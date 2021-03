TP.HCM: Tạm dừng hoạt động hai cơ sở thẩm mỹ trái phép

Cơ sở thẩm mỹ không phép

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết hôm qua, ngày 4/3/2021, nhờ tin báo của người dân, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất và phát hiện một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ "chui" trên địa bàn quận 5.

Tại thời điểm Đoàn Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TP.HCM, Phòng Y tế Quận 5, Ủy ban nhân dân và Công an phường 1, quận 5 ập đến địa chỉ số 783 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 kiểm tra, đã phát hiện cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép có tên “Comeback Beauty”. Cơ sở này đặt ở lầu 1 của toà nhà, tầng trệt là hộ kinh doanh cà phê Nhã.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động của cơ sở thẩm mỹ này. Cũng cần nói rõ thêm là cơ sở thẩm mỹ không có biển hiệu đặt ở trước căn nhà theo quy định mà biển hiệu “Comeback Beauty” chỉ đặt ở tầng 1 nơi có phòng phẫu thuật.

Tại tầng 1, có 2 phòng: Phòng thứ nhất có biển hiệu “Phòng tiểu phẫu Thẩm mỹ cô bé”: có giường tiểu phẫu, đèn tiểu phẫu, ghế ngồi tiểu phẫu, máy móc, thuốc, trang thiết bị y tế…, Đoàn kiểm tra phát hiện trên giường tiểu phẫu còn có 01 mẫu mô đã khô; Phòng thứ hai có biển hiệu “Phòng triệt lông Spa”, trong phòng có 2 máy tên là “OPT SHR-Q818” và “Cool & Hot Facial Atomizer”, ngoài ra còn có các sản phẩm mỹ phẩm, thuốc, dụng cụ và trang thiết bị y tế… Đoàn kiểm tra còn phát hiện trên trang facebook “Comeback Beauty” có đăng tải các dịch vụ thẩm mỹ về y tế như “tiêm filler, thẩm mỹ cô bé…”

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong và tạm giữ tất cả các sản phẩm mỹ phẩm, thuốc, các dụng cụ và trang thiết bị y tế để làm căn cứ xử lý và yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật y tế khi chưa chứng minh được hồ sơ pháp lý theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM giao Phòng Y tế quận 5 phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục làm rõ việc các cá nhân đã thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở trên và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bên dưới là quán cà phê, bên trên là cơ sở thẩm mỹ “chui” (Ảnh: SYT)

“Bỏ quên” gạc y tế trong ngực bệnh nhân gây tai biến

Một trường hợp khác ở quận 6 cũng đã bị đình chỉ hoạt động. Trước đó, chị T.T.N. (43 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang) bị chảy xệ ngực sau khi sinh 3 người con, đã đến cơ sở thẩm mỹ tại số 45T Cư xá Phú Lâm D, P.10, Q.6 nâng ngực với giá hơn 40 triệu đồng.

Sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực, chị N. cho biết ngực rất đau, chảy dịch và được cơ sở phẫu thuật điều trị bằng cách truyền kháng sinh liên tục hàng ngày trong suốt 1 tháng. Tuy nhiên, chị N. cho biết vẫn luôn đau đớn, đồng thời, có dịch chảy ra từ lỗ thủng trên ngực phải.

Kết quả siêu âm cho thấy, ngực bên phải của chị N. bị ứ dịch, viêm tụ mủ vàng, có mùi hôi, kèm thủng lỗ sâu, vùng da rách toạc với lỗ thủng to với diện tích 5 cm2. Khi các bác sĩ quyết định mổ khẩn cấp thì phát hiện bên trong ngực chị N còn miếng băng gạc bị “bỏ quên” sau ca nâng ngực. Ngoài ra, túi ngực đã được cơ sở thẩm mỹ đặt vào khoang ngực của chị N. là loại được các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên dùng.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về việc cơ sở thẩm mỹ bỏ sót gạc y tế khi phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, Sở Y tế đã lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm.

Vào lúc 16 giờ ngày 2/3, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP.HCM), Phòng Y tế quận 6, UBND và Công an phường 10 (quận 6) kiểm tra cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại số 45T cư xá Phú Lâm D.

Tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế cho hay, cơ sở thẩm mỹ này không xuất trình được Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động theo quy định. Đoàn kiểm tra còn phát hiện một bệnh nhân đang được truyền dịch và đặt dẫn lưu nước tiểu sau phẫu thuật.

Vì thế, đoàn kiểm tra đã niêm phong, tạm dừng hoạt động cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ này, tạm giữ các trang thiết bị y tế, vật tư y tế, thuốc, dụng cụ phẫu thuật để làm căn cứ xử lý sau này; yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực y tế khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu chủ cơ sở chuyển bệnh nhân đang được truyền dịch đến bệnh viện để tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người bệnh.

Thanh tra Sở Y tế đã cùng với cơ quan chức năng vào cuộc rà soát và sẽ tiếp tục làm rõ về việc người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ có phải là nhân viên y tế có đủ các chứng chỉ cấp phép hành nghề hay không để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện công lập và cả các bệnh viện tư nhân khi tiếp nhận những bệnh nhân có dấu hiệu nghi bị biến chứng sau can thiệp y tế tại một cơ sở trước thì phải thông báo ngay cho Thanh tra Sở Y tế và các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, qua hai trường hợp nói trên, Sở Y tế khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ một cơ sở nào đó hành nghề y tế không đúng theo quy định, cần thông báo ngay cho Sở Y tế biết qua ứng dụng “Y tế trực tuyến” trên điện thoại di động để Sở Y tế TP.HCM kích hoạt ngay “Quy trình phản ứng nhanh” trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hành nghề khám, chữa bệnh.