TP.HCM: Điều tra xử lý hiện tượng “bom” hàng, quấy rối công tác phòng, chống dịch

Đặc biệt, vấn đề nhiều người quan tâm là việc “bom” hàng ngay trong tâm dịch có biểu hiện quấy rối công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Về tình hình thực hiện đi chợ hộ trong ngày 7/9/2021, Sở Công thương cung cấp chi tiết, tổng nhu cầu đăng ký đi chợ hộ trong ngày là 82.536 hộ, giảm 124hộ (0,2%) so với ngày hôm trước (ngày 6/9/2021 có 82.660 hộ đăng ký). Có 10/22 địa bàn có nhu cầu đăng ký giảm (bao gồm Quận 1, 3, 8, 10, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Củ Chi, Nhà Bè), do người dân còn nhiều giải pháp đi chợ thay thế, đồng thời kỳ vọng vào chính sách mở cửa có lộ trình của chính quyền Thành phố, trong đó có việc cho phép đi chợ có kiểm soát.

Kết quả thực hiện, có 83.529 hộ được cung ứng hàng hóa, tỷ lệ đạt 101,2% số hộ đăng ký. Nhưng đồng thời còn nhiều đơn hàng của các hộ dân chưa được giải quyết kịp thời, phải thực hiện trong các ngày tiếp theo.

Ngoài ra, Sở Công thương cũng cho hay, TP.HCM hiện có 2.714 điểm cung ứng hàng hóa đang hoạt động; bao gồm 92 siêu thị, 2.100 cửa hàng tiện ích và 522 cửa hàng tạp hóa.

Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương

Thời gian qua, báo chí đưa nhiều tin, bài phản ánh tình trạng người dân trong tâm dịch TP.HCM “bom” hàng đối với lực lượng đi chợ hộ, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Căn cứ nội dung thông tin báo chí phản ánh, Công an TP.HCM đã rà soát các Công ty vận chuyển hàng (shipper) không phát hiện có tình trạng “bom” hàng. Tiến hành kiểm tra, xác minh tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, phát hiện có tình trạng có hơn 200 đơn hàng “đi chợ hộ” qua lực lượng đi chợ thay, qua các App không giao nhận được tại TP Thủ Đức, quận 4, quận Bình Thạnh và Tân Phú.

Công an TP.HCM xác định nguyên nhân ban đầu do người dân không rành công nghệ, thao tác không quen nên đặt trùng đơn; sau đó huỷ lệnh nhưng không biết cách huỷ trên hệ thống nên đơn hàng vẫn được thực hiện. Dữ liệu khi đặt hàng nhiều khi chưa chính xác nên bộ phận giao hàng không tìm được địa chỉ để giao (có trường hợp đặt địa chỉ giao hàng ở tỉnh Bình Dương).

Lực lượng đi chợ hộ giúp người dân trong tâm dịch TP.HCM - Ảnh: Trần Thế Phong

Một số trường hợp, người dân đã huỷ đơn nhưng hệ thống không cập nhật dẫn đến đơn hàng vẫn được thực hiện và bị từ chối khi giao hàng. Một số bên cung cấp giao không đúng mặt hàng đã đặt, không đủ số lượng hàng, hoặc giao nhầm đơn nên cũng bị người dân từ chối nhận hàng. Một số thì nhận rồi nhưng siêu thị vẫn giao thêm lần nữa nên người dân từ chối. Có trường hợp đặt hàng quá lâu nhưng chưa nhận được nên người dân đã chọn kênh khác để mua. Có cả trường hợp người dân đã đi cách ly y tế nên không nhận được hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành uỷ TP.HCM, Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương điều tra làm rõ các trường hợp liên quan; đặc biệt, tập trung xác minh một số trường hợp nghi vấn quấy rối để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.