Trả đũa Mỹ, Trung Quốc trừng phạt 11 quan chức Hoa Kỳ và bắt 9 nhân vật đối lập Hồng Kông

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương, ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều thứ Hai, 10/8 ra thông báo, Trung Quốc đã quyết định trừng phạt 11 người Mỹ, trong đó có các Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Ted Cruz và Giám đốc Điều hành Tổ chức theo dõi Nhân quyền Kenneth Roth, để trả đũa biện pháp tương tự của Mỹ mấy hôm trước đối với các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông.

Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt nhiều quan chức Trung Quốc và Hồng Kông “vì cái gọi là phá hoại quyền tự trị của Hồng Kông”. Ông nói, hành động của Mỹ đã “ngang nhiên nhúng tay vào công việc của Hồng Kông, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc kiên quyết phản đối và kịch liệt lên án. Trước hành động sai trái của Mỹ, Trung Quốc quyết định từ ngày 10/8 áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người Mỹ có biểu hiện xấu xa trong các vấn đề liên quan đến Hong Kong”.

Thượng nghị sỹ Marco Rubio, người đứng đầu danh sách bị Trung Quốc trừng phạt (Ảnh: Đông Phương).

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Kể từ khi Hong Kong trở về Trung Quốc, "một quốc gia, hai chế độ" đã đạt được thành công, được công nhận rộng rãi. Người dân Hong Kong được hưởng các quyền dân chủ chưa từng có và thực hiện đầy đủ các quyền tự do khác nhau theo quy định của pháp luật. Đây là một thực tế khách quan mà không ai không có thành kiến có thể phủ nhận. Đồng thời, thực tiễn “một quốc gia, hai chế độ” cũng đứng trước những nguy cơ, thách thức mới, vấn đề nổi cộm là nguy cơ an ninh quốc gia của Đặc khu hành chính Hong Kong ngày càng nổi rõ. Khi an ninh quốc gia của Đặc khu hành chính Hồng Kông bị đe dọa và bị tổn hại nghiêm trọng và chính quyền Đặc khu không thể tự mình hoàn thiện luật bảo vệ an ninh quốc gia, Chính phủ Trung ương Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp quyết đoán để thiết lập và cải thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực thi của Đặc khu nhằm duy trì an ninh quốc gia ở cấp quốc gia. Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông trừng trị một số lượng rất nhỏ tội phạm gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và bảo vệ đại đa số người dân Hồng Kông tuân thủ luật pháp”.

Cuối cùng ông Triệu Lập Kiên nói: “Hồng Kông là Hồng Kông của Trung Quốc. Các vấn đề của Hồng Kông hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc. Không thế lực bên ngoài nào có quyền can thiệp. Trung Quốc kêu gọi Mỹ nhận rõ tình hình, sửa chữa sai lầm, ngay lập tức ngừng nhúng tay vào công việc của Hồng Kông và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, sửa chữa ngay những quyết định sai lầm; không nên ngày càng đi xa hơn trên con đường sai lầm”.

Tuy nhiên, ông Triệu Lập Kiên không nói biện pháp trừng phạt 11 quan chức Mỹ bao gồm những gì.

Danh sách 11 quan chức Mỹ bị trừng phạt bao gồm:

Thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ Marco Rubio

Thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ Ted Cruz

Thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ Josh David Hawley

Bông Thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ Tom Cotton

Thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ Patrick Joseph Toomey

Hạ nghị sỹ liên bang Hoa Kỳ Chris Smith

Chủ tịch Quỹ Dân chủ quốc gia Carl Gershman

Chủ tịch Hiệp hội Dân chủ các Vấn đề Quốc tế Hoa Kỳ Derek Mitchell

Chủ tịch Viện nghiên cứu Cộng hòa Quốc tế Hoa Kỳ Twining

Giám đốc Điều hành của Tổ chức theo dõi Nhân quyền Kenneth Roth

Chủ tịch Ngôi nhà Tự do (Freedom House) Michael Abramowitz.

Cũng theo trang tin Đông Phương, sáng 10/8, sau hơn 1 tháng Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông được thực thi. Phòng An ninh Quốc gia của cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Next Media Lê Trí Anh (Jimmy Lai Chee-ying), 2 người con trai của ông và 4 lãnh đạo cao cấp của Next Media vì các tội “thông đồng với thế lực nước ngoài, vi phạm Luật An ninh Quốc gia và âm mưu lừa đảo”. Ông Lê Trí Anh bị còng tay đưa đi khỏi nơi cư trú vào khoảng 9h40 sáng. Sau đó, cảnh sát đã đến Tòa nhà Next Media, các nhà hàng "Four Season Meal" và "Yakini Kuu" do con trai thứ hai của ông điều hành để tìm kiếm bằng chứng; áp giải ông tới văn phòng của Next Media để hỗ trợ điều tra, sau đó áp giải ông trở lại Sở cảnh sát Mong Kok. Ông Trương Kiếm Hồng, Giám đốc điều hành của Next Media, cũng bị còng tay và đưa về văn phòng để hỗ trợ điều tra.

Tới 16 giờ chiều 10/8, cảnh sát thông báo trên trang mạng xã hội có ít nhất 9 người đã bị bắt, tất cả đều là nam giới, tuổi từ 23 đến 72. Họ bị nghi ngờ phạm các tội như cấu kết với nước ngoài hoặc thế lực nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và âm mưu lừa đảo. Hành động của cảnh sát vẫn đang được tiến hành và không loại trừ khả năng có thêm nhiều người bị bắt. Được biết, hai người đàn ông mới bị bắt là Lý Vũ Hiên, một thành viên của tổ chức "Câu chuyện Hồng Kông" và Lý Tông Trạch, một cựu thành viên của phong trào sinh viên. Họ bị bắt vì tình nghi thông đồng với nước ngoài hoặc thế lực nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và âm mưu lừa đảo.

Ông Lê Trí Anh bị bắt vì bị cáo buộc “vi phạm Điều 29 Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, phạm tội thông đồng với nước ngoài hoặc thế lực nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và tội âm mưu lừa đảo, xúi giục phản loạn”. Con trai cả Lê Kiến Ân của ông dính vào tội “âm mưu lừa đảo”, còn con trai thứ Lê Diệu Ân bị cáo buộc phạm tội “thông đồng với nước ngoài hoặc thế lực ngoại bang gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.