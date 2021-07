TP.HCM trên 60.000 ca nhiễm, từ 18 giờ ngày 26/7 người dân không được ra khỏi nhà

TP.HCM đến hết hôm qua đã ghi nhận trên 60.000 ca bệnh (60.425 BN) được Bộ Y tế công bố chính thức.

Trước tình hình hết sức cấp bách do chủng vi rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân TP.HCM, ngăn chặn số ca nhiễm mới, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, đồng thời, tăng cường thực hiện thêm một số biện pháp.

Cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện triệt để các quy định về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình; thực hiện nghiêm quy định tại các khu cách ly, khu phong tỏa. Theo đó, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết để cấp cứu, mua thực phẩm thiết yếu tại những nơi cung cấp theo quy đinh và đi làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động theo quy định tại Chỉ thị 16.

Tăng cường kiểm soát các khu phong toả, khu cách ly. Đối với các khu phong tỏa, trên cơ sở đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ, ảnh hưởng đến sự lây nhiễm dịch bệnh, các địa phương xác định phạm vi phong tỏa phù hợp, không gây khó khăn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Chốt kiểm soát thực hiện Chỉ thị 16 - Ảnh: TTBC

Thực hiện triệt để “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với các hộ gia đình xung quanh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà hoặc các hình thức “đi chợ thay”.

Thành lập Tổ Công tác quản lý tại các khu phong tỏa (Tổ quản lý), trong đó có sự tham gia của lực lượng Công an, Quân sự, Thanh niên Xung phong, các đoàn thể và nhất là Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 (Tổ Covid—19 cộng đồng) để tăng cường quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện của các hộ gia đình trong khu vực phong toả.

Các lực lượng công an, quân đội thường xuyên tuần tra để giám sát việc thực hiện; nhất là các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân số cao thì phải thực hiện triệt để yêu cầu giãn cách giữa cá nhân với cá nhân.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trợ giúp lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu vực này đề nghị liên hệ Tổ quản lý để có biện pháp đưa đến từng hộ dân, không để người dân tự ra ngoài nhận trực tiếp. Giao Tổ Covid-19 cộng đồng phối hợp Lực lượng thanh niên xung phong Thành phố và tình nguyện viên của Thành Đoàn hỗ trợ điều phối, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu phong toả, cách ly đảm bảo đưa đến từng hộ dân.

Tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nơi nào vẫn để tiếp diễn tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách dẫn đến lây nhiễm thì sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương nơi đó.

Đối với các khu cách ly, người đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác (trừ trường hợp cấp cứu y tế). Giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà đối với các ca F0, F1 theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không ra khỏi nhà (trừ trường hợp cấp cứu y tế); lương thực, thực phẩm thiết yếu sẽ được chính quyền hỗ trợ, cung cấp tận nhà.

Các nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời điểm giãn cách bao gồm: Ngân hàng, chứng khoán; Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu như y tế (trừ các hoạt động thẩm mỹ thực hiện tại các cơ sở: bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa), dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, các khu cách ly, khu thu dung điều trị, bếp ăn từ thiện; cung cấp điện, nước, xăng dầu, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, duy tu các lĩnh vực giao thông đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị, vận chuyển hàng hóa thiết yếu; kho bạc nhà nước, dịch vụ tang lễ; các đơn vị đang phục vụ công tác hậu cần trong phòng, chống dịch; Các cơ sở lưu trú (khách sạn) đang thực hiện hỗ trợ các đội ngũ y bác sĩ lưu trú và phục vụ cách ly cho các chuyên gia và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn; Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và công tác phòng chống dịch bệnh; vận tải nguyên vật liệu, thành phẩm, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu; các doanh nghiệp dịch vụ logistic; các doanh nghiệp sản xuất đã đăng ký và bảo đảm công tác an toàn, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 địa điểm”…

Tối 25-7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 7. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp.

Bắt đầu từ hôm nay, shipper không còn được nhận chuyển những món đồ không thiết yếu - Ảnh: TTBC

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết hiện nay tình hình diễn biến khó lường, có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách, từ chính một bộ phận người dân. Việc kiểm soát của cơ quan chức năng “ngoài chặt trong lỏng”, hiện nay ở một số địa bàn đang diễn ra việc tiếp xúc giao lưu với nhau, thậm chí nhiều người đi ra đường dù TP đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu bắt buộc phải dùng các biện pháp mạnh hơn, cao hơn, có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu nếu người dân còn ra đường thì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cho nên người dân đặt mệnh lệnh cho chính mình phải thực hiện nghiêm người cách người, nhà cách nhà.

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu: “Bắt đầu từ tối mai (26-7-2021) người dân TP.HCM không nên ra đường sau 18h. Tất cả các hoạt động trên địa bàn tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để đảm bảo giãn cách xã hội”.

“Việc đó không đồng nghĩa là giới nghiêm”, ông Phong lưu ý người dân không nên hiểu nhầm quy định này.

Ngày hôm nay, nhiều shipper đã bị phạt trên các tuyến đường khác nhau khi nhận chuyển những món đồ được lực lượng chống dịch ghi nhận là không thiết yếu như: cục sạc điện thoại, tủ lạnh…