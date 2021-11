TP.HCM: Các ca nhiễm mới tiếp tục tăng, tập trung ở địa bàn có khu công nghiệp

Trước tình hình này, đoàn giám sát do GS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân Quận 12 và các đơn vị liên quan về công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận.

Theo báo cáo số liệu của HCDC, tính từ 23/10 đến nay, trên địa bàn quận 12 đã ghi nhận hơn 8.000 trường hợp F0 (bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh và RT-PCR).

Riêng tại phường Hiệp Thành đã ghi nhận hơn 1.200 trường hợp. Đây là phường quy nhất của quận có khu công nghiệp. Hiện các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở đối tượng công nhân, người dân sống ở các khu nhà trọ.

Quận 12 đã giám sát và theo dõi chăm sóc điều trị tại nhà cho 5.643 trường hợp đủ điều kiện cách ly, với 25% trường hợp được cấp túi thuốc C theo hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế.

Về tiêm chủng cho người trên 18 tuổi, Quận 12 đạt tỉ lệ 100% người dân đã tiêm mũi 1, 95% đã tiêm đủ 2 mũi. Tuy nhiên, do địa bàn thường xuyên biến động dân cư, người dân di chuyển giữa các nơi nhiều nên tỉ lệ tiêm chủng thường thay đổi. Do đó, Quận đã triển khai tại mỗi phường một điểm tiêm cố định, người dân đến là được tiêm không cần đăng ký trước.

Qua đánh giá cho thấy, tình hình dịch bệnh tại Quận 12 đang có chiều hướng gia tăng, Sở Y tế yêu cầu Quận 12 cần nhanh chóng kiểm tra lại việc cập nhật số liệu các trường hợp F0 trên phần mềm để có thể đánh giá cụ thể tình hình dịch bệnh ở địa phương, từ đó có phương án chống dịch thích hợp.

Bên cạnh đó, cần căng cường truyền thông đến người dân để chủ động phòng ngừa. Từng phường trong quận phải là các “pháo đài” chống dịch. Chủ tịch phường cần chỉ đạo trực tiếp Trạm Y tế, các tổ COVID cộng động và kết nối các hoạt động chống dịch trên địa bàn phường.

Các Trạm Y tế lưu động tiếp tục được duy trì và kích hoạt thêm 10 Trạm nữa do Bệnh viện Quận 12 hỗ trợ nhân lực. Với Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, để giám sát và xử lý kịp thời các trường hợp F0 được phát hiện tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Quận 12 cần làm việc với Ban quản lý Khu chế xuất và khu công nghiệp để phối hợp thành lập một Trạm Y tế lưu động cũng như triển khai một Khu cách ly ngay trong Khu công nghiệp.