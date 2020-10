Top 10 thực phẩm hàng đầu đẩy lùi bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Theo các nhà khoa học, để có thể chống lại coronavirus thì cách tốt nhất là cơ thể có một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Mặc dù duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn mạnh hơn, nhưng cũng có một số loại thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết có thể giúp cơ thể chống lại các mầm bệnh hiệu quả.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm hàng đầu giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, đẩy lùi bệnh tật:

1. Rau cải bó xôi

Các loại rau xanh như rau cải bó xôi rất giàu chất sắt và vitamin C. Sắt và vitamin C vô cùng cần thiết cho quá trình sản xuất máu và ngăn chặn các tạp chất trong máu. Hơn nữa, rau cải bó xôi còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như beta-carotene và chất chống oxy hóa giúp cải thiện khả năng chống lại bệnh tật cho cơ thể bạn.

Vì vậy, trong bữa ăn hàng ngày có thêm rau cải bó xôi sẽ giups bạn có một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Tuy nhiên, bạn cần chế biến rau đúng cách, nên nấu chín để cơ thể dễ dàng tiêu hóa.

2. Nghệ

Nghệ là một loại gia vị phổ biến trong các món ăn của Ấn Độ từ nhiều thế kỷ. Nghệ được biết đến với đặc tính chống viêm giúp điều trị viêm cơ và xương. Quan trọng hơn cả, nghệ có chứa một thành phần hoạt chất gọi là curcumin - một chất điều biến tuyệt vời của hệ thống miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy, curcumin có thể điều chỉnh sự tăng sinh và hoạt hóa của tế bào T, và có thể ức chế tình trạng viêm do căng thẳng oxy hóa gây ra.

3. Gừng

Gừng là một thực phẩm tuyệt vời với đặc tính chống viêm tuyệt vời, đồng thời, cũng là một loại gia vị phổ biến có thể giúp giảm các vấn đề liên quan đến viêm cũng như hỗ trợ điều trị đau họng. Gừng có đặc tính kháng virus, có thể cải thiện tiêu hóa, giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh, tăng cường hệ thống miễn dịch.

4. Các loại trái cây có múi

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các loại trái cây họ cam quýt như chanh, cam, chanh, bưởi và quýt, trong số những loại khác, chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu trong cơ thể. Tế bào bạch cầu rất cần thiết trong việc chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Nó cũng giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể, ngăn ngừa tổn thương tế bào, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

5. Hạnh nhân

Trong tất cả các loại hạt, hạnh nhân chứa hàm lượng vitamin E cao, đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Vitamin E là một loại vitamin tan trong chất béo, cần chất béo để được hấp thụ đúng cách. Hạnh nhân chứa chất béo lành mạnh giúp giảm bớt quá trình hấp thụ. Vitamin E hỗ trợ sản xuất các tế bào hồng cầu, thúc đẩy lưu lượng máu đến tất cả các bộ phận của cơ thể. Điều này giúp hệ thống miễn dịch của bạn khỏe hơn. Bạn nên ăn nhân 4-6 quả hạnh mỗi ngày, có thể ngâm hạt trong nước hoặc thêm một ít hạnh nhân nghiền vào sữa để dễ tiêu hóa.

6. Sữa chua

Sữa chua được coi là một loại probiotic cần thiết cho sức khỏe hệ miễn dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến đường ruột của bạn, giúp vi khuẩn có lợi sinh sôi.

Thực tế, sức khỏe đường ruột có liên quan trực tiếp đến hệ thống miễn dịch của bạn. Do đó, một đường ruột khỏe mạnh đồng nghĩa với một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Mặc dù có rất nhiều loại sữa chua có hương vị khác nhau trên thị trường nhưng bạn nên tiêu thụ sữa chua nguyên chất. Sữa chua nguyên chất không chứa đường, chất phụ gia và hương vị nhân tạo có thể làm giảm chất lượng tổng thể của thực phẩm. Cách tốt nhất để tiêu thụ sữa chua là sữa chua nguyên chất hoặc với cơm, hoặc bạn có thể nhỏ một ít mật ong và thêm trái cây yêu thích của bạn vào đó.

7. Kiwi

Kiwi là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C, vitamin K, kali và folate. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Nó cũng giúp thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu chống lại nhiễm trùng. Bạn có thể ăn kiwi hàng ngày hoặc cho vào salad trái cây hoặc làm sinh tố trái cây.

8. Đu đủ

Cũng giống như kiwi, đu đủ tự nhiên chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết như folate, Vitamin C, Vitamin K và kali. Kali trong đu đủ được biết đến với tác dụng giữ cho tim khỏe mạnh. Đồng thời, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu giúp chống lại nhiễm trùng và ngăn ngừa bệnh tật.

9. Trà xanh

Trà xanh có chứa các đặc tính chống oxy hóa tuyệt vời giúp cơ thể giải độc tố và các yếu tố có hại khác. Chất chống oxy trong trà xanh thường được gọi là EGCG hoặc epigallocatechin đã được chứng minh giúp tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên tiêu thụ 3-4 tách trà xanh mỗi ngày vì nó không chỉ giúp bạn đủ nước mà còn giúp thải độc tố và các chất thải khác ra khỏi cơ thể đồng thời giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

10. Hạt hướng dương

Hạt hướng dương (Ảnh: Healthifyme)

Hạt hướng dương chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất gồm: vitamin E, vitamin B-6, magiê và phốt pho. Vitamin E được coi là một chất chống oxy hóa mạnh có lợi cho sức khỏe của hệ thống miễn dịch.

Hạt hướng dương có thể làm tăng hương vị của món ăn khi chế biến. Bạn có thể thêm hạt hướng dương vào món salad, súp, gia vị cho một số loại thực phẩm như thịt gà, để tạo hương vị cho món ăn.

(Theo Healthifyme)