Trung Quốc ra đòn trả đũa Australia, Anh và Canada

Đáng chú ý, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại không nhắc tới New Zealand, trong khi chỉ cách đó có vài giờ đồng hồ, nước này tuyên bố ngừng thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong.

Ông Winston Peters, Ngoại trưởng New Zealand, nói rằng đất nước ông “không còn có thể tin tưởng hệ thống tư pháp hình sự của Hong Kong đủ độc lập với Trung Quốc”, thêm rằng “nếu Trung Quốc trong tương lai thể hiện tuân thủ mô hình “một quốc gia, hai chế độ”, chúng tôi có thể xem xét lại quyết định này”.



Tháng trước, Bắc Kinh đã áp dụng luật an ninh quốc gia mới đối với Hong Kong, trong đó hình sự hóa những hành động phá hoại, ly khai, khủng bố và câu kết với các thế lực nước ngoài, sau nhiều tháng bất ổn xã hội.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng, quyết định mà Canada, Australia và Anh đưa ra là “sự can thiệp ghê gớm” vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế”.



“Trung Quốc cực lực phản đối điều này. Với sự giúp đỡ và ủng hộ của chính phủ Trung Quốc, chính quyền Hong Kong từ lâu đã tích cực hỗ trợ Australia, Canada và Anh theo các khung hỗ trợ đôi bên chiếu theo Luật Cơ bản” – ông Uông Văn Bân nói.



Liên quan tới động thái mà New Zealand đưa ra trước đó chỉ vài giờ, ông Uông Văn Bân nói rằng Trung Quốc có quyền được đưa ra thêm hành động phản ứng.



“Những bình luận và hành động sai trái của New Zealand dựa trên sự hiểu biết sai của họ về luật an ninh quốc gia Hong Kong” – ông Uông nói – “Động thái này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, những nguyên tắc trong quan hệ quốc tế và là hành động can thiệp sâu vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Phát ngôn viên trên cũng hối thúc New Zealand lập tức “sửa sai” để tránh gây tổn hại cho mối quan hệ song phương.