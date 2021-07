Từ 6h ngày 31/7, giãn cách toàn TP Hội An theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Trước đó, từ 0h ngày 26/7, hai phường Tân An và Thanh Hà cùng thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà (TP Hội An) cũng đã áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng. Các khu vực còn lại trên địa bàn TP Hội An cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, riêng xã đảo Tân Hiệp áp dụng Chỉ thị 1/CT-TTg.

Để đảm bảo việc thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Hội An theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào TP Hội An và yêu cầu người dân tạm thời không rời khỏi địa bàn TP nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các xã, phường cũng sẽ kiểm soát chặt đường tiểu ngạch tại địa phương để hạn chế tối đa lượng người ra vào.

Theo báo cáo của cơ quan y tế Hội An, từ ngày 25/7 đến chiều ngày 29/7, TP Hội An ghi nhận 26 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và rất nhiều trường hợp F1, F2 liên quan.

Theo thống kê của Sở Y tế Quảng Nam, tính từ ngày 18/7 đến nay, địa phương ghi nhận tổng cộng 87 ca mắc COVID-19. Trong đó, 2 ca bệnh cộng đồng, 45 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 22 ca xâm nhập từ các tỉnh và 18 ca nhập cảnh.