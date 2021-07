Trong ngày 31/7, cả nước ghi nhận 8.624 ca COVID-19, dịch ở TP. HCM và Bình Dương diễn biến phức tạp

Tin Covid-19 hôm nay 31/7 mới nhất

Tối nay, cả nước đã có 4.564 ca mắc COVID-19 mới, dịch ở TP. HCM và Bình Dương diễn biến phức tạp

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 19h ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.564 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544), Khánh Hòa (335), Đồng Nai (234), Đồng Tháp (115), Tây Ninh (72), Đà Nẵng (55), Hà Nội (43), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), Bình Thuận (37), Phú Yên (30), Đắk Lắk (21), Bình Định (19), Cần Thơ (17), Hậu Giang (17), Bình Phước (14), Gia Lai (13), Nghệ An (11), Quảng Nam (10), Thừa Thiên - Huế (9), Đắk Nông (8 ), Ninh Thuận (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Phúc (4), Lâm Đồng (3), Hà Nam (3), Hải Dương (3), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), An Giang (2), Quảng Ngãi (1), Quảng Bình (1), Hải Phòng (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 1.072 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 31/7 ghi nhận 8.624 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.620 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4180), Bình Dương (2075), Long An (544), Đồng Nai (456), Khánh Hoà (335), Đồng Tháp (146), Tiền Giang (123), Bà Rịa - Vũng Tàu (115), Bình Thuận (75), Cần Thơ (72), Tây Ninh (72), Phú Yên (58), Đà Nẵng (55), Vĩnh Long (48), Hà Nội (46), Đắk Lắk (32), Bình Định (28), Hậu Giang (19), Kiên Giang (16), Bình Phước (14), Thừa Thiên Huế (13), Nghệ An (13), Gia Lai (13), Đắk Nông (12), Sơn La (10), Quảng Nam (10), Ninh Thuận (5), Thanh Hoá (5), Quảng Trị (4), Hà Tĩnh (4), Vĩnh Phúc (4), Lâm Đồng (3), Hà Nam (3), Hải Dương (3), Ninh Bình (2), An Giang (2), Kon Tum (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Bình (1), Hải Phòng (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 2.045 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 31/7, Việt Nam có 145.686 ca mắc trong đó có 2.239 ca nhập cảnh và 143.447 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 141.877 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

- 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 31/7. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 38.734 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 441 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca. - Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 145 ca tử vong do COVID-19 (số 1162-1306) từ ngày 19-31/7/2021 tại 06 tỉnh, thành phố sau: + Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19-31/7: 90 ca + Tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 21-30/7: 47 ca + Tại Tỉnh Đồng Tháp ngày 31/7: 04 ca + Tại Tỉnh Long An ngày 30/7: 02 ca + Tại Tỉnh Quảng Nam ngày 30/7: 01 ca + Tại Tỉnh Trà Vinh ngày 31/7: 01 ca - Trong 24 giờ qua đã thực hiện 216.438 xét nghiệm cho 456.461 lượt người. - Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.070.003 mẫu cho 17.356.646 lượt người. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều.

Tối nay, Hà Nội có thêm 25 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 21 ca lây nhiễm cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 12 giờ ngày 31/7 đến 18 giờ ngày 31/7, Hà Nội đã ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 mới trong đó 4 ca phát hiện tại khu cách ly và 21 ca phát hiện tại cộng đồng.

Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt cộng đồng (02); Ho sốt thứ phát (22); Liên quan Nguyễn Khuyến – Đống Đa (01).

Như vậy từ 18 giờ ngày 30/7 đến 18 giờ ngày 31/7 thành phố Hà Nội ghi nhận 74 ca mắc mới.

25 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng: 2 trường hợp

(1) M.W, nữ, sinh năm 1989, Quốc tịch Trung Quốc;

- Địa chỉ: Trung Hòa, Cầu Giấy;

- Dịch tễ: BN là người Trung Quốc sang Việt Nam từ ngày 27/2/2021, nhập cảnh tại TP. HCM. Đầu tháng 5, BN ra Hà Nội ở và làm việc. Ngày 30/7, BN được BV Hồng Ngọc lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, kết quả dương tính ngày 31/7.

(2) B.T.H, nữ, sinh năm 1982

- Địa chỉ: Tân Minh, Thường Tín

- Dịch tễ: Hàng ngày, bệnh nhân thường lấy rau tại chợ Vồi - Thường Tín và lên bán tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm (từ khoảng 4-8 giờ sáng). Ngày 27/7, bệnh nhân xuất hiện đau lưng, mỏi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30/7, bệnh nhân có sốt, ho đến bệnh viện Nông nghiệp khám, được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội và có kết quả dương tính. .

Chùm ho, sốt thứ phát: 22 trường hợp

(1) D.A.T, nữ, sinh năm 2001;

(2) N.T.T, nữ, sinh năm 1993

- Địa chỉ: Thượng Thanh, Long Biên

- Dịch tễ: Hai bệnh nhân là F1 (chị gái và cô) của BN D.M.D, cùng nhà với bệnh nhân. Ngày 30/7, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (BV Đức Giang thực hiện).

(3) B.T.N, nữ, sinh năm 1966

(4) Đ.T.N, nam, sinh năm 1955

- Địa chỉ: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: Hai bệnh nhân là F1 (chị gái và anh rể, sống cùng nhà) của BN B.T.L, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(5) V.A.T, nam, sinh năm 1965

- Đ/C: Tương Mai, Hoàng Mai

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN C.B.V (tiếp xúc khi mua rau ngày 20/7). Ngày 23/7, sau khi được xác định là F1, bệnh nhân được lấy mẫu (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 30/7, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(6) M.H.A, nam, sinh năm 2009

(7) M.T.M.T, nữ, sinh năm 2015

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: Hai bệnh nhân là F1 (con) của BN D.T.N, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(8) D.M.S, nam, sinh năm 1972

(9) D/M/C, nam, sinh năm 2000

(10) D.N.N, nam sinh năm 2015

- Đ/C: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: 3 bệnh nhân là F1 (con và 2 cháu) của BN D.T.P, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(11) N.V.H, nam, sinh năm 1990,

- Địa chỉ: Liên Mạc, Bắc Từ Liêm

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN L.T.S. Ngày 26/7, được lấy mẫu (kết quả âm tính) và cách ly. Ngày 29/7 bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi và được lấy mẫu, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(12) N.Q.M, nam, sinh năm 2009;

(13) N.Q.N, nam, sinh năm 1984

- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (chồng và con) của BN N.T.M, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(14) N.T.M.C, nữ, sinh năm 1971

- Địa chỉ: Song Phượng, Đan Phượng.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN N.T.Q, ngày tiếp xúc gần nhất 22/7. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(15) D.T.N, nam, sinh năm 1963

- Địa chỉ: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (hàng xóm) của BN N.T.T, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(16) N.V.H, nam, sinh năm 1975

- Địa chỉ: Ngọc Hồi, Thanh Trì

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN N.T.K, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(17) T.T.T, nữ, sinh năm 1963;

- Địa chỉ: Trung Hòa, Cầu Giấy.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN N.T.K. Ngày 28/7 được lấy mẫu (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly huyện Đan Phượng. Ngày 30/7, bệnh nhân có sốt và được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(18) N.H.Y, nữ, sinh năm 2006

(19) N.H.H, nữ, sinh năm 2012

(20) T.N.K.H, nữ, sinh năm 2013

(21) T.N.H.N, nam, sinh năm 2009

- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: 4 bệnh nhân đều là F1 (cháu) của BN N.T.D, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(22) N.T.T.T, nữ, sinh năm 2003

- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của BN N.V.Q, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Nguyễn Khuyến - Đống Đa: 1 trường hợp

(1) D.T.H, nữ, sinh năm 1935;

- Địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa

- Dich tễ: Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân T.T.M.H, bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu âm tính. Ngày 29/7, bệnh nhân xuất hiện khó thở được chuyển vào bệnh viện Đức Giang, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính. (CDC Hà Nội thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.174 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 700 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 474 ca.

Trưa nay 31/7, Hà Nội có thêm 26 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 9 ca lây nhiễm cộng đồng

Trưa nay, ngày 31/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 7 giờ ngày 31/7 đến 12 giờ ngày 31/7, Hà Nội ghi nhận 26 ca mắc mới trong đó 17 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng.

Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt cộng động (2); Ho sốt thứ phát (16); Chùm liên quan Tân Mai – Hoàng Mai (3); Liên quan Bệnh viện Phổi (2); Liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (2); Liên quan hiệu thuốc 95 Láng Hạ (1).

26 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng: 2 trường hợp

(1) N.T.H, nữ, sinh năm 1980

(2) V.N.A, nữ, sinh năm 2000

- Đ/C: Văn Chương, Đống Đa

- Dịch tễ: 2 bệnh nhân là mẹ con. Ngày 28/7, xuất hiện triệu chứng ho, sôt. Ngày 30/7, bệnh nhân đến bệnh viện Xanh Pôn khám bệnh, được xét nghiệm sàng lọc dương tính và chuyển mẫu lên CDC Hà Nội làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Chùm ho, sốt thứ phát: 16 trường hợp

(1) Đ.T.P, nữ, sinh năm 1999

- Đ/C: Đức Thắng, Bắc Từ Liêm

- Dịch tễ: BN là F1 của BN V.T.T.P. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và tự cách ly tại nhà, kết quả âm tính. Ngày 30/7, xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

(2) N.V.H, nam, sinh năm 1989

(3) N.T.N, nữ, sinh năm 2018

(4) N.T.P, nữ, sinh năm 1992

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: Cả 3 bệnh nhân từ BN 2-4 đều là F1 (cháu) BN N.N.L. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển khu cách ly, kết quả âm tính. Ngày 29/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

(5) N.T.B.N, nữ, sinh năm 2016

- Đ/C: Ninh Sở, Thường Tín

- Dịch tễ: BN là F1 (cháu) BN N.T.M. Ngày 28/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 30/7, xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

(6) N.L.T.V, nữ, sinh năm 2010

- Đ/C: Bát Tràng, Gia Lâm

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.K. Ngày 28/7, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly, kết quả âm tính. Ngày 30/7, xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

(7) N.T.T.M, nữ, sinh năm 2006

- Đ/C: Phúng Xá, Thạch Thất

- Dịch tễ: BN là F1 BN P.T.H. Ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 30/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

(8) Đ.T.T, nữ, sinh năm 1964, địa chỉ: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. BN là F1 của BN V.T.H.N. Xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(9) V.T.Q, nam, sinh năm 1989; địa chỉ: tổ 25 Mai Động, Mai Động, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của BN V.T.H.N. Xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(10) Đ.M.H, nam, sinh năm 1959; địa chỉ: Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của BN T.Q.H. Xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(11) N.T.T, nam, sinh năm 1981;

(12) B.T.C, nữ, sinh năm 1950;

(13) N.S.T, năm, sinh năm 1976;

(14) N.M.Đ, nam, sinh năm 2010;

(15) N.T.H, nữ, sinh năm 2008;

(16) N.S.H, nam, sinh năm 1972;

Địa chỉ: Phúc Xá, Ba Đình.

Dịch tễ: 6 bệnh nhân là người cùng nhà, đều là F1 của BN Đ.T.V. Xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Tân Mai – Hoàng Mai: 3 trường hợp

(1) N.T.S, nam, sinh năm 1966; Địa chỉ: Thụy Khuê, Tây Hồ

(2) K.T.A, nam, sinh năm 1988; Địa chỉ: Trung Sơn Trầm, Sơn Tây

(3) N.V.L, nam, sinh năm 1969; Địa chỉ: Đại Kim, Hoàng Mai

- Dịch tễ: 3 bệnh nhân là F1 BN Đ.Q.H (đồng nghiệp), đã được cách ly tập trung từ ngày 23/7, ngày 30/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa: 1 trường hợp

(1) L.T.B, nữ, sinh năm 1960; Địa chỉ: Trung Liệt, Đống Đa

Dich tễ: Bệnh nhân có tiền sử đi mua thuốc tại hiệu thuốc Đức Tâm ngày 15/7, ngày 21/7 được cách ly tập trung, ngày 29/7 có biểu hiện sốt, đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội: 2 trường hợp

(1) N.T.T, nữ, sinh năm 1995; Địa chỉ: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm

- Dịch tễ: Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội 3 BV Phổi Hà Nội từ ngày 16/7, không về nhà, không có người chăm sóc, ngày 30/7 có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(2) Đ.C.D, nam, sinh năm 1940; Địa chỉ: Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội 2 BV Phổi Hà Nội từ ngày 13/7, không về nhà, , ngày 30/7 BN được lấy mẫu, xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI: 2 trường hợp

(1) N.T.N.A, nữ, sinh năm 1998

- Đ/C: Hạ Đình, Thanh Xuân

- Dịch tễ: BN là công nhân công ty SEI, được cách ly từ ngày 05/7 đã đươc lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 30/7, xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

(2) Đ.T.M.N, nữ, sinh năm 1990

- Đ/C: Yên Lạc, Vĩnh Phúc

- Dịch tễ: BN là công nhân công ty SEI, được cách ly từ ngày 05/7 đã đươc lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 30/7, xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1149 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 679 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 470 ca.

Sáng nay, Hà Nội phát hiện thêm 23 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ca lây nhiễm cộng đồng

Sáng nay, ngày 31/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 18 giờ ngày 30/7 đến 6 giờ ngày 31/7, Hà Nội có thêm 23 ca mắc mới gồm 8 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly.

Phân bố theo chùm ca bệnh: chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI (12), Chùm ho, sốt thứ phát (9), chùm liên quan TP.Hồ Chí Minh (2).

Phân bố theo quận, huyện: 8 ca tại cộng đồng phân bố tại Bắc Từ Liêm (2), Long Biên (2), Hai Bà Trưng (2), Đan Phượng (1), Ba Đình (1). 15 ca tại khu cách ly phân bố tại Đông Anh (08), Mê Linh (2), Hoàng Mai (2), Thạch Thất (2), Bắc Từ Liêm (1).

23 ca mắc mới gồm các bệnh nhân sau:

Chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI

(1) N.T.L.A, nữ, sinh năm 1998, địa chỉ: Thịnh Liệt, Hoàng Mai

(2) N.T.Y.M, nữ, sinh năm 2001, địa chỉ: Kim Chung, Đông Anh

(3) T.T.V, nữ, sinh năm 2001, địa chỉ: Kim Chung, Đông Anh

(4) T.T.H, nữ, sinh năm 2001, địa chỉ: Nguyên Khê, Đông Anh

(5) N.T.D, nữ, sinh năm 1995, địa chỉ: Đại Mạch, Đông Anh

(6) L.T.H, nữ, sinh năm 1992, địa chỉ: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm

(7) L.T.A.T, nữ 1984, địa chỉ: Bắc Hồng, Đông Anh

(8) N.T.L, nữ, 1987, địa chỉ: Văn Khê, Mê Linh

(9)T.T.K.L, nữ 1983, địa chỉ: Văn Khê,Mê Linh

(10) N.T.T.N, nữ, 1980, địa chỉ: Uy Nỗ, Đông Anh

(11) Q.T.S, nữ, 1991, địa chỉ: Kim Chung, Đông Anh

(12) C.T.V.A, nữ, 2002, địa chỉ: Kim Chung, Đông Anh

- Tất cả bệnh nhân đều là công nhân công ty SEI, đã được cách ly từ ngày 05/7 và được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 30/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm ho, sốt thứ phát

(1) C.T.Đ, nam, sinh năm 2011

(2) C.T.T, nam, sinh năm 1981

- Đ/C: Phùng Xá, Thạch Thất

- Dịch tễ: Cả 2 bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) BN P.T.Đ. Ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 30/7. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

(3) N.T.Đ, nữ, sinh năm 1995

- Đ/C: Tân Hội, Đan Phượng.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của BN N.T.Q. Ngày 30/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

(4) P.T.A.T, nữ, sinh năm 1970

- Đ/C: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của BN N.T.T.

- Dịch tễ: Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

(5) D.T.P, nữ, sinh năm 1948

- Đ/C: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. .

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN N.T.T. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

(6) H.T.T.V, nữ, sinh năm 1986

- Đ/C: Ngọc Hà, Ba Đình.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 BN N.M.T. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

(7) C.T.H.T, nữ, sinh năm 1984

- Đ/C: Thượng Thanh, Long Biên

- Dịch tễ: BN là F1 (mẹ) của BN D.M.D. Ngày 29/7 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

(8) T.G.H, nam, sinh năm 2021

- Đ/C: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

- Dịch tễ: BN là F1 (con) N.T.T.T. Ngày 29/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

(9) D.M.D, nam, sinh năm 2009

- Đ/C: Thượng Thanh, Long Biên

- Dịch tễ: BN là F1 của L.D.Q.Q. Ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến TP.Hồ Chí Minh

(1) Đ.T.H, nam, sinh năm 1984, địa chỉ: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân nằm trong khu vực phong tỏa liên quan BN H.T.M.C. Ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 29/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

(2) N.M.Đ, nam, sinh năm 2001, địa chỉ: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 BN H.T.M.C. Ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 29/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1123 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 670 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 453 ca.

Sáng nay 31/7, cả nước có 4.060 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM 2.503 ca

Theo Bộ Y tế, tính từ 19h ngày 30/7 đến 6h ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.503), Bình Dương (868), Đồng Nai (222), Tiền Giang (123), Bà Rịa - Vũng Tàu (76), Cần Thơ (55), Vĩnh Long (48), Bình Thuận (38), Đồng Tháp (31), Phú Yên (28), Kiên Giang (16), Đắk Lắk (11), Sơn La (10), Bình Định (9), Thừa Thiên Huế (4), Quảng Trị (4), Đắk Nông (4), Hà Nội (3), Nghệ An (2), Hà Tĩnh (2), Hậu Giang (2), Kon Tum (1) trong đó có 973 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 31/7, Việt Nam có 141.122 ca mắc trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 138.887 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 137.317 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế sẽ thiết lập Trung tâm hồi sức tại Bình Dương, hỗ trợ đẩy nhanh tiêm chủng của tỉnh Bình Dương.

Bộ Y tế ban hành Quyết định 3616/QĐ-BYT phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng". Theo nội dung Đề án, Việt Nam sẽ có 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia ở 3 miền Bắc - Trung - Nam và được đặt tại 12 bệnh viện. Đồng thời, Bộ Y tế giao chỉ tiêu về số bệnh giường hồi sức tích cực cho mỗi trung tâm từ 200-3.000 giường.

Bộ Y tế ban hành công văn số 6140/BYT-KCB ngày 30/7/2021 gửi Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố về vệc huy động các cơ sở khám chữa bệnh tham gia phòng chống dịch COVID-19, trong đó đề nghị địa phương huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở.

Tỉnh Bình Dương lập bệnh viện dã chiến số 3, số 4 tại thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng, với tổng quy mô 8.000 giường. Đến nay, tỉnh Bình Dương có 4 bệnh viện dã chiến với 16.000 giường bệnh.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 35.484 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 411 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 5.853.565 mẫu cho 16.900.185 lượt người. Trong ngày hôm qua 30/7 có 407.283 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều.

Tính đến chiều ngày 30/7, Việt Nam đã có 137.062 ca mắc COVID-19

Trong ngày 30/7 ghi nhận 8.649 ca mắc mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 8.622 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4.282), Bình Dương (1.920), Long An (469), Đồng Nai (360), Tiền Giang (242), Khánh Hòa (217), Cần Thơ (174), Đồng Tháp (157), Hà Nội (144), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Bến Tre (97), Tây Ninh (88), Đà Nẵng (65), Phú Yên (40), Trà Vinh (36), Hậu Giang (28), Bình Định (17), Kiên Giang (17), Bình Thuận (17), An Giang (16), Vĩnh Long (15), Quảng Nam (13), Bình Phước (12), Ninh Thuận (11), Vĩnh Phúc (9), Đắk Lắk (8 ), Hà Tĩnh (7), Gia Lai (6), Quảng Ngãi (6), Đắk Nông (4), Thái Nguyên (3), Lạng Sơn (2), Hòa Bình (2), Nam Định (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Hải Dương (1), Bắc Ninh (1) trong đó có 1.702 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 30/7, Việt Nam có 137.062 ca mắc trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 134.827 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 133.257 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Tăng cường tiêm vaccine, khoanh vùng, dập dịch kịp thời

Để bảo đảm nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị mình và sẵn sàng hỗ trợ nhân lực y tế cho các tỉnh, thành phố có số lượng người bệnh COVID-19 gia tăng đột biến, Bộ Y tế đã gửi công văn số 6151/BYT-TCCB ngày 30/7/2021 đến các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp giảm mắc, giảm lây nhiễm, giảm tử vong; tăng cường năng lực thu dung, điều trị và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Tăng cường công tác truyền thông; huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan truyền thông, báo chí; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội để thông tin kịp thời tới từng người dân và cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, thực hiện khai báo điện tử.

Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, hỗ trợ điều trị, chăm sóc người bệnh tại nhà. Hoàn thiện nền tảng tiêm chủng vaccine COVID-19, tích cực triển khai hệ thống QR Code cá nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai báo y tế, giám sát lịch trình di chuyển.

Chủ tịch nước: "Tiêm vắc xin chậm là chúng ta có lỗi với nhân dân!"

"Chúng ta cần giãn cách thật sự hơn nữa. Nếu không Chỉ thị 16 hay 16+ cũng không giải quyết được vấn đề. Tận dụng thời gian giãn cách để triển khai tiêm vắc xin nhanh, liên tục cho người dân".

Kết luận tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND TPHCM ngày 30/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nhấn mạnh địa phương cần chú trọng hơn nữa việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch nước nêu rõ dù đã được rút kinh nghiệm sâu sắc trong vấn đề đảm bảo giãn cách nhưng đường phố TPHCM thời gian qua vẫn còn đông.

"Chúng ta cần giãn cách thật sự hơn nữa. Cốt tử ở đây là thực hiện, thực hiện và thực hiện. Thực hiện không nghiêm, không kiên quyết thì Chỉ thị 16 hay Chỉ thị 16+ cũng không giải quyết được vấn đề", người đứng đầu Nhà nước lưu ý.

Thời điểm cần sự chung tay

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định thời gian qua, đại bộ phận người dân trên địa bàn TPHCM đã ủng hộ các chủ trương trong phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, còn có một bộ phần người dân có nơi, có lúc chưa nhận thức đầy đủ vấn đề giãn cách xã hội.

Chủ tịch nước khẳng định, các quyết sách, chỉ đạo đã đầy đủ, vấn đề cốt lỗi còn lại là tổ chức thực hiện. Chỉ thị 16 đã nêu rõ việc người cách ly với người, nhà cách ly nhà, khu phố cách ly khu phố, tỉnh cách ly với tỉnh...

Đà Nẵng thí điểm cách ly F1 tại nhà trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hoà Vang

Chiều ngày 30/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã quyết định cho thực hiện thí điểm cách ly tại nhà các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) để phòng, chống dịch COVID-19.

Việc thí điểm cách ly F1 tại nhà nhằm giảm áp lực quá tải và nguy cơ lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly tập trung, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức, kiến thức, thái độ về phòng, chống dịch COVID-19 của F1 đối với cộng đồng.

Khu vực áp dụng thí điểm biện pháp cách ly tại nhà đối với F1 sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Tùy vào tình hình diễn biến dịch mà sẽ xác định thời điểm áp dụng thí điểm và căn cứ tình hình thực tế, hiệu quả của công tác thí điểm, quá trình thực hiện cách ly tại nhà sẽ được tiến hành điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án, trình cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng trên các địa phương khác hoặc trên toàn TP Đà Nẵng.

Đối tượng áp dụng thí điểm là các trường hợp F1 đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 1, thứ 4, thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2.

