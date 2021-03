TP.HCM phát hiện xử lý 2 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ ngang nhiên hoạt động trái phép

Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mộc Trà, quận 11

Qua tin báo của một bệnh viện, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã vừa kích hoạt quy trình phản ứng nhanh, phối hợp với Công an TP.HCM xử lý một cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chăm sóc da ngang nhiên phẫu thuật thẩm mỹ trái phép trên địa bàn quận 11.

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 11/3/2021, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TP.HCM (PA03 và PC06), Phòng Y tế quận 11, Công an phường 02, quận 11 đã tiến hành kiểm tra cơ sở thẩm mỹ chăm sóc da có tên là “Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mộc Trà” tại địa chỉ 1390 Đường Ba Tháng Hai, phường 02, quận 11, TP.HCM.

Tiếp Đoàn kiểm tra là bà Phan Thị Hồng Sen, chủ hộ kinh doanh “Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mộc Trà” và ông Lê Thành Trung, chủ căn nhà. Chủ cơ sở đã trình Giấy Chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh (số 41K8021644) cấp ngày 04/5/2019 do UBND quận 11 cấp. Ngành nghề kinh doanh được cấp là Chăm sóc da, do bà Phan Thị Hồng Sen làm chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chủ cơ sở kinh doanh đã không xuất trình được Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Tiến hành kiểm tra cơ sở, Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều chứng cứ cho thấy cơ sở kinh doanh chăm sóc da này đã triển khai phẫu thuật thẩm mỹ trái phép. Cụ thể là tại tầng 4, khu vực phía trước là 1 phòng phẫu thuật với 2 giường phẫu thuật, đèn phẫu thuật, thuốc kháng sinh, thuốc tê lidocaine, monitor theo dõi sinh hiệu, nồi hấp thanh trùng, máy hút đàm nhớt, bình oxy, nhiều dụng cụ, rác thải phẫu thuật, trang thiết bị y tế khác.... Khu vực phía sau là 1 phòng với 2 giường, có 1 máy Ce Certicate, 1 máy G5 intensity, 3 đèn tiểu phẫu, thuốc, dụng cụ y tế. Tại phòng vệ sinh, Đoàn kiểm tra đã phát hiện có 1 bình thủy tinh hút dịch bên trong có chứa máu đỏ tươi khoảng 15 ml, trên labo có dụng cụ phẫu thuật đã qua sử dụng.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện các biển hiệu treo tường như: “Dr. Phan An Nhiên”, “Phan Tan Phong MD”, ‘‘Phan An Nhiên đã tham dự lớp tập huấn Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ lần 1 năm 2009’’. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ các giấy chứng nhận về đào tạo Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ của hai ông Phan An Nhiên và Phan Tấn Phong. Ngoài ra, khi kiểm tra quảng cáo trên mạng, Đoàn ghi nhận có quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh trên trang facebook Phan An Nhiên, tại phòng phẫu thuật Đoàn còn phát hiện có các hợp đồng phẫu thuật thẩm mỹ.

Sở Y tế đề nghị cơ sở này phải ngưng ngay việc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phẫu thuật thẩm mỹ, tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh trên tất cả các trang mạng khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế yêu cầu Phòng Y tế quận 11 phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động của cơ sở chăm sóc da này tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ việc các cá nhân đã thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở trên và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Viện thẩm mỹ Hà Nội, quận Gò Vấp

Người dân quận Gò Vấp qua app “Y tế trực tuyến” cũng vừa thông báo tới Sở Y tế một cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn quận Gò Vấp có vấn đề.

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ “Viện thẩm mỹ Hà Nội” trên địa bàn quận Gò Vấp phẫu thuật thẩm mỹ không phép (Ảnh: SYT)

Lúc 9 giờ 45 phút ngày 10/3/2021, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TP.HCM (PC06), Phòng Y tế quận Gò Vấp, Công an phường 10, quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở có tên là “Viện thẩm mỹ Hà Nội” (thuộc Công ty TNHH Dollar Việt Nam) tại địa chỉ số 21 đường số 3, Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM.

Tiếp đoàn kiểm tra là bà Vũ Thị Ngọc, có xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 14/12/2020, nhưng chưa xuất trình được Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh.

Tiến hành kiểm tra cơ sở thẩm mỹ, Đoàn kiểm tra phát hiện bên trong cơ sở có bố trí thành các khu vực: lầu 1 là phòng Giám đốc và phòng nhân viên, lầu 2 có 1 phòng được trang bị 2 giường lưu và 1 phòng khoá cửa,lầu 3 có 1 phòng với 3 giường chăm sóc da và 1 phòng làm việc.

Khi được yêu cầu mở cửa phòng đang khoá ở lầu 2,bà Vũ Thị Ngọc cho biết hiện tại chìa khóa do chồng bà giữ và đang ở tỉnh nên không có chìa khóa để mở. Đoàn kiểm tra đã nhờ UBND phường gọi người đến để mở khóa cửa để Đoàn kiểm tra, dưới sự chứng kiến của bà Ngọc.

Khi cửa được mở ra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong phòng này có trang bị giường, đèn phẫu thuật và các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc. Đoàn còn ghi nhận và tạm giữ các tang vật của phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở này, và sổ thu chi tiền dịch vụ thẩm mỹ của các khách hàng tại Viện thẩm mỹ Hà Nội. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn ghi nhận cơ sở này có treo các pano quảng cáo đào tạo nâng cao cho bác sĩ, y tá các dịch vụ cắt mí, nâng mũi, filler… và quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ trên trang facebook “Viện thẩm mỹ Hà Nội”.

Sở Y tế yêu cầu cơ sở phải ngưng ngay việc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ, tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh trên tất cả các trang mạng khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế giao Phòng Y tế Quận Gò Vấp phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ việc các cá nhân đã thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở trên và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Qua hai trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ không phép nói trên, Sở Y tế mong tiếp tục nhận được các tin báo của người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn TP.HCM.