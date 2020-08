TP. HCM cách ly 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có biểu hiện sốt

UBND quận 5, TP. HCM mới đây vừa báo cáo về việc hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bị phát hiện vào thời điểm 23 giờ ngày đêm 30/7, khi cán bộ Công an phường 7, quận 5 tuần tra đến trước nhà số 890 Trần Hưng Đạo thì phát hiện 2 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra, hai người này không xuất trình được hộ chiếu nên đã được mời về trụ sở Công an phường 7 làm việc. Cả hai người này thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, hai người gồm Jiang Li Jin, sinh năm 1995 và Shi Jia Xing, sinh năm 1991 đều cư trú tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Đáng chú ý, một trong hai người có biểu hiện sốt trên 37,5 độ C, sổ mũi. Công an quận 5 đã đưa cả 2 người này vào khu vực cách ly tập trung tại số 314 Trần Phú, phường 8, quận 5. Ngay trong sáng 31/7, Trung tâm Y tế quận 5 đã đến phun khử khuẩn trụ sở Công an phường 7, quận 5.

Những ngày gần đây, trên nhiều địa phương đã phát hiện rất nhiều trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Chỉ riêng TP. HCM thời gian qua đã phát hiện tới 57 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly tại BV Dã chiến Củ Chi, đồng thời phun thuốc khử trùng khu vực những người trên có mặt.

Tại quận Bình Tân, mới đây khi kiểm tra hành chính một phòng thu âm ở phường Tân Tạo, công an cũng phát hiện 28 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. Tại công viên Gia Định, lực lượng chức năng quận Tân Bình cũng phát hiện một nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, tiến hành kiểm tra thì nhóm này bỏ chạy. 8 người bị giữ lại, gồm 6 nam, 2 nữ, bước đầu khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trốn dịch và tìm việc làm.