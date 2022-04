TP.HCM: Không ít sự cố phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến tử vong

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã lập tức đến Bệnh viện Kangnam để tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc. Hiện hồ sơ bệnh án đã được niêm phong, thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam tạm ngưng hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị hỗ trợ hồ sơ bệnh án.

Thông tin vào chiều qua, ngày 23/4, Công an quận Tân Bình cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP.HCM thụ lý theo quy định. Trước đó, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và thanh tra Sở Y tế TP.HCM lập hồ sơ vụ việc, ghi lời khai của ekip tham gia phẫu thuật cấy mỡ bụng cho người phụ nữ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, địa chỉ 666 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình.

Theo thông tin ban đầu ghi nhận tại hồ sơ điều tra, ngày 19/4, bà L.L.P. (61 tuổi, ngụ quận 1 TP.HCM) đến Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn khám tiền phẫu thuật và sau đó bà được hẹn 6h ngày 20/4 nhập viện để phẫu thuật cấy mỡ ngực (lấy phần mỡ từ vùng dày của cơ thể (bụng, đùi, cánh tay, mông,..) bù đắp khuyết thiếu cho bộ phận bị thiểu sản (hốc mắt, mặt, ngực…)

Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, nơi xảy ra vụ việc. Hình ảnh đăng tải trên website của cơ sở này.

Trong quá trình được phẫu thuật, đến khoảng 11h ngày 20/4, bà P. cảm thấy khó thở, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn đã nhờ sự hỗ trợ cấp cứu từ phía Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân sau đó được đặt ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) và chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục hồi sức, nhưng đã tử vong vào lúc 16h20 cùng ngày.

Trước đó, trên địa bàn sôi động nhất cả nước về phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã xảy ra một số vụ việc phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến tử vong. Tháng trước, vào ngày 18/3, chị N.T.N.Nh. (33 tuổi, ngụ quận 6, quê Đồng Tháp) cũng đã tử vong khi phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện 1A (địa chỉ 540 - 522 (số cũ là 1A) Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình). Hay cách đây 5 tháng, một cô gái 24 tuổi ngụ quận 10 không qua khỏi sau khi ủ tê thẩm mỹ vùng lưng và một học viên thẩm mỹ 31 tuổi, ngụ quận 8, tử vong sau khi được nâng mũi, hút mỡ bụng.

Thông tin từ Công an TP.HCM cho hay, ngày 15/4/2022, Công an quận 1, TP.HCM, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Thị Thu Trang (SN 1996), Nguyễn Ngọc Tú (SN 1994), Phan Thanh Tùng (SN 1988, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) do “Vi phạm quy định về khám chữa bệnh”. Trước đó, ngày 5/12/2021 chị H.T.N (SN 1990, quê Cà Mau) được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng khó thở, tím tái, nhưng không qua khỏi.

Khi cơ quan Công an vào cuộc điều tra, được biết trước khi nhập viện, chị N. đã được Trang, Tú, Tùng phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng mũi. Cả ba đối tượng này đã được mời lên cơ quan Công an để làm rõ sự việc.

Hồ sơ điều tra của Công an quận 1 xác định, Trang - Tú - Tùng không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề trong khám chữa bệnh và chuyên khoa thẩm mỹ, không đăng ký kinh doanh phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tại quận 1. Nhóm này đã tự liên lạc thỏa thuận với nhau để phẫu thuật thẩm mỹ (hút mỡ bụng, nâng mũi) cho chị N. khiến nạn nhân tử vong…