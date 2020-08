Vì sao bùng phát các đường dây nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam?

Chánh văn phòng Bộ Công an lý giải:

VietTimes – Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an, hiện nay Trung Quốc thiên tai liên tục, dịch COVID-19 cũng trở lại, trong khi chúng ta tuyên truyền Việt Nam là điểm đến rất an toàn. Do đó, có một lượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việc Nam để tìm việc hoặc đi du lịch.