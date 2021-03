TP.HCM: Mạnh tay xử lý hàng loạt cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trái phép nhờ app "Y tế trực tuyến"

Quận 5: Cơ sở thẩm mỹ "chui", trái phép

Chỉ trong một thời gian ngắn, với tin báo của người dân, qua app "Y tế trực tuyến", Thanh tra Sở Y tế với sự hỗ trợ của Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Thông tin từ Sở Y tế cho hay, ngày 12/3/2021, nhận được nguồn thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã nhanh chóng phối hợp với Công an TP.HCM, Phòng Y tế Quận 5, đại diện UBND và Công an phường 1, quận 5, tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở “Viện thẩm mỹ Chang Beauty” địa chỉ: Phòng 202 Chung cư Ngọc Khánh, 21-23 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP HCM.

Ông Nguyễn Minh Đạt, người quản lý cơ sở tiếp đoàn. Theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, người đại diện cho cơ sở này có xuất trình với Đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 30/5/2018, nhưng không xuất trình được Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động liên quan đến cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh.

Tại khu vực tiếp nhận khách, có treo chứng chỉ chăm sóc da của bà Đặng Thị Trang và ông Nguyễn Minh Đạt. Tại phòng tiếp tân, có 1 sổ ghi thông tin và các dịch vụ y tế, các phiếu hướng dẫn sau phẫu thuật nâng mũi mí và môi. Tiến hành kiểm tra cơ sở, Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở này có 1 phòng được trang bị 2 giường cùng với đèn phẫu thuật, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc; 1 phòng có trang bị 1 ghế nha và dụng cụ điều trị nha; 1 phòng làm việc khác có chứa các trang thiết bị y tế, vật tư y tế; tại khu vực vệ sinh, trước cửa nhà vệ sinh có 2 máy hấp dụng cụ, bên trong có chứa các dụng cụ y tế như kim, kéo, dao phẫu thuật.

Đoàn tiến hành niêm phong tạm giữ các vật tư trang thiết bị y tế, thuốc và các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở dưới sự chứng kiến của đại diện cơ sở. Các tang vật được chứa trong 17 kiện trên mỗi kiện có dán niêm phong có chữ ký của đại diện cơ sở và đại diện các cơ quan ban ngành tham gia Đoàn kiểm tra. Các tang vật được đưa về thanh tra Sở Y tế để xử lý tiếp theo.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế yêu cầu cơ sở phải ngưng ngay các hoạt động khám, chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc da, tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh trên tất cả các trang mạng khi chưa chứng minh được cơ sở có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế giao Phòng Y tế Quận 5 phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ việc các cá nhân đã thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở trên và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Quận Bình Thạnh – phẫu thuật thẩm mỹ núp bóng cắt tóc gội đầu

Qua ứng dụng “Y tế trực tuyến”, người dân báo tin tới Sở Y tế về một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép núp bóng dưới dạng “dịch vụ cắt tóc, uốn tóc, gội đầu” tại địa chỉ số 91 Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở “Hair & Spa Phát, tạo mẫu tóc chuyên nghiệp” quận Bình Thạnh

Đoàn thanh tra đã đến kiểm tra cơ sở này hôm 12/3/2021, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Công an TP.HCM, Công An phường 19, quận Bình Thạnh tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất cơ sở có biển hiệu là “Hair & Spa Phát, tạo mẫu tóc chuyên nghiệp” tại địa chỉ nêu trên.

Tiếp Đoàn kiểm tra là ông Nguyễn Tấn Phát, quản lý cơ sở, xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh (số 41O804071), cấp ngày 28/5/2020 do UBND quận Bình Thạnh cấp, ngành nghề kinh doanh là dịch vụ cắt tóc, uốn tóc, gội đầu do bà Đặng Thị Kim Hợp làm chủ hộ kinh doanh.

Tiến hành kiểm tra cơ sở, tại tầng trệt, Đoàn kiểm tra ghi nhận phía trước là khu vực hớt tóc, có 7 ghế hớt tóc, phía sau là khu gội đầu và khu sinh hoạt. Nhưng khi lên lầu 1, Đoàn kiểm tra phát hiện phía trước có 1 phòng với 3 giường, trong phòng còn có thuốc, dụng cụ và trang thiết bị y tế bao gồm: 6 hộp thuốc hyaluronic acid trong đó có 2 hộp đã sử dụng, thuốc tê lidocaine, 1 máy chăm sóc da 5 chức năng và 1 máy đốt điện cao tần, 3 đèn tiểu phẫu, dụng cụ lăn kim, 1 máy quay ly tâm, ống đựng mẫu máu, 1 lò hấp,…, khu vực phía sau có 1 phòng với 3 giường gội đầu. Cơ sở chưa cung cấp hóa đơn, chứng từ, xuất xứ của thuốc, máy, dụng cụ trang thiết bị y tế.

Đoàn kiểm tra còn thu giữ 1 sổ hóa đơn thu tiền khách hàng, 1 quyển giáo trình phun xăm thẩm mỹ, 1 bài có nội dung hướng dẫn phun môi máy pen. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn ghi nhận cơ sở có thực hiện quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh trên trang facebook “HopGold Academy Beauty & Spa”.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong và tạm giữ thuốc, 1 máy chăm sóc da 5 chức năng, 1 máy đốt điện cao tần, 3 đèn tiểu phẫu và dụng cụ trang thiết bị y tế.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc hoạt động thẩm mỹ liên quan đến y tế; ngưng các dịch vụ phun, xăm, thêu trên da; ngưng các hoạt động đào tạo nghề phun xăm; tháo gỡ nội dung quảng cáo trên các biển hiệu dán trên tường; tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo thẩm mỹ liên quan đến y tế trên tất cả các trang mạng xã hội khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Sở Y tế yêu cầu Phòng Y tế quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động của cơ sở tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ việc các cá nhân đã thực hiện dịch vụ thẩm mỹ và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

TP Thủ Đức: Hai cơ sở thẩm mỹ trá hình

Nhờ người dân báo tin, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phát hiện hai cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và phẫu thuật thẩm mỹ không phép trên địa bàn TP Thủ Đức.

Bên ngoài chỉ là số nhà, không biển hiệu, bên trong là cơ sở “Vin House Spa & Clinic” cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ không phép tại Khu Vinhome Grand Park trên địa bàn TP Thủ Đức

Hôm 12/3/2021, nhận được tin báo của một người dân gửi trực tiếp đến Sở Y tế qua app “Y tế trực tuyến”, Thanh tra Sở Y tế đã kích hoạt quy trình phản ứng nhanh và phối hợp với Công an TP.HCM, cùng với chính quyền địa phương, đội quản lý tòa nhà đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ có biển hiệu “Vin House Spa & Clinic” tại địa chỉ Khu Vinhome Grand Park, phòng số 319, lô S202, Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Không thấy biển hiệu ngay bên ngoài căn hộ số 0319. Nhưng khi bước vào bên trong, tại khu vực quầy lễ tân thì phát hiện biển hiệu “Vin House Spa & Clinic”, tại đây có treo 2 bảng giá dịch vụ (1 bảng giá chăm sóc da và 1 bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ), cũng tại khu vực này cơ sở bố trí 2 giường gội đầu.

Tiếp đoàn là bà Trương Thị Thu Hoa, là một nhân viên của cơ sở, chưa xuất trình Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở, Đoàn phát hiện cơ sở này còn có 3 phòng chăm sóc da với 6 giường, có trang bị 1 máy phun hơi nước, 1 máy laser triệt lông (cơ sở không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc máy). Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện tại cơ sở này còn có các loại thuốc tê, chất làm đầy, chỉ khâu phẫu thuật, dao phẫu thuật,… Đoàn tiến hành niêm phong, tạm giữ các bằng chứng nêu trên, yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc thực hiện các kỹ thuật xâm lấn khi chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế yêu Phòng Y tế TP Thủ Đức phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên.

Một cơ sở đào tạo phun, xăm và phẫu thuật thẩm mỹ trái phép trên địa bàn TP Thủ Đứcđã được Thanh tra Sở Y tế phát hiện và xử lý nhờ một tin báo của người dân gửi đến Sở Y tế qua ứng dụng “Y tế trực tuyến”

Lúc 14 giờ ngày 12/3/2021, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TP.HCM và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ có biển hiệu “Học viện phun xăm thẩm mỹ Diễm Nguyễn - Academy” thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện và Học viện Diễm Nguyễn, tại địa chỉ số 416/12, Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Tại thời điểm khi Đoàn kiểm tra đến, cơ sở này đang mở cửa và có nhiều học viên đang học phun xăm. Tiếp đoàn là bà Nguyễn Thị Phúc – Giám đốc Công ty, có xuất trình Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 26/01/2021, nhưng không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về phun, xăm, thêu trên da do Sở Lao động thương binh và Xã hội cấp và Giấy phép hoạt động của cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế cấp và các Chứng chỉ hành nghề có liên quan.

Tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận: tại tầng trệt là khu vực đào tạo học viên phun xăm; tầng 1 bao gồm: 1 phòng có 2 giường chăm sóc da, 1 phòng có 2 giường được trang bị đèn tiểu phẫu, có dụng cụ tiểu phẫu, máy đốt điện, thuốc tê, chất làm đầy, chỉ khâu phẫu thuật, bơm tiêm,… và thùng đựng rác thải y tế đã qua sử dụng.

Khi vào mạng kiểm tra, facebook “Masster Diễm Nguyễn” có đăng tải các quảng cáo về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ như tiêm filler, nâng mũi siêu cấu trúc collagen. Khi được hỏi, chủ cơ sở này cho biết “khi có khách hàng cần phẫu thuật thì cơ sở sẽ liên lạc các bác sĩ đến cơ sở để thực hiện thủ thuật, phẫu thuật cho khách hàng”.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong tạm thu giữ các thuốc, chỉ phẫu thuật, các thiết bị y tế và dụng cụ y tế và tạm thu giữ 1 cuốn sổ thu tiền khách hàng, đồng thời yêu cầu cơ sở này ngưng ngay việc thực hiện các kỹ thuật xâm lấn và ngưng ngay việc quảng cáo các dịch vụ khám, chữa bệnh.

Thanh tra Sở Y tế yêu cầu Phòng Y tế TP Thủ Đức phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động của cơ sở này tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ việc các cá nhân có liên quan tham gia phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở trên (nếu có) và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, từ đầu tháng 3, cũng nhờ tin báo qua app "Y tế trực tuyến", TP.HCM đã tạm dừng bốn cơ sở thẩm mỹ không phép là Mộc Trà (tại địa chỉ 1390 Đường Ba Tháng Hai, phường 02, quận 11, TP.HCM); cơ sở “Viện thẩm mỹ Hà Nội” (thuộc Công ty TNHH Dollar Việt Nam) tại địa chỉ số 21 đường số 3, Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM; cơ sở “Comeback Beauty” tại số 783 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5; cơ sở thẩm mỹ tại số 45T Cư xá Phú Lâm D, P.10, Q.6 sau khi xảy ra biến chứng vì "bỏ quên" gạc trong ngực bệnh nhân.