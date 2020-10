Top 5 tựa game FPS Multiplayer đáng chơi nhất dành cho iPad

1. Call of Duty: Mobile



Giá: Miễn phí

Hệ điều hành: Từ iOS 9 trở lên

Thiết bị được hỗ trợ: iPad Air 2 trở lên, iPad Mini 4 trở lên, iPad Pro.



Nếu bạn là fan của các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất thì chắc hẳn bạn đã biết đến tựa game huyền thoại "Call of Duty". Tiếp nối sự thành công của Call of Duty trên PC, hiện nay nhà hành Tencent đã cho ra mắt tựa game Call of Duty phiên bản điện thoại. Đây là trò chơi FPS rất đa dạng, nó mang đến cho bạn hàng loạt chế độ chơi bao gồm Zombies, Battle royale, Deathmatch và các chế độ chơi online khác.



Tuy nhiên, chế độ được nhiều người chơi và nổi tiếng nhất vẫn là Battle royale. Nếu bạn đã từng chơi PUBG Mobile thì chắc hẳn, chế độ này đã không còn còn quá xa lạ gì. Khác với Multplayer, chế độ Battle Royale (chế độ sinh tồn) mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm tuyệt vời hơn. Không chỉ đơn giản ở việc phải "chạy bo" mà bạn còn phải tiêu diệt mọi kẻ địch và trở thành người sống sót cuối cùng. Đồ họa của game cũng được đánh giá ở tốt khi được thiết kế rất sống động và chân thực.

Đây là tựa game xứng đáng để bạn giải trí. Từ các chi tiết độ họa, nhân vật cho đến màu sắc hiển thị. Hơn cả chính là ở cảm giác chân thật của từng khung cảnh, đưa người chơi đi qua từng cung bậc cảm xúc đầy thú vị.

Tuy nhiên, Call of Duty: Mobile vẫn phải nhận những đánh giá chưa tốt từ người dùng. Bởi lẽ, game chưa được tối ưu thật sự tốt, máy vẫn còn bị nóng khi chơi và game có quá nhiều hack khiến trải nghiệm chơi game không được đánh giá không quá cao.

Video: Call of Duty

2. PUBG Mobile



Giá: Miễn phí

Hệ điều hành: iOS 9 trở lên

Thiết bị được hỗ trợ: Tất cả iPad.



Khi nói đến đỉnh cao của các tựa game FPS Mutiplayer thì không thể không nhắc đến PUBG Mobile. Trò chơi có nhiều chế độ chơi đa dạng bao gồm Solo (đấu đơn), Dou (đấu đôi), Squad (đấu đội 4 người). Có thể nói PUBG là tựa game dẫn đầu trong cơn sốt Battle Royale, nơi 100 người chơi cùng nhau sinh tồn trên một hòn đảo. Họ thu thập vũ khí, giáp, bộ dụng cụ y tế,... Sau đó, họ chiến đấu chống lại nhau theo nhiều chiến thuật khác nhau để giành lấy danh hiệu người sống sót cuối cùng.

Đến với PUBG Mobile người chơi có thể thưởng thức đồ họa đẹp mắt, chi tiết và sống động từ những bản đồ khác nhau về địa hình, thời tiết, kích thước bao gồm: Miramar, Erangel, Sanhok, Vikendi. Hơn nữa, trò chơi có chế độ ban đêm vô cùng đặc biệt và mới lạ cùng với âm thanh 3D cao cấp cùng và đồ họa HD sắc nét sẽ cho bạn cảm giác trải nghiệm tuyệt vời nhất. Game còn cung cấp cho bạn tính năng tùy chỉnh bộ điều khiển sao cho phù hợp với thói quen, sở thích của bạn nhất. Cuối cùng PUBG Mobile đảm bảo được cho người chơi tính công bằng khi các cơ chế, phần mềm chống hack (gian lận) được cập nhật liên tục.



Tuy nhiên, PUBG Mobile tối ưu chưa thực sự tốt khi vẫn xảy ra hiện tượng giật, lag hoặc văng game khi đang chơi. Không những thế, thiết bị của bạn cũng sẽ bị nóng lên khá nhanh khi trải nghiệm PUBG Mobile.

Mặc dù vậy, đây vẫn là một trò chơi xứng đáng để trải nghiệm, nó đem đến cho bạn những phút giây nghỉ ngơi, giải trí bên bạn bè rất thú vị.

Video: GameSpot

3. Fortnite Battle Royale



Giá: Miễn phí

Hệ điều hành: iOS 11 trở lên

Thiết bị được hỗ trợ: iPad Air 2 trở lên, iPad Mini 4 trở lên, iPad Pro.



Fortnite là một trong những trò chơi nổi tiếng nhất trên thế giới hiện tại. Nó đã từng làm mưa làm gió trên App Store và được nhiều người dùng đánh giá là tựa game FPS hay nhất hiện nay. Chế độ chơi battle royale trong Fortnite vẫn giữ nguyên vẹn trong phiên bản dành cho di động. Người chơi tham gia vào cuộc chiến sinh tử, 100 người trên một bản đồ rộng lớn để tìm ra kẻ cuối cùng sống sót. Bạn có thể chọn lựa giữa trải nghiệm một mình (solo), cùng với một người bạn (duo) hoặc cùng với ba người chơi khác (squad). Tuy nhiên, không giống với nhiều tựa game battle royale khác chỉ xoay quanh lối chơi “thợ săn và con mồi” thuần túy, Fortnite còn có tính năng sử dụng tài nguyên môi trường để xây dựng những công trình kiên cố để tự vệ.



Với những tựa game như Fortnite khi chuyển sang nền tảng di động thì vấn đề đáng quan tâm nhất là phần điều khiển. Những tựa game cùng thể loại này thường dễ trở thành thảm họa, khi thay thế cái phím điều khiển chức năng trên bàn phím và chuột hoặc gamepad bằng nút cảm ứng trên màn hình. Từ đó dẫn tới tình trạng trò chơi có quá nhiều phím cảm ứng trên màn hình, không chỉ gây rối cho người chơi mà còn rất dễ bấm nhầm. Rất may là Fortnite đã giải quyết vấn đề này gần như hoàn hảo với kiểu điều khiển khá dễ làm quen.



Về mặt hình ảnh Fortnite Battle Royale cũng được đánh giá rất cao khi sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoạt hình dễ thương, bắt mắt. Chuyển động của nhân vật cũng như cảnh vật rất uyển chuyển, mượt mà. Tuy nhiên, game vẫn có một số điểm trừ như không được tối ưu hóa cho các dòng máy đời cũ và hiện tượng hack vẫn còn nhiều.

Video: Fortnite

4. Modern Combat 5



Giá: Miễn phí

Hệ điều hành: iOS 9 trở lên

Thiết bị được hỗ trợ: Tất cả iPad.



Modern Combat 5 là một trong những tựa game bắn súng FPS kiểu eSports được nhiều người chơi nhất trên nền tảng iOS. Trước hết, đồ họa có lẽ là yếu tố chính dẫn đến sự thành công của Modern Combat 5. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một tác phẩm của làng game Mobile, hoạt ảnh được thiết kế 3D đẹp mắt. Đồ họa của tựa game này khá bắt mắt bởi những hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng trên từng nòng súng, từng phế tích đổ nát dưới bom đạn. Sẽ không quá khi nói Modern Combat 5 là một tác phấm nghệ thuật của thế giới ảo.



Mordern combat 5 đem đến cho bạn nhiều chế độ chơi khác nhau bao gồm Assault, Heavy, Recon, Sniper, Sapper, Hunter. Mỗi chế độ đều đưa bạn vào những bối cảnh bắn súng đẫm máu khác nhau. Bên cạnh đó, âm thanh của tiếng súng, nhân vật cũng được đánh giá rất cao về độ chân thực và sống động. Tuy nhiên, game vẫn còn một số lỗi như không cài đặt được, không vào được game và có xuất hiện trường hợp hack.



Tóm lại Modern Combat 5 là một sản phẩm tốt trong cả lối chơi, hình ảnh cũng như âm thanh, đảm bảo thỏa mãn những cơn khát hành động của bạn.



Video: Gameloft

5. Shadowgun Legends



Giá: Miễn phí

Hệ điều hành: iOS 9

Thiết bị được hỗ trợ: Tất cả iPad



Shadowgun Legends được ra mắt bởi nhà phát hành Madfinger Games. Có lẽ, hai nguyên nhân chính dẫn đến thành công của Shadowgun Legends là bởi game sở hữu lối chơi đẹp mắt cùng độ họa cực kì chân thực, sống động.



Shadowgun Legends sẽ đưa bạn vào thế giới giả tưởng trong một tương lai xa xôi. Vào năm 2390 khi trái đất và thiên hà có nhiều biến chuyển mạnh mẽ về cấu trúc vật lý, hóa học. Trong game người chơi sẽ hóa thân thành những đặc vụ đánh thuê chuyên nghiệp để tiêu diệt đám quái vật ngoài hành tinh và những thế lực khác.

Lối chơi của Shadowgun Legends rất dễ làm quen, game thủ sẽ thu thập điểm kinh nghiệm để lên cấp, cộng skill hay mua bán và nâng cấp vô vàn chủng vũ khí khác nhau. Game cung cấp cho bạn một kho vũ khí đồ sộ với hơn 600 loại vũ khí tân tiến nhất. Tuy nhiên, game vẫn bị người dùng phê bình bởi chưa thực sự tối ưu hóa tốt cho các dòng máy và hay gặp lỗi game khi chơi.

Video: Madfinger games

Theo Techietechtech