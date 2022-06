TP.HCM: Cao điểm tiêm vắc xin nhắc lại phòng COVID-19 giữ miễn dịch cộng đồng

Mầm bệnh có thể vẫn tồn tại trong cộng đồng

TP.HCM tiếp tục trải qua những ngày tháng bình yên khi đã kiểm soát được dịch COVID-19 và tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi và đã đạt những thành quả đáng khích lệ.

Số ca mắc mới mỗi ngày hiện nay chỉ còn khoảng 30-50 trường hợp, số bệnh nhân cần nằm viện giảm còn khoảng 200 người. Theo các chuyên gia nhận định, số ca mắc tuy đã giảm rất sâu nhưng có thể mầm bệnh có thể vẫn tồn tại trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn có thể xảy ra nếu mỗi người dân không tiếp tục duy trì những giải pháp tối thiểu.

TP.HCM đã sớm trở thành một trong những địa phương đầu tiên tạo được miễn dịch cộng đồng, một nền tảng vững chắc cho sự thành công của cuộc chiến với đại dịch COVID-19.

Tổ tiêm vắc xin tại nhà đi đến những hộ gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính không thể đi lại được (Ảnh chụp ngày 14/06/2022)

Tuy nhiên, vắc xin có đặc tính là hiệu quả bảo vệ cơ thể sẽ giảm dần theo thời gian, do đó việc tiêm nhắc lại là rất quan trọng cho sự ổn định lâu dài khi mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng. HCDC cảnh báo một số người cho rằng tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nên không cần phải đi tiêm vắc xin nhắc lại là hoàn toàn không đúng, và sẽ gặp nguy hiểm nếu miễn dịch của người đó đã giảm sút, nhất là những người có cơ địa suy giảm miễn dịch, người trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền, trẻ em và những ai làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ tái nhiễm.

Hơn nữa, những loại vắc xin dùng để tiêm nhắc lại hiện nay là những vắc xin đã được WHO khẳng định là rất hiệu quả và an toàn, được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Riêng tại TP.HCM, trong thời gian qua cũng đã tiêm an toàn cho trẻ em 5-12 tuổi, 12-18 tuổi và tiêm nhắc lại ở người trên 50 tuổi, người có bệnh nền.

Để có thể tiếp tục duy trì miễn dịch cộng đồng, và hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc mới hoặc tái nhiễm COVID-19 ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân HCDC và Sở Y tế TP.HCM kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình cùng với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục hưởng ứng và vận động mọi người cùng hưởng ứng chiến dịch tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19.

Tổ tiêm vắc xin cộng đồng tại Nhà văn hoá Khu phố 6, Phường 25, quận Bình Thạnh

HCDC khuyến cáo, phụ huynh của trẻ em 5-18 tuổi hãy đưa con em đến các điểm tiêm tại các trường học và các điểm tiêm trong cộng đồng để tiêm mũi 1 (nếu chưa tiêm) và tiêm mũi 2 (đối với những trẻ đã tiêm mũi 1 và đến lúc tiêm mũi 2).

Trường hợp, trong gia đình có người thân vì tình trạng sức khoẻ không thể đưa đến các điểm tiêm vắc xin thì liên hệ trạm y tế địa phương để được bố trí đội tiêm tại nhà. Công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất,… được đăng ký tiêm vắc xin ngay tại nơi làm việc.

TP.HCM quyết tâm duy trì miễn dịch cộng đồng

“Để có thể tiếp tục duy trì miễn dịch cộng đồng, và hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc mới hoặc tái nhiễm COVID-19 ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, nhất là những người có cơ địa suy giảm miễn dịch, người trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền, trẻ em và những ai làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ tái nhiễm, ngành Y tế kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình cùng với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục hưởng ứng và vận động mọi người cùng hưởng ứng chiến dịch tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19.” - PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm vắc xin mũi nhắc lại.

Chiến dịch cao điểm tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 từ nay đến hết tháng 6/2022

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết nhằm hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả chiến dịch, Sở Y tế chỉ đạo tất cả các bệnh viện, Trung tâm Cấp cứu 115, các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn sẵn sàng cử nhân viên y tế tham gia các đội tiêm của đợt cao điểm tiêm vắc xin nhắc lại phòng COVID-19.

Tất cả các quận, huyện và TP Thủ Đức đều đang tập trung cho đợt cao điểm tiêm nhắc vắc xin COVID-19. Tại quận Bình Thạnh, một trong những điểm nóng hồi cao điểm dịch năm 2021, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc với ngành y tế để thúc đẩy thực hiện tiêm nhắc vắc xin COVID-19.

Bà Thái Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh - đề nghị UBND các phường, cùng các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4), vận động người dân tiếp tục đến các điểm tiêm tại quận Bình Thạnh để được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tổ tiêm vắc xin tại nhà của Trạm Y tế Phường 25, Quận Bình Thạnh đến tiêm cho người dân (Ảnh chụp ngày 14/06/2022).

Tiêm vắc xin tại nhà cho người già yếu

Chiến dịch nhằm tiếp tục duy trì trạng thái miễn dịch cộng đồng với vi-rút SARS-CoV-2

Tương tự, UBND các phường trên toàn TP.HCM đều thông báo tới các Tổ dân phố để lập danh sách các đối tượng thuộc diện tiêm liều nhắc lại lần 2 nhưng không tự di chuyển đến điểm tiêm. Với các đối tượng này, ngành y tế sẽ tổ chức các đội tiêm vắc xin tại nhà; đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2.