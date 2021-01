TP.HCM kỳ vọng đón 34 triệu lượt khách nội địa năm 2021, thu 140 tỷ đồng

Thách thức và cơ hội

Tại Lễ đón khách đến TP.HCM trong ngày 1/1/2021, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, năm 2021 sẽ có nhiều thách thức và cơ hội cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch TP.HCM nói riêng. Trong đó, thách thức lớn nhất là ngành du lịch vẫn chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 nên các tuyến du lịch đi quốc tế vẫn chưa được mở cửa. Vì vậy, ngành du lịch vẫn chỉ tập trung khai thác mảng du lịch nội địa. Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu đón 34 triệu lượt khách nội địa và doanh thu đạt 140.000 tỉ đồng trong năm 2021.

Bà Ánh Hoa cho rằng sự xuất hiện bất ngờ, tốc độ lây lan nhanh và tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, năm 2020 được đánh giá là một trong những năm khó khăn chưa từng có của lịch sử ngành du lịch toàn cầu. “Tính đến 31/12/2020, khách quốc tế đến TP.HCM là 1.303.750 lượt, giảm 84,8% so cùng kỳ năm 2019 (8.600.000 lượt), đạt 14,49% kế hoạch năm 2020. Khách du lịch nội địa là 15.879.000 lượt, giảm 48,45% so cùng kỳ năm 2019 (32.770.000 lượt), đạt 42,9% kế hoạch năm 2020. Tổng thu du lịch ước đạt 84.512 tỷ đồng, giảm 39,66% so với cùng kỳ năm 2019 (140.070 tỷ), đạt 57,5% so với kế hoạch năm 2020” – Bà Ánh Hoa nói.

Tuy rất khó khăn, nhưng trong năm 2020, ngành du lịch TP.HCM cũng đã nỗ lực đạt được những kết quả đáng ghi nhận. “Tập trung xây dựng “Chiến lược phát triển du lịch Thành phố đến năm 2030”, có sự tham gia của các nguồn lực xã hội và các chuyên gia, các sở, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp du lịch dịch vụ, cơ quan thông tấn báo chí. Xây dựng “Đề án phát triển du lịch thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tầm nhìn 2030” trong khuôn khổ Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2025 của Uỷ ban nhân dân Thành phố và đuợc Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua” – Bà Ánh Hoa phân tích.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (áo dài màu vàng) tại Lễ đón khách đến TP.HCM trong ngày 1/1/2021 (Ảnh: SDL)

Nói về thành tựu của du lịch TP.HCM, bà Ánh Hoa đánh giá không thể không nhắc tới việc triển khai tổ chức các diễn đàn, hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM với vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc mở rộng với sự tham dự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo 28 tỉnh thành, gần 500 doanh nghiệp trên cả nước.

“Ngoài các thoả thuận liên kết được lãnh đạo các tỉnh thành ký kết, có hơn 200 thoả thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp đã được ký kết trong khuôn khổ các diễn đàn. Diễn đàn liên kết phát triển du lịch là một giải pháp sáng tạo của TP.HCM nhằm khôi phục hoạt động của ngành du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch nội địa và được bình chọn là một trong các sự kiện nổi bật năm 2020. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung trong thoả thuận liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” – Bà Ánh Hoa tóm lược các thành tựu của du lịch.

Chủ động, sáng tạo, không ngại khó

Ngành du lịch TP.HCM đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó của ngành trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 với nhiều giải pháp linh hoạt và kịp thời tham mưu UBND TP.HCM ban hành Bộ tiêu chí an toàn trong lĩnh vực du lịch nhằm giúp doanh nghiệp vừa tổ chức hoạt động kinh doanh vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Ngay từ đầu mùa dịch, Sở Du lịch TP.HCM cũng đã luôn chủ động, sáng tạo, vận động các cơ sở lưu trú tham gia làm cơ sở cách ly có trả phí, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác cách ly phòng chống dịch bệnh của Chính phủ.

Chuẩn bị sẵn sàng và triển khai ngay lập tức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch khi dịch bệnh được khống chế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch tổ chức hoạt động ngay khi có thể, năm 2020, TP.HCM đã tổ chức thành công Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 7/2020) với sự tham gia của 50/63 tỉnh thành, 230 gian hàng với 200.000 lượt khách tham quan, mang lại doanh thu hơn 40 tỷ đồng cho các doanh nghiệp tham gia; Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 7 (tháng 11/2020) kết hợp hình thức trực tiếp, trực tuyến và ứng dụng công nghệ video cá nhân hoá.

Mục tiêu tổng quát của du lịch TP.HCM trong năm 2021 là triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch COVID-19, đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá về điểm đến và thương hiệu du lịch Thành phố nhằm kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch.

“Lượng khách nội địa đến Thành phố ước đạt 32,7 triệu lượt, phấn đấu đạt 33,5 triệu lượt; tổng thu du lịch ước đạt 140.000 tỷ đồng, phấn đấu đạt 144.000 tỷ đồng” được Giám đốc Sở Du lịch cho biết, là những mục tiêu cụ thể của du lịch TP.HCM năm 2021.

Bà Ánh Hoa tặng quà cho những khách du lịch đầu tiên đến với TP.HCM trong ngày 1/1/2021 (Ảnh: SDL)

Nếu tình hình dịch bệng COVID-19 trên thế giới cơ bản được kiểm soát tốt, Việt Nam mở lại một số đường bay quốc tế đến một số quốc gia an toàn ngay từ đầu năm, lượng khách quốc tế đến Thành phố có thể ước đạt 6 triệu lượt, phấn đấu đạt 7 triệu lượt; lượng khách nội địa đến Thành phố ước đạt 22,9 triệu lượt, phấn đấu đạt 26 triệu lượt; tổng thu du lịch ước đạt 97.700 tỷ đồng, phấn đấu đạt 111.800 tỷ đồng.

Trường hợp tình hình dịch trên thế giới chưa được kiểm soát, hoặc dịch bệnh tại Việt Nam xuất hiện diễn biến phức tạp và cần tạm ngưng các đường bay quốc tế, không có khách quốc tế đến Thành phố; lượng khách nội địa đến Thành phố ước đạt 10 triệu lượt, phấn đấu đạt 10,5 triệu lượt; tổng thu du lịch ước đạt 33.400 tỷ đồng, phấn đấu đạt 35.600 tỷ đồng.

Với định vị phát triển thành phố trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á, trong năm 2021, nhiều sản phẩm du lịch mới và các sự kiện du lịch cũng được ngành du lịch và các sở ngành, doanh nghiệp tập trung tổ chức để thu hút khách đến Thành phố Hồ Chí Minh như: Lễ hội Tết Việt năm 2021 (dự kiến tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24/01/2021, nhằm ngày 9 tháng Chạp Âm lịch đến ngày 12 tháng Chạp Âm lịch năm Canh Tý) tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Tết Việt xưa và nay”.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8 – năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2021. Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 16 vào tháng 4 năm 2021. Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 vào tháng 12/2021. Chương trình Nhạc nước Water Show tại Công viên Văn hoá Đầm Sen với sân khấu biểu diễn 100mx40mx20m và công nghệ lazer 3D phục vụ du khách từ ngày 31/12/2020.

Đẩy mạnh hoạt động của chùm tour đặc sắc “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” với các trải nghiệm thực tế tại các di tích hoạt động của biệt động Sài Gòn xưa.

Nhằm giới thiệu điểm đến TP.HCM “sống động – trẻ trung – cởi mở – sắc màu - đầy hứng khởi” đến du khách, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hãng hàng không và các doanh nghiệp du lịch đã phối hợp tổ chức Lễ đón khách đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2021 trong ngày 1/1/2021.