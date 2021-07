TP.HCM dừng hoạt động KCX Tân Thuận vì xét nghiệm phát hiện 275 F0

BS yêu cầu F0 về nhà tự cách ly

Công chúng sốc, bàng hoàng khi biết chị N.T.N.P., 38 tuổi, một công nhân tại Công ty TNHH Always, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM, dù nhận "Kết quả xét nghiệm: Dương tính" với cả 2 kỹ thuật xét nghiệm gồm test nhanh và rRT-PCR nhưng vẫn được BS (tại một Bệnh viện quận 5) yêu cầu về nhà tự cách ly.

Xuất phát của sự việc là do chị P. đã lỡ lần xét nghiệm sàng lọc cùng với đồng nghiệp tại Công ty, nên được đơn vị này yêu cầu tự đi thực hiện xét nghiệm tại một Bệnh viện quận 5.

“Sau khi trả kết quả xét nghiệm, bác sĩ bắt tôi ký giấy cam kết và tự cách ly tại nhà. Nhưng tôi dương tính rồi, làm sao về nhà được, nhỡ lây cho gia đình thì sao”, nữ công nhân kể lại. Theo chị P. cho hay, ở nhà chị có người lớn tuổi và còn một bé trai.

Do đó, nữ công nhân này đã quyết định tới trụ sở của cơ quan Công an quận 7 khai báo. Tại đây, nữ công nhân tên P. được hướng dẫn đến khai báo dịch tễ tại Trung tâm Y tế quận 7, chuyển tới cách ly tạm thời tại trường mầm non Phú Thuận. Sau đó, nữ công nhân đã được chuyển tới cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Chị P. mặc nguyên đồng phục khi đi xét nghiệm và lúc đã được cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh: NVCC

Dừng hoạt động Khu chế xuất Tân Thuận

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết, qua xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho 40.000 công nhân của 132 doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận tại quận 7, ngành y tế ghi nhận 275 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) xác nhận thông tin này. Ông Tâm cho hay, ngành y tế đánh giá tình hình tại đây có thể xấu hơn nên đã tham mưu lãnh đạo Quận 7 tạm ngưng hoạt động của Khu chế xuất Tân Thuận.

Hiện ngành y tế đang tiến hành các biện pháp phòng dịch, truy vết điều tra các trường hợp tiếp xúc. Ông Nguyễn Hồng Tâm nhấn mạnh, mục tiêu là xử lý nhanh chóng và hạn chế sự lây lan của chùm ca bệnh tại đây.

UBND Quận 7 cũng đã có văn bản gửi Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) và Công ty TNHH Tân Thuận, đề nghị thông báo đến 29 doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận có công nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2 tạm thời phong tỏa, cách ly y tế để kiểm soát dịch. Đồng thời, các đơn vị xem xét tạm ngưng hoạt động sản xuất đối với 29 doanh nghiệp này và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.