Từ hôm nay, 15/11, Hội An mở cửa trở lại đón du khách

Theo kế hoạch mở cửa du lịch, Hội An đón du khách theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 15/11 – 30/11/2021 các khu điểm tham quan như khu phố cổ Hội An, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu, Cù lao Chàm… với công suất phục vụ 30 – 50% công suất điểm đến tại cùng thời điểm.

Trong giai đoạn này, phố cổ Hội An, các điểm đến và các cơ sở lưu trú sẽ tham gia vào chương trình du lịch trọn gói thí điểm đón khách quốc tế khép kín, có lộ trình riêng đã được phê duyệt.

Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 1/12/2021 đến ngày 31/1/2022, ngoài những điểm đến đã mở giai đoạn 1, các hoạt động tại công viên Ấn tượng Hội An, chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An, chợ phiên Tân Thành, công viên Đất nung Thanh Hà, khu biểu diễn nghệ thuật Lune… cũng sẽ được tổ chức trở lại.

Trong giai đoạn 2, chuỗi sự kiện "Hội An chào năm mới – 2022" sẽ được tổ chức từ ngày 24/12/2021 – 2/1/2022 để kích cầu du lịch. Cùng với đó, Hội An xây dựng hàng loạt chương trình như: hội đèn lồng Hội An, chợ phiên Hội An, chợ ẩm thực di sản Hội An, các chương trình biểu diễn đường phố, hoạt động chào Giáng sinh và năm mới 2022, dạ hội "Hội An chào năm mới 2022" vào đêm 31/12, chương trình đặc biệt sáng ngày 1/1/2022… để phục vụ du khách.

Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ tháng 1/2022, Quảng Nam mở rộng phạm vi đón khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng... Du khách có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của các công ty lữ hành hoặc đi tự túc, gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn và bảo đảm sự linh hoạt, thuận lợi.

Du khách đến với Hội An

Theo UBND TP Hội An, từ ngày 1/2/2022, Hội An dự kiến khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn. Ngoài khách nội địa trên cả nước, Hội An sẽ đón khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm theo chương trình trọn gói của doanh nghiệp lữ hành được Trung ương và tỉnh Quảng Nam cho phép.

Riêng trong giai đoạn 1, các điểm đến tại Quảng Nam, Hội An chủ yếu đón khách từ các địa phương lân cận và người trong tỉnh. Sang giai đoạn 2, tỉnh Quảng Nam thí điểm đón khách du lịch tại các địa phương trên cả nước theo mô hình “bong bóng du lịch”, theo đó khách đi tour khép kín qua công ty lữ hành gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn.