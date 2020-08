UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn cảnh báo thí sinh gắn thiết bị gian lận trong khẩu trang

Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở Việt Nam với diễn biến khá phức tạp. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện một trường hợp nhiễm Covid-19 là bệnh nhân số 748. Các trường hợp F1 cũng đang được phát hiện và rà soát.

Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang có thể tạo điều kiện cho một số thí sinh ngụy trang thiết bị gian lận. Vì thế, công điện lưu ý các lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ coi thi cần cảnh giác nhằm phát hiện các trường hợp nghi gắn thiết bị trong khẩu trang. Có thể yêu cầu thí sinh sử dụng khẩu trang do điểm thi cung cấp.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường lực lượng công an chính quy để bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực, địa điểm thi. Các ngành liên quan cần tạo điều kiện nơi ăn nghỉ, đi lại cho thí sinh và phụ huynh trong các ngày thi, nhất là những người ở nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, học sinh khuyết tật...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 35.000 thí sinh dự thi. Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã thành lập 70 điểm thi với hơn 1.500 phòng thi, với hơn 5.400 cán bộ tham gia coi thi.