TP.HCM: 17 địa phương kiểm soát được dịch là các vùng nào?

17 địa phương kiểm soát được dịch

Thông tin tại cuộc họp chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM chiều 4/10, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Đức Hải cho hay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID TP đã nhận được báo cáo liên quan đến kết quả phòng chống dịch tại TP Thủ Đức, quận - huyện từ các đoàn kiểm tra.

Theo đó, 17 địa phương được đề nghị công nhận kiểm soát dịch gồm: TP Thủ Đức, quận 1, quận 3, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi.

Năm địa phương còn lại được chia thành 2 nhóm. Trong đó, nhóm 1 gồm 3 đơn vị (quận 4, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn) chưa có báo cáo thẩm tra, thẩm định của đoàn kiểm tra. Nhóm 2 gồm 2 địa phương chưa công nhận kiểm soát dịch là quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.

Tính đến nay, TP.HCM có 398.056 trường hợp mắc bệnh phát hiện, được Bộ Y tế công bố, bao gồm 397.560 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 496 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 27.060 bệnh nhân, trong đó: có 2.610 trẻ em dưới 16 tuổi, 724 bệnh nhân nặng đang thở máy. Trong ngày 03/10: có 1.449 bệnh nhân nhập viện, 2.743 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 216.856), 93 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/221 đến nay là 15.241).

Về chiến dịch tiêm vắc xin, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 03/10/2021 là 11.314.301 trong đó tổng số mũi 1 là 6.947.437, mũi 2 là 4.366.864. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM Nguyễn Hồng Tâm, tỉ lệ người trên 50 tuổi đã tiêm mũi 1 là 96,64%, mũi 2 là 66,32%.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM Nguyễn Văn Lâm

Các doanh nghiệp cần từ 43.600 - 56.800 lao động

Về việc đáp ứng nguồn lao động trên địa bàn TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Lâm cho hay, theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP, có khoảng hơn 42.700 người có nhu cầu tìm việc làm, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp là từ 43.600 – 56.800.

Hướng giải quyết đặt ra đối với các lao động của các doanh nghiệp hiện nay đã về quê, người lao động sẽ nhận được tin nhắn để quay trở lại TP. Đồng thời, người lao động phải đáp ứng được các điều kiện đặt ra tại bộ tiêu chí an toàn đã được Sở Công thương TP ban hành.

Đối với lực lượng đang sinh sống trên địa bàn TP có nhu cầu tìm việc làm, hiện 127 đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm trên địa bàn có giấy phép đăng ký hoạt động, trong đó Trung tâm giới thiệu việc làm TP và Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP là nòng cốt. Các đơn vị này đang tiến hành khảo sát nhu cầu tìm việc để tư vấn, từ đó giới thiệu danh sách cụ thể của người lao động để doanh nghiệp phỏng vấn.

Ngoài ra, các học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng nghệ sau khi tốt nghiệp sẽ được Trung tâm giới thiệu việc làm của các trường giới thiệu việc làm, cung ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Bùi Hoà An. Ảnh: TTBC

Giải quyết 2.590 trường hợp người dân về từ các tỉnh, thành

Về việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá từ TP.HCM đến các địa phương khác, theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bùi Hoà An, công tác này trong những ngày gần đây diễn ra thuận lợi, an toàn.

Đối với công tác đưa người dân từ các tỉnh, thành khác về TP.HCM, từ 8 giờ ngày 2/10 - 3 giờ ngày 4/10, Sở Giao thông Vận tải đã nhận được 6.937 đơn đề nghị từ người dân qua email và đã giải quyết 2.590 trường hợp.

Để công tác trên được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, dự kiến ngày 6/10, Sở sẽ tổ chức để người dân điền thông tin trên website của Sở Giao thông Vận tải.

Về việc triển khai các tổ tuần tra lưu động, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM- Thượng tá Trần Thanh Giang - thông tin, Công an TP sẽ thực hiện ngẫu nhiên trên đường và có hiệu lệnh dừng phương tiện của CSGT để kiểm tra.

Khi tham gia lưu thông, ngoài CMND, CCCD, người dân phải sử dụng ứng dụng VNEID để khai báo di chuyển và mã QR có lịch sử tiêm chủng. Trường hợp không có mã QR thì phải xuất trình giấy chứng nhận F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc giấy tiêm vaccine mũi 1 ít nhất 14 ngày.

Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM Thượng tá Trần Thanh Giang. Ảnh: TTBC

Thông tin về mức xử phạt, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP cho hay, tại Nghị định 117/2020 quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế, đối với hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách… sẽ bị phạt từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng. Tại khoản 2, điều 14 của Nghị định này cũng quy định việc cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng.

Qua 4 ngày thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND, tại 12 chốt cấp TP và 39 chốt cấp quận, huyện, TP Thủ Đức và các tổ tuần tra lưu động, Công an TP đã tổng kiểm tra khoảng 547.000 phương tiện, 233.196 lượng người. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản 588 trường hợp vi phạm về an toàn phòng, chống dịch, tổng mức xử phạt phạt lên tới 1.253.000.000 đồng.

Về việc hỗ trợ người dân đi qua TPHCM về các tỉnh miền Tây và miền Đông, ngày 1/10 Công an TP đã hỗ trợ khoảng 10.000 lượt người. Tiếp đó, ngày 2-3/10, hỗ trợ khoảng 24.000 lượt người (khoảng 8.066 người dân lưu trú tại TP.HCM, 18.000 là người dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An...) di chuyển qua TP.HCM để về quê. Công an TP ở các cửa ngõ sẽ hỗ trợ dẫn đường, đảm bảo cho người dân di chuyển thành đoàn, không xé lẻ. Khi đến địa phận các tỉnh lân cận, Công an tại các địa phương này sẽ tiếp nhận và tiếp tục hỗ trợ để người dân di chuyển thuận lợi, có trật tự.