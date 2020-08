Từ 0h đêm nay, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ mở cửa trở lại

Để chuẩn bị cho công tác đón bệnh nhân bắt đầu từ 0h ngày 8/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện C và ban giám đốc bệnh viện đã tổng vệ sinh toàn bệnh viện, từng khoa, phòng đều được vệ sinh và khử trùng sạch sẽ. Đặc biệt, để đảm bảo công tác đón tiếp bệnh nhân, bệnh viện đã lên phương án phân luồng đón tiếp bệnh nhân.

“Để đón tiếp bệnh nhân và an toàn trong mùa dịch, chúng tôi tổ chức phân luồng bệnh nhân theo đúng quy định. Bệnh nhân ngoại trú, bệnh nhân cấp cứu đều có lối đi riêng. Ngay cả lối đi cho nhân viên chúng tôi chúng tôi cũng đã tính toán. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả đã sẵn sàng cho vệc mở cửa Bệnh viện C trở lại” - BSCK2 Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C cho hay.

Về các phương án đón bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân đến khám bệnh, Bệnh viện C đã bố trí các khu chức năng độc lập cho việc tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Đồng thời trưng dụng khu vực phòng khám làm khu dã chiến để đảm bảo việc đón người bệnh.

Clip: Đà Nẵng phong tỏa các tuyến đường dẫn vào 3 bệnh viện: Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng



Cũng theo Bệnh viện C, tính đến thời điểm hiện tại, bên trong bệnh viện còn 1.018 người, trong đó có 365 nhân viên đã được xét nghiệm âm tính lần 2 với SARV-CoV-2. Để đảm bảo phòng chống dịch và khám chữa bệnh cho người dân, Bệnh viện C sẽ sử dụng các cán bộ y tế đã được cách ly 14 ngày đang ở trong bệnh viện. Riêng đối với hơn 300 nhân viên y tế ở bên ngoài đã được tiến hành xét nghiệm 2 lần và hầu hết đều có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ còn một số mẫu đang đợi kết quả.

“Ngay sau khi các nhân viên y tế này đảm bảo yêu cầu về cách ly và xét nghiệm COVID-19, tất cả sẽ trở lại làm việc để chia sẻ áp lực cho các bệnh viện đang ở tuyến đầu đang căng mình chống dịch, cũng như thực hiện gánh vác trách nhiệm khám chữa bệnh cho người dân” – Giám đốc Bệnh viện C chia sẻ.

Các bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng trong những ngày bị phong tỏa, cách ly vì dịch COVID-19

Trước đó, ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, đúng 0h ngày 28/7, Bệnh viện C và 2 bệnh viện khác của Đà Nẵng là Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng đã bị phong tỏa, cách ly. Cùng với 3 bệnh viện là hàng loạt các tuyến đường dẫn vào 3 bệnh viện này cũng bị phong tỏa cho đến nay.