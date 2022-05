TP.HCM tập trung phòng, chống dịch Sốt xuất huyết nguy hiểm

Nguy cơ tiềm ẩn từ nhiều khu vực

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng năm 2021 của quận Bình Tân còn thấp do sự gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19.

Từ đầu năm 2022 đến nay tỷ lệ tiêm chủng của quận đạt 13% và tiếp tục phấn đấu để gia tăng tỷ lệ này. Đối với công tác phòng chống dịch SXHD khi ghi nhận số ca bệnh giảm so với cùng kỳ trong quý 1/2022, tuy nhiên đến giữa tháng 4/2022 số ca bệnh SXHD đang có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ.

Dự đoán trong thời gian tới, dịch SXHD sẽ tiếp tục gia tăng nếu không thực hiện sớm các biện pháp phòng dịch. Trong tháng 4, quận Bình Tân có tổng cộng 1372 điểm nguy cơ như: Các khu đất trống, các công trình xây dựng, hệ thống cống rãnh tại hơn 100 trường học, các hộ chăn nuôi gà, bình bông tại khu vực nghĩa trang, bãi xe và các cơ sở bán sắt thép trên địa bàn. Các điểm nguy cơ này, quận đã tiến hành xử lý và kiểm tra giám sát thường xuyên.

Đoàn kiểm tra đã giám sát tại 2 điểm nguy cơ là trường THPT Vĩnh Lộc và 1 công trình đang thi công trên địa bàn phường Bình Hưng Hoà B.

Tại trường THPT Vĩnh Lộc, đoàn kiểm tra đã khảo sát những khu vực nguy cơ xuất hiện lăng quăng tại trường và trao đổi với nhà trường nhằm tăng cường hơn công tác phòng dịch.

Tại công trình đang thi công trên địa bàn, đoàn ghi nhận nhiều khu vực còn đọng nước, còn tồn tại một số vật liệu xây dựng và rác thải rải rác, ... Đây là những điểm nguy cơ làm phát sinh lăng quăng và có thể gây bệnh SXHD cho những công nhân làm việc cũng như người dân sinh sống xung quanh khu vực này.

Qua đó, đoàn kiểm tra đã đề nghị chủ công trình khẩn trương phối hợp ngành y tế diệt lăng quăng và xử lý các khu vực đọng nước.

Móng tại một công trình có nguy cơ chứa nước khi mưa xuống

Đoàn kiểm tra trao đổi với chính quyền địa phương về biện pháp phòng SXHD

Sau khi kiểm tra thực địa, lãnh đạo Sở Y tế TP. HCM ghi nhận những khó khăn trong thời gian chống dịch COVID-19 vừa qua, tuy nhiên, ngoài COVID-19 vẫn cần quan tâm đến các vấn đề dịch bệnh và công tác tiêm chủng khác. Đặc biệt là dịch SXHD vì số ca bệnh nặng và tử vong tăng trong thời gian qua.

Do đó, ngành y tế cần đánh giá đúng tình hình, nhận diện các yếu tố nguy cơ nhằm sớm đề ra các giải pháp. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn chuyên môn, kiểm tra giám sát việc xử lý ổ dịch theo đúng quy định nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người dân.

Theo các chuyên gia y tế thì SXHD vẫn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và có thể tử vong. Trong thời điểm hiện nay, khi số ca SXHD nặng đang tăng cao hơn thì nguy cơ bùng phát dịch SXHD luôn hiện hữu. Do đó, người dân khi có triệu chứng nghi ngờ mắc SXHD cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sớm.

Bên cạnh đó, các phòng khám y khoa khi phát hiện ca bệnh SXHD cần hướng dẫn người dân và chuyển viện kịp thời.

Kiểm tra công tác phòng dịch Sốt xuất huyết tại trạm y tế phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân

Đồng loạt tập huấn nâng cao năng lực điều trị sốt xuất huyết

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết bắt đầu có nguy cơ diễn biến phức tạp, trong tuần qua, các Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã đồng loạt triển khai các lớp tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị Sốt xuất huyết cho các bệnh viện quận, huyện, bệnh viện tư nhân và các tỉnh phía Nam.

Tính đến giữa tháng 4, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận gần 4.500 ca mắc Sốt xuất huyết Dengue trong đó có 109 ca nặng đang điều trị tại các bệnh viện. Trước tình hình gia tăng số ca mắc bệnh giai đoạn đầu mùa dịch năm 2022, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khẩn trương triển khai tập huấn và tập huấn lại về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXHD ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Tập huấn Sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Tập huấn Sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Tập huấn Sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Cuối tháng 4, các lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho nhân viên bệnh viện và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới đã diễn ra với sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành của 4 bệnh viện tuyến cuối trong điều trị Sốt xuất huyết Dengue. Các buổi tập huấn diễn ra với sự thảo luận sôi nổi giữa báo cáo viên và học viên tham gia trực tiếp tại hội trường và trực tuyến từ các điểm cầu. Các học viên cho biết đây là buổi tập huấn rất kịp thời và bổ ích giúp củng cố và cập nhật những điểm mới trong chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết, qua đó giúp nâng cao năng lực của bác sĩ tuyến quận/huyện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh về chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết.

Ngành Y tế Thành phố tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch bệnh nói chung và sốt xuất huyết nói riêng để kịp thời có những biện pháp can thiệp phù hợp với mục tiêu hạn chế số ca chuyển nặng và tử vong cũng như không để xảy ra những ổ dịch lớn.