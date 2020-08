Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chính thức cấm TikTok tại Mỹ

Trong một bài phát biểu mới đây trước các phóng viên, tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cấm ứng dụng TikTok khỏi Hoa Kỳ do những lo ngại liên quan đến ứng dụng này.Theo Bloomberg, một tập tài liệu bao gồm lệnh cấm chính thức đối với TikTok đã được soạn sẵn để ông Trump ký. Lệnh cấm này được đề cập bởi Ngoại trưởng Mike Pompeo vào ngày 7/7.Như đã biết TikTok là một công ty con thuộc ByteDance, có trụ sở tại Bắc Kinh. Đây chính là lý do khiến các nhà phân tích lo ngại rằng ứng dụng TikTok có liên quan đến Chính phủ Trung Quốc và có thể thu thập dữ liệu từ người dùng tại Mỹ.Ở một diễn biến khác, TikTok đang cố gắng bán cổ phần công ty cho các nhà đầu tư Mỹ để thoát khỏi các "mác" Trung Quốc. Một số thông tin cho rằng Microsoft đang là công ty quan tâm và nhiều khả năng sẽ mua lại các hoạt động của TikTok tại Mỹ.Chưa rõ Mỹ sẽ cấm TikTok như thế nào bởi từ trước đến nay họ chưa từng có tiền lệ cấm một ứng dụng như vậy. Đối với Trung Quốc thì việc cấm này đã xuất hiện từ lâu khi nước này sử dụng Great Firewall để chặn các dịch vụ của Google và Facebook.Chính phủ Mỹ cũng có thể nghĩ đến cách yêu cầu 2 kho ứng dụng lớn là Apple Store và Play Store gỡ bỏ ứng dụng TikTok tại Mỹ. Tuy nhiên, việc cấm hoàn toàn người dân sử dụng TikTok là rất khó khăn khi ứng dụng này đang được giới trẻ tại đây sử dụng rất nhiều.Theo The Verge