứ nơi đâu. Tuy tiện lợi là vậy nhưng pin dự phòng lại ẩn chứa một mối nguy hiểm cho người dùng khi có nguy cơ phát nổ khi sử dụng.



Gần đây, những vụ pin dự phòng phát nổ xuất hiện ngày càng nhiều. Vậy nguyên nhân của việc pin dự phòng bỗng nhiên phát nổ là do đâu?



Theo nhận định của các chuyên gia thì phần lớn vụ việc pin dự phòng phát nổ là do chất lượng những viên pin này không đạt tiêu chuẩn an toàn. Trong một báo cáo mới đây của đài CCTV, Cơ quan Quản lý thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR) cho biết có đến 40% pin dự phòng trên thị trường có chất lượng không đạt tiêu chuẩn.





Để đưa ra nhận định này, SARM đã kiểm tra 75 mẫu pin dự phòng do 72 công ty khác nhau sản xuất trong phạm vi 4 tỉnh của Trung Quốc. Trong số đó có tới 29 mẫu pin không đạt yêu cầu về chất lượng. Một trong những vấn đề nghiêm trọng mà các mẫu pin kém chất lượng gặp phải là việc rất dễ bắt lửa khi sạc quá tải.



Đài truyền hình CCTV trong một lần làm phóng sự mổ xẻ pin dự phòng cũng phát hiện ra một số viên pin dự phòng bên trong chứa đầy cát. Việc làm này được cho là để tiết kiệm chi phí cho nhà sản xuất.

Bên trong viên pin dự phòng kém chất lượng chỉ toàn là cát (Ảnh: CCTV)

Lời khuyên cho những người có ý định mua pin dự phòng để sử dụng là hãy chọn những nơi có uy tín để mua, đừng ham rẻ để rồi rước lấy những hậu quả khôn lường sau này.