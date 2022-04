TP.HCM: Cảnh báo bùng phát dịch sốt xuất huyết và sốt rét, đã có 2 trẻ tử vong

TP.HCM: Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Trong những tuần vừa qua, TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ ghi nhận xu hướng gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết nặng cũng như số ca tử vong.

Tính đến giữa tháng 4, TP.HCM ghi nhận gần 4.500 ca mắc sốt xuất huyết Dengue trong đó có 109 ca nặng đang điều trị tại các bệnh viện. Đây là số liệu báo động vì so sánh với năm 2019, dịch sốt xuất huyết bùng phát với hơn 20.000 ca mắc thì số ca nặng cũng chỉ là 38 ca.

Với số ca mắc sốt xuất huyết nặng gia tăng trong thời gian gần đây, các chuyên gia nhận định khả năng cao là số mắc có thể nhiều hơn số ca ghi nhận. Tổng số ca mắc được ghi nhận thấp hơn có thể do các ca bệnh nhẹ chưa được thống kê. Thành phố cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, do phát hiện và nhập viện trễ.

Cụ thể, trường hợp của bé 5 tuổi nhập viện vào ngày thứ 3 của bệnh, không đo được mạch, huyết áp. Dù được lọc máu khẩn cấp nhưng bé đã tử vong ngày 20/4 trong tình trạng tổn thương đa cơ quan.

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Trung – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - cho biết thêm về chu kỳ dịch bệnh của sốt xuất huyết, một loại dịch bệnh đặc hữu của TP.HCM: Cùng với biến đổi khí hậu, dấu hiệu gia tăng số ca mắc bệnh giai đoạn đầu mùa dịch dự báo năm 2022 bệnh sốt xuất huyết sẽ rất phức tạp và ngành y tế cần hành động ngay. Mục tiêu là hạn chế số ca chuyển nặng và tử vong cũng như không để xảy ra những ổ dịch lớn.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thống nhất với dự báo tình hình sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp trong năm nay, nhất là sau 2 năm TP. dồn toàn lực cho COVID-19 và đang bước vào giai đoạn bình thường mới.

Để đáp ứng với dự báo này, PGS.TS. Tăng Chí Thượng chỉ đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Trung tâm Kiển soát bệnh tật triển khai tập huấn ngay cho các cơ sở y tế. Nhân viên y tế cần được cảnh báo để nhận diện sớm bệnh sốt xuất huyết, tránh bỏ sót gây chậm trễ trong việc điều trị. Các biện pháp dự phòng cần được triển khai ngay trong đó có biện pháp xử phạt cá nhân, đơn vị không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Nghị định 117. Sở Y tế sẽ thực hiện kiểm tra hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại các quận huyện trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông cần được tăng cường để người dân hiểu được tình hình dịch bệnh, từ đó chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhận biết sớm dấu hiệu bệnh để đưa người bệnh kịp thời đến các cơ sở y tế. Sở Y tế cũng sẽ tham mưu cho UBND TP.HCM chỉ đạo hoạt động phối hợp từ các sở ngành đến UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức để cả hệ thống chính trị cùng tham gia ứng phó với diễn biến của sốt xuất huyết. Ngoài ra, Sở Y tế sẽ thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc điều trị sốt xuất huyết.

Chuyên gia cho hay, bệnh sốt xuất huyết lây từ người bệnh sang người lành qua trung gian muỗi vằn. Thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài xen lẫn các đợt mưa bất chợt, thuận lợi cho sự phát sinh lăng quăng, muỗi, tăng nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

HCDC đưa cảnh báo nghiêm trọng về bệnh sốt rét

COVID-19 làm gia tăng bệnh sốt rét

Sốt rét là một bệnh sốt cấp tính do ký sinh trùng Plasmodium gây ra, lây truyền sang người qua vết đốt từ muỗi Anopheles. Sốt rét là một căn bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được. Tuy nhiên, hiện nay sốt rét vẫn tiếp tục có tác động tàn phá đến sức khỏe và nghề nghiệp của mọi người trên khắp thế giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có khoảng 241 triệu trường hợp mắc bệnh sốt rét mới và 627.000 trường hợp tử vong do sốt rét ở 85 quốc gia vào năm 2020. Trong đó, hơn 2/3 số ca tử vong là ở trẻ em dưới 5 tuổi sống ở Khu vực Châu Phi của WHO.

Mặt khác, đại dịch COVID-19 đã làm tăng 12% số ca tử vong do sốt rét. Sự gia tăng khả năng kháng thuốc, tình trạng khẩn cấp nhân đạo, các loài vật xâm lấn mới và đột biến gen là những thách thức cần phải được giải quyết.

Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét năm 2022 sẽ được đánh dấu với chủ đề “Thúc đẩy công bằng. Rèn luyện khả năng hồi phục. Kết thúc bệnh sốt rét.” Các quốc gia trên thế giới cần nâng cao khả năng phòng, chống bệnh sốt rét.

Để thực hiện điều đó một cách thông minh hơn, các quốc gia cần được trang bị những cách tiếp cận đổi mới và tối ưu hóa can thiệp. Bằng cách cùng nhau nâng cao tiếng nói, chúng ta có thể nhanh chóng làm giảm các ca bệnh sốt rét và tử vong ở các quốc gia có gánh nặng cao, đồng thời tiếp tục chạy nước rút hướng tới loại trừ ở các quốc gia có gánh nặng thấp.