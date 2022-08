TP.HCM làm gì trước tình trạng nhân viên y tế bỏ việc và gia tăng các vụ hành hung bác sĩ?

Thời gian gần đây, tình trạng nhân viên y tế bỏ việc, rời khỏi ngành y vẫn tiếp tục diễn ra, khiến nhiều giám đốc bệnh viện phải bật khóc khi trình bày vấn đề này. Nguyên nhân được nhiều chuyên gia phân tích là do thu nhập chưa cao, cộng với quãng thời gian khắc phục dịch bệnh kéo dài, dẫn đến tâm trạng mệt mỏi, chán nản. Đặc biệt, có một thực tế đáng ngại là xu hướng gia tăng các vụ hành hung bác sĩ trong lúc đang hành nghề cứu người.

Vì thế, tại cuộc họp báo do UBND TP.HCM tổ chức chiều nay, 11/8, phóng viên VietTimes đã đặt câu hỏi về việc ngành y tế địa phương có đề xuất gì với UBND TP.HCM như cải thiện cơ chế lương hay các biện pháp khác, để giữ chân nhân lực ngành y trong bối cảnh thu nhập thấp, còn nhiều khó khăn phải đối mặt?

Trả lời câu hỏi này, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế, bà Lê Thiện Quỳnh Như, thông tin: “Năm 2021, TP.HCM có 42.914 nhân viên y tế công lập, bao gồm: 181 công chức, 27.545 viên chức, 14.882 hợp đồng lao động; trong đó có 8.864 bác sĩ, 1.187 y sĩ, 16.139 điều dưỡng, hộ sinh, 2.808 kỹ thuật viên, 2.718 dược sĩ, 10.892 phụ trách. Tổng số chênh lệch là 306 người so với năm 2021. Số giảm không nhiều nhưng cũng gây khó khăn không nhỏ cho các cơ sở y tế công lập. Bởi vì hầu hết người nghỉ việc là bác sĩ, điều dưỡng có thâm niên, còn người mới tuyển vào cũng cần thời gian để thực hành, tập sự và làm việc”.

Giải pháp khắc phục thực trạng nhân viên rời khỏi ngành y được Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết chi tiết: “Ngành y tế TP.HCM đã đề xuất một số giải pháp như tăng cường hỗ trợ năng lực chuyên khoa, triển khai các giải pháp giúp ổn định tâm trạng của nhân viên y tế: Thứ nhất là lãnh đạo lắng nghe, trao đổi với nhân viên y tế các đơn vị trực thuộc, thứ hai là phối hợp với các trường đại học mở kênh tư vấn tâm lý; thứ ba là tổ chức các hoạt động nghỉ dưỡng để tái tạo sức lao động sau thời gian đại dịch căng thẳng. Bên cạnh đó là tổ chức các hội thi để tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các nhân viên y tế, như hội thi điều dưỡng trưởng, hội thi trưởng trạm y tế giỏi… ”

Ngành y tế TP.HCM lên tiếng mạnh mẽ về tình trạng gia tăng các vụ hành hung bác sĩ. Ảnh: Hòa Bình

Cơ quan Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc kịp thời hai vụ hành hung bác sĩ tại BV Nhân dân Gia Định

Về tình trạng gia tăng số vụ hành hung bác sĩ, khi vừa qua liên tiếp xảy ra hai vụ hành hung bác sĩ trong kíp trực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, phóng viên VietTimes đặt câu hỏi với Sở Y tế và Công an TP.HCM liệu cơ quan chức năng có cần sử dụng những biện pháp mạnh hơn nữa để cảnh báo và ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra?

“Chiều ngày 10/8, Sở Y tế TP.HCM đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia định và Chỉ huy Công an quận Bình Thạnh và được biết, công an đã khẩn trương xác minh sự việc, khi đủ chứng cứ sẽ khởi tố, xử lý nghiêm vi phạm” – Bà Lê Thiện Quỳnh Như chia sẻ.

Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM nói thêm: “Toàn ngành y tế chúng tôi phản đối kịch liệt tình trạng gia tăng các vụ hành hung nhân viên y tế, mong các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm xử lý nghiêm để răn đe, nhằm sớm chấm dứt tình trạng này, để nhân viên y tế toàn tâm toàn ý cứu chữa và chăm lo cho người bệnh”.

Với câu hỏi của phóng viên VietTimes gửi tới Công an TP.HCM đề nghị cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc đã xảy ra với đối tượng Bảo là cha bệnh nhi cấp cứu tại BV Gia Định, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM - cho hay: “Vụ việc trên đã được Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận điều tra theo quy định, hiện chưa có quyết định khởi tố vụ án. Khi nào có diễn biến mới, Công an TP.HCM sẽ thông tin đến báo chí”.