TPHCM: Phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2 vì có người về từ Đà Nẵng nghi nhiễm COVID-19

Sáng nay 1/8, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TP.HCM vì một phụ nữ về từ Đà Nẵng nghi nhiễm nCoV.



Chung cư Thái An 2 có hai block. Block bị phong tỏa cao 13 tầng, có 116 căn, 110 hộ, 328 nhân khẩu. Tầng có người nghi nhiễm là tầng 6, có 8 căn hộ, 21 nhân khẩu.

Được biết ca nghi nhiễm 49 tuổi, sống một mình tại tầng 6 block 2B của chung cư này. BN có thời gian đi Đà Nẵng thăm mẹ ở BV Đa Khoa Đà Nẵng, ngày 28/7 bay vào TP HCM. Một ngày sau, BN đã chủ động liên hệ địa phương để lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly.

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận, quận 12, cho biết tối qua, ngay khi nhận thông tin từ sở ngành, được biết có một ca nghi nhiễm cao trên địa bàn, Ban chỉ đạo của quận đã chỉ đạo phường tạm thời phong tỏa chung cư để cơ quan chức năng xuống lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan.

Sáng nay, lực lượng chức năng gồm có cơ quan Công an, dân phòng và lực lượng y tế đã phong tỏa block 2B. Cư dân sống tại tòa nhà Thái An 2 cho biết, Ban quản lý liên tục phát loa trấn an mọi người bình tĩnh, yêu cầu cư dân không ra ngoài, nhu cầu thực phẩm, nhu yếu phẩm sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào khu vực cách ly.

Block có ca nghi nhiễm cao 15 tầng, với 328 cư dân. Ảnh: Hà An



Lực lượng chức năng thông báo sẽ phong tỏa từ 3 đến 4 ngày, để lấy mẫu xét nghiệm cư dân. Thời gian phong tỏa chung cư Thái An 2 còn tùy thuộc vào tình hình các mẫu kết quả xét nghiệm cư dân tại đây.

Trong đợt tái bùng phát nghiêm trọng dịch bệnh COVID-19, cho đến hôm nay TP.HCM đã ghi nhận 5 ca nhiễm nCoV, đều đến từ Đà Nẵng.

Các bệnh nhân gồm có BN quốc tịch Mỹ (BN449) và vợ, BN450. Ba ca mới được công bố chiều qua là BN510 (nữ, 57 tuổi, ở phường 12, quận 10, TP HCM); BN517 (nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi vào nhà con gái ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và BN518 (nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM).

TP.HCM đã thực hiện phong tỏa nhiều khu vực để phòng, tránh dịch bệnh lây lan như: BV Quốc tế City, khách sạn ở đường Nguyễn Chí Thanh, đối diện BV Chợ Rẫy; một con hẻm ở quận 10; đường số 10, khu dân cư Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức...