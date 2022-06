TP.HCM: Xử phạt hàng loạt cá nhân, đơn vị vi phạm trong lĩnh vực y tế

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt ông Mạc Bá Thông (12/1 Đường 182 phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) 35 triệu đồng vì không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian lưu giữ theo quy định của pháp luật; không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện trong thời gian lưu giữ theo quy định của pháp luật; không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; mua, bán thuốc không có giấy đăng ký lưu hành đối với hàng hóa có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng.

Thanh tra Sở Y tế cũng buộc tiêu hủy thuốc Molaz 200mg không có giấy đăng ký lưu hành, đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4,5 tháng đối với ông Mạc Bá Thông;

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã xử phạt bà Trần Thị Hải Nghi (7 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3) 35 triệu đồng, ông Phạm Đức Hoàn (42 Hoàng Trọng Mậu, Khu dân cư Him Lam, phường tân hưng, quận 7) 165 triệu đồng, buộc tịch thu hàng hóa không nguồn gốc, xuất xứ và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm là 50 triệu đồng, vì cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã xử phạt bà Nguyễn Hồng Thiên Thanh (2P Đinh Bộ Lĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh) 35 triệu đồng, do không báo cáo định kỳ việc mua, bán thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc thuộc danh mục bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật; không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật; không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn xử phạt bà Lê Thị Thân (80/7/9 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình) 45 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật nhưng không quá 24 tháng, Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Collagen X3 siêu kích trắng không số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn xử phạt các cá nhân khác:

- Phan Huyền Vân (145Bis Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1) 67,5 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định và buộc đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 18 tháng, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoạt động khám chữa bệnh.

- Nguyễn Hà Trung (192 đường 3/2, phường 12, quận 10) 70 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề. Đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 18 tháng;

- Lê Thị Thảo Quyên (192 đường 3/2, phường 12, quận 10) 35,5 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Buộc lại số lợi bất hợp pháp là 500.000 đồng.

- Văn Trọng Đồng (62-64 đường 3/2, phường 12, quận 10) 55 triệu đồng, buộc lại số lợi bất hợp pháp là 20 triệu đồng;

- Ngô Ái Mỹ (62-64 đường 3/2, phường 12, quận 10) 92,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 18 tháng, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoạt động khám chữa bệnh;

- Nguyễn Văn Hoàng (188 Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10) 62 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 18 tháng; tịch thu hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 10 triệu đồng

- Đỗ Thị Hồng Phương (188 đường 3/2, phường 12, quận 10) 35 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 18 triệu đồng với các lỗi như: khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định…

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt nhiều công ty vi phạm như:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Saigon Healthcare (45 Thành Thái, phường 14, quận 10) 16 triệu đồng, Công ty TNHH Hoàng Gia Madrid (02-LK8, Hado Centrosa Garden, 200 Đường 3/2, phường 12, quận 10) 8 triệu đồng vì niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê bị xử phạt 89 triệu đồng. Ảnh: website công ty

- Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê (7 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3) 89 triệu đồng vì niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh. Cơ sở sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt, hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (căng chỉ trẻ hóa da collagen) của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

- Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mỹ Mỹ (số 6, Đường Bắc Nam 3, Phường An Phú, TP Thủ Đức) 45 triệu đồng vì quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Biện pháp xử lý, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm.

- Công ty TNHH SX TM Liên Thành Phát (D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) 90 triệu đồng vì không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật. Biện pháp xử lý buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm kem đánh răng nhãn hàng MM Professional sản xuất ngày 19-4-2022; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 003456/17/CBMP-HCM ngày 14-11-2017.

- Công ty TNHH HALE MALIE (tên cũ Công ty TNHH LANI HALE, Q12 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10) 10 triệu đồng vì sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa (sản phẩm Bubble Tok Deep Cleanser số lô BAJF 15-01). Thanh tra Sở Y tế yêu cầu cơ sở buộc nộp lại số tiền 4,75 triệu đồng. Buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông sản phẩm.

- Công ty TNHH Đào tạo Thẩm mỹ Hoàng Kim (148/30 đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp) 46,6 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Buộc tịch thu tang vật vi phạm, Buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung.

- Công ty cổ phần FIT Cosmetics (276 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3) 70 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với các chất có quy định giới hạn nồng độ, hành lượng sử dụng theo quy định của pháp luật (sản phẩm Dr. Clean Hand Wash-sữa rửa tay sạch khuẩn-hương apple, số lô 342SO, NSX 31-8-2020, HSD 31-8-2023). Buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Dr. Clean Hand Wash-sữa rửa tay sạch khuẩn-hương apple, số lô 342SO, NSX 31/8/2020, HSD 31/8/2023; Buộc nộp lại số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm số 359/18/CBMP-LA..

- Công ty TNHH DP Tâm Đan (45M Ông Ích Khiêm, phường 10, quận 11) 54 triệu đồng vì niêm yết không đầy đủ giá bán buôn; bán thuốc cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

- Công ty TNHH Mediheal Việt Nam (121 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức) 35 triệu đồng và Công ty TNHH TM DV Unicorn (tầng 10 tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) 35 triệu đồng vì quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định. Buộc tháo gỡ quảng cáo vi phạm.

- Công ty TNHH Quốc tế Nevada do vi phạm tại Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Nevada-Chi nhánh 4 (283-285 đường 3/2, phường 10, quận 10) số tiền 50 triệu đồng vì sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Thanh tra Sở Y tế cũng đình chỉ hoạt động sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) trong thời hạn 4,5 tháng.

- Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Sài Gòn International Clinic (386 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10) 49 triệu đồng vì hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Buộc tháo gỡ quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

- Công ty TNHH Quốc tế Song Phát (68 đường số 9, P Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) 20,5 triệu đồng vì sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó. Thanh tra Sở Y tế buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã tiêu thụ là 11.217.377; buộc thu hồi và ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định; buộc thu hồi và loại bỏ hình ảnh, chữ viết, dấu hiệu, thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó.