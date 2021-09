TP.HCM: Khởi tố cán bộ phường tổ chức tiêm vắc xin trái phép

Hôm nay, ngày 7/9, Công an quận 6, TP.HCM cho biết Công an quận 6 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Mạnh Thảo (sinh năm 1984, trú ở quận 6, cán bộ UBND phường 2, quận 6) để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn và cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Thảo và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Thảo vào ngày 6/9.

Đối tượng Trương Mạnh Thảo khai nhận trong 4 tháng qua đã móc nối, làm hồ sơ và tổ chức cho gần 20 trường hợp không cư trú ở phường 2, quận 6 đến tiêm vắc xin, thu lợi hơn 10 triệu đồng cùng một số hiện vật có giá trị.

Trước đó, ngày 21/8, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Kim Dung (sinh năm 1989, trú tại quận 4) để điều tra về tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Đối tượng Lê Thị Kim Dung cũng nhờ mối quan hệ cá nhân mà có thể sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vắc xin phòng COVID-19 với giá từ 2-4 triệu đồng mỗi liều vắc xin, đưa trót lọt cho 21 trường hợp không thuộc đối tượng vào danh sách tiêm vắc xin trên địa bàn quận 11, thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.