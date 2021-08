Tối 5/8, cả nước có thêm 3.301 ca mắc COVID-19 mới, đã tiêm hơn 7,5 triệu liều vaccine

Tin Covid-19 hôm nay 5/8

---

Tối nay, cả nước có thêm 3.301 ca mắc COVID-19 mới, tiêm hơn 7 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 18h ngày 5/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.301 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.298 ca ghi nhận trong nước.

Trong ngày 5/8, cả nước ghi nhận 7.244 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 7.239 ca ghi nhận trong nước (giảm 379 ca so với hôm qua) tại TP. Hồ Chí Minh (3.886), Bình Dương (822 - giảm 60% so với hôm qua), Long An (715), Đồng Nai (358), Tây Ninh (235), Tiền Giang (169), Đồng Tháp (114), Bà Rịa - Vũng Tàu (112), Khánh Hòa (96), Đà Nẵng (92), Bình Thuận (75), Hà Nội (69), Vĩnh Long (58), Phú Yên (55), Cần Thơ (52), Bến Tre (36), Bình Định (35), Đắk Lắk (32), Ninh Thuận (32), Gia Lai (24), An Giang (21), Hải Dương (21), Sóc Trăng (20), Kiên Giang (12), Quảng Bình (11), Quảng Ngãi (10), Quảng Nam (9), Trà Vinh (9), Bình Phước (8 ), Bạc Liêu (7), Đắk Nông (7), Thái Bình (7), Hà Tĩnh (6), Thừa Thiên Huế (6), Lào Cai (5), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (2), Thanh Hóa (2), Cà Mau (1), Hưng Yên (1), Lâm Đồng (1), Quảng Trị (1), Yên Bái (1) trong đó có 1.562 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 04/8, Việt Nam có 185.057 ca nhiễm trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 182.723 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 181.153 ca, trong đó có 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình.

Thêm 393 ca tử vong tại 16 tỉnh, thành phố

Chiều 5/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 393 ca tử vong (2328-2720) tại 16 tỉnh, thành phố như sau:

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4-5/8: 214 ca

+ Tại Tỉnh Bình Dương từ ngày 1-5/8: 112 ca

+ Tại Tỉnh Tiền Giang ngày 5/8: 27 ca

+ Tại Tỉnh Long An ngày 5/8: 9 ca

+ Tại Tỉnh Đồng Tháp ngày 5/8: 8 ca

+ Tại Tỉnh Đồng Nai ngày 5/8: 8 ca

+ Tại Tỉnh Bến Tre ngày 5/8: 4 ca

+ Tại Tỉnh Vĩnh Long ngày 5/8: 3 ca

+ Tại Tỉnh Sóc Trăng ngày 5/8: 1 ca

+ Tại Tỉnh Khánh Hoà ngày 5/8: 1 ca

+ Tại Tỉnh Bình Thuận ngày 5/8: 1 ca

+ Tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 5/8: 1 ca

+ Tại Tỉnh An Giang ngày 5/8: 1 ca

+ Tại Thành phố Hà Nội ngày 5/8: 1 ca

+ Tại Thành phố Đà Nẵng ngày 5/8: 1 ca

+ Tại Thành phố Cần Thơ ngày 5/8: 1 ca

- 3.708 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5/8. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 58.040 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 486 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca. - Trong 24 giờ qua đã thực hiện 168.241 xét nghiệm cho 357.058 lượt người. - Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.721.408 mẫu cho 19.009.497 lượt người. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 7.553.318 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.774.332 liều, tiêm mũi 2 là 778.986 liều.

---

Hà Nội tìm người từng đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Trường THCS Trưng Vương

Chiều nay, ngày 5/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm đã phát đi thông báo khẩn, tìm người đã đến điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Rrường THCS Trưng Vương, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm từ 14h30 đến 16h ngày 3/8. Người dân từng đến điểm tiêm này trong khoảng thời gian trên cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm (số điện thoại: 0243.8284.827 - 0243.8258.277) hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội (số điện thoại: 0949.396.115).

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - cho biết: Một người dân sống ở phường Phan Chu Trinh từng đến tiêm chủng tại THCS Trưng Vương, liên quan ca F0 của Công ty CP Những Trang Vàng, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

"Vào chiều ngày 3/8, chị N.G.H (31 tuổi, ở phường Phan Chu Trinh) có trong danh sách của phường đăng ký tiêm vaccine có ra điểm tiêm chủng tại THCS Trưng Vương. Tuy nhiên, do chị H có tiền sử huyết áp cao nên sau khi khám sàng lọc đã quay ra khu vực sân rồi ra về. Đến 18h ngày 3/8, công ty thông báo phát hiện ra F0 nên người làm cùng công ty đã gọi điện cho chị H đến để xét nghiệm. Ngày 4/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính", ông Hoàn nêu.

Theo ông Hoàn, bước đầu xác định vào khoảng thời gian nữ bệnh nhân chỉ tiếp xúc với khu vực khám sàng lọc, có khoảng 70 người có liên quan nhưng nguy cơ lây nhiễm thấp. "Chúng tôi đã thông báo để người dân liên quan tự theo dõi sức khoẻ đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp này" - ông Hoàn thông tin.

Trưa 5/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin phát hiện bà P.H.G. (42 tuổi), trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, là nhân viên làm việc tại Công ty CP Những Trang Vàng, cùng phòng làm việc với bộ phận phòng Xã hội hóa. Ngày 2/8, bà xuất hiện triệu chứng, ngày 3/8 chủ động khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

---

Trưa nay, Hà Nội có thêm 26 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 19 ca lây nhiễm cộng đồng

Trưa nay, ngày 5/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 6h ngày 5/8 đến 12h ngày 5/8, thành phố đã phát hiện 26 ca mắc mới gồm 19 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly.

Phân bố theo chùm ca bệnh: Ho, sốt thứ phát (18), Sàng lọc ho sốt (2), Tân Mai – Hoàng Mai (2), Nhà thuốc 95 Láng Hạ (3), Bùi Thị Xuân- HBT (1).

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 4/8 đến 12 giờ ngày 5/8, Hà Nội có tổng cộng trường hợp mắc COVID-19.

26 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Chùm ho, sốt thứ phát (18)

(1) N.V.Q, nam, sinh năm 1977;

- địa chỉ: Uy Nỗ, Đông Anh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.T.Đ, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 27/7, ngày 03/8 được lấy mẫu XN lần 2 định kỳ cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(2) L.T.T, nam, sinh năm 1991;

- địa chỉ: Tiên Dược, Sóc Sơn.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của T.T.T.Đ (cùng làm việc tại công ty Thuận Phúc), được chuyển cách ly tập trung từ 27/7, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(3) N.T.H.T, nữ, sinh năm 2004;

- địa chỉ: Việt Hùng, Đông Anh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là thực tập sinh tại công ty CASA, có tiền sử tiếp xúc gần với các F0 đã ghi nhận tại công ty, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(4) N.B.T, nam, sinh năm 1988;

- địa chỉ: La Khê, Hà Đông.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.H (là đồng nghiệp làm cùng cơ quan tại Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai), có tiếp xúc gần lần cuối vào 03/8. Ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(5) N.T.N, nữ, sinh năm 1988;

- địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.H (là đồng nghiệp làm cùng cơ quan tại Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai), có tiếp xúc gần lần cuối vào 03/8. Ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(6) V.N.N, nữ, sinh năm 1984;

- địa chỉ: Vạn Phúc, Thanh Trì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là nhân viên lái xe giao hàng, thường xuyên giao hàng tại ổ dịch thôn Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Ngày 04/8 xuất hiện triệu chứng ho, đau rát họng đi khám được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(7) T.T.T.H, nữ, sinh năm 1986;

- địa chỉ: Vạn Phúc, Thanh Trì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là nhân viên giao hàng của Viettel, thường xuyên giao hàng tại khu vực ổ dịch thôn Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì từ 20-29/7. Ngày 04/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng, đi khám được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(8) L.T.H, nữ, sinh năm 2005;

- địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.T.L, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(9) L.Q.P, nam, sinh năm 2012;

- địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.T.L, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(10) N.T.M, nữ, sinh năm 1962;

- địa chỉ: Vân Nội, Đông Anh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là người bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch (ngày cuối bán hàng tại chợ là 30/7). Ngày 03/8 có triệu chứng sốt, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(11) P.T.H, nữ, sinh năm 1959;

- địa chỉ: Ngọc Hồi, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN sống gần khu vực chợ Lạc Thị - Ngọc Hồi (nơi có nhiều BN dương tính), ngày 25/7 có đi chợ Lạc thị, đến ngày 31/7 xuất hiện triệu chứng ho, ngày. Ngày 01/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, ngày 04/8 lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(12) H.T.G, nữ, sinh năm 1973;

- địa chỉ: Ngọc Hồi, Thanh Trì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là người sống gần khu vực chợ Lạc Thị (nơi có nhiều BN dương tính), có tiền sử đi chợ Lạc Thị. Ngày 01/8 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả nghi ngờ, ngày 04/8 được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(13) H.T.M.K, nam, sinh năm 2019;

- địa chỉ: Ngọc Hồi, Thanh Trì.

- Bệnh nhân sống gần khu vực chợ Lạc Thị - Ngọc Hồi (nơi có nhiều có dương tính liên quan). Được TTYT Thanh Trì lấy mẫu XN ngày 04/8 do có người nhà đến mua hàng tại chợ cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(14) N.V.T, nam, sinh năm 1962;

- địa chỉ: Vân Nội, Đông Anh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là người bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch (ngày cuối bán hàng tại chợ là 30/7). Ngày 03/8 có triệu chứng sốt, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(15) H.T.K, nữ, sinh năm 1982;

- địa chỉ: Phúc Đồng, Long Biên.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của L.K.T, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(16) L.G.M, nam, sinh năm 2007;

- địa chỉ: Mai Động, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là con trai của bệnh nhân P.H.G, ngày 02/8 có triệu chứng, ngày 03/8 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cùng mẹ cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(17) L.G.K, nữ, sinh năm 2011;

- địa chỉ: Mai Động, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là con trai của bệnh nhân P.H.G, ngày 02/8 có triệu chứng, ngày 03/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(18) P.H.C, nam, sinh năm 1943;

- địa chỉ: Mai Động, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là bố chồng của bệnh nhân P.H.G, sống cùng nhà, ngày 02/8 có triệu chứng, ngày 03/8 được lấy xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Chùm Sàng lọc ho sốt (2)

(1) Đ.T.T, nữ, sinh năm 1986;

- địa chỉ: Văn Bình, Thường Tín.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại khoa YHCT và PHCN của BV Thường Tín, ngày 02/8 xuất hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, được làm test nhanh dương tính. Ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(1) P.H.G, nữ, sinh năm 1979, địa chỉ: Mai Động, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: BN là nhân viên làm việc tại công ty CP Những Trang Vàng (Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai), cùng phòng làm việc với bộ phận phòng Xã hội hóa. Ngày 02/8 có triệu, ngày 03/8 chủ động khai báo y tế được lấy mẫu XN sàng lọc người ho sốt cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Chùm Tân Mai- Hoàng Mai (2)

(1) L.T.T, nữ, sinh năm 1977;

- địa chỉ: An Thượng, Hoài Đức.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của H.V.Q, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 21/7. Tại khu cách ly bệnh nhân ở cùng con trai là F0 C.N.V (có XN dương tính ngày 02/8). ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(2) V.T.K.H, nữ, sinh năm 1967;

- địa chỉ: Mai Động, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN N.V.L, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 23/7, ngày 30/7 trong phòng có ca dương tính nên được chuyển khu riêng. Ngày 01/8 có triệu chứng, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Chùm Bùi Thị Xuân- HBT (1)

(1) N.T.D, nữ, sinh năm 1963,

- địa chỉ: Bồ Đề, Long Biên.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của N.T.P, được chuyển cách ly tập trung từ 19/7, ngày 30/7 có triệu chứng sốt, ho được chuyển cách ly tại BV Thanh Nhàn, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (BV Thanh Nhàn).

Chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ (3)

(1) N.T.L, nữ, sinh năm 1989;

- địa chỉ: Văn Miếu , Đống Đa.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN N.T.H (BN72757), được chuyển cách ly tập trung từ 23/7. Ngày 01/8 xuất hiện triệu chứng sốt, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(2) Đ.T.H, nữ, sinh năm 1977;

- địa chỉ: Trung Liệt, Đống Đa.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là người mua thuốc và là F1 của nhà thuốc 95 Láng Hạ, được chuyển cách ly tập trung từ 21/7. Ngày 02/8 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(3) N.V.T, nam, sinh năm 1989;

- địa chỉ: Xuân La, Tây Hồ.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là bảo vệ làm việc tại tòa nhà Liên Cơ, Xuân La, Tây Hồ. Ngày 21/7 được chuyển cách ly tập trung do có tiếp xúc F0 đến làm việc tại cơ quan, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.514 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 912 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 602 ca.

---

Hà Nội phát hiện thêm 21 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 ca lây nhiễm cộng đồng

Sáng nay, 5/8, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca tại cộng đồng, 14 ca tại khu cách ly.

12 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát

1.N.T.L, nữ, sinh năm 1979

2. P.T,P, nam, sinh năm 1996

Cả hai bệnh nhân đều ở ngách 34/15 Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa, sống trong khu vực phong tỏa có các bệnh nhân dương tính trước đó (hàng xóm), được xét nghiệm lần 1 ngày 30/7 (âm tính). Ngày 31/7 bệnh nhân P.T.P và ngày 3/8 bệnh nhân N.T.L có triệu chứng của bệnh và đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 4/8 có kết quả dương tính.

3. N.T.D, nam, sinh năm 2011

4. N.M.Đ, nam, sinh năm 2012

Ha bệnh nhân đều ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 ngày 30/7 (âm tính). Ngày 4/8, xuất hiện sốt, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. N.G.H, nữ, sinh năm 1990, 18C Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, là F1 làm cùng công ty tại 809 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai với V.T.H, tiếp xúc lần cuối ngày 29/7. Ngày 4/8 được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. B.V.T, nam, sinh năm 1967, Tháp Thượng, Song Phượng, Đan Phượng, là F1, đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 4/8 xuất hiện ho, đau rát họng, mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

7. N.T.O, nữ, sinh năm 1980, tổ 37 thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1 làm cùng phân xưởng với C.T.N, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8. L.V.B, nam, sinh năm 1981, tổ 36, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, F1 của C.T.N, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

9. N.V.P, nam, sinh năm 1959, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là công nhân công ty Thuận Phúc và là F1, được xét nghiệm lần 1 (âm tính) từ 27/7, ngày 3/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10. T.T.H, nữ, sinh năm 1977, Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, là F1 đã được xét nghiệm 2 lần đều âm tính, ngày 3/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

11. B.Đ.H, nam, sinh năm 1988, địa chỉ Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1, xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Ngày 1/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau họng, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

12. N.T.T, nữ, sinh năm 1977, Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, là F1 đã được cách ly tập trung, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai là N.C.K, nam, sinh năm 2008, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, là F1 đã được xét nghiệm 2 lần (âm tính), ngày 3/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng là V.T.T, nam, sinh năm 1989, Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, là F1 đã được xét nghiệm 2 lần (âm tính). Ngày 3/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm TP. Hồ Chí Minh là N.Đ.H, nam, sinh năm 2001, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, là người sống trong khu vực phong tỏa và là F1, đã được cách ly tập trung. Ngày 4/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ là N.K.D, nữ, sinh năm 1993, ngõ 250 Kim Giang, Thanh Xuân, là F1, tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 22/7, chuyển cách ly tập trung ngày 23/7, ngày 4/8 tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Giang, Công ty SEI

1. P.Đ.T, nam, sinh năm 1996, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

2. Đ.T.T, nữ, sinh năm 1999, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh

3. H.T.T.H, nữ, sinh năm 1996, Kim Chung, Đông Anh

Ba bệnh nhân là nhân viên và công nhân của Công ty SEI đã qua 6 lần xét nghiệm âm tính được về theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 3/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. L.V.Q, nam, sinh năm 1995, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh,là F1, ngày 4/8 được lấy mẫu test nhanh (dương tính), lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR khẳng định, kết quả dương tính.

5. T.X.T, nam, sinh năm 1990, Kim Chung, Đông Anh, là F1, ngày 2/8 có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh (dương tính), lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR khẳng định, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1488 trường hợp dương tính mới, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 893, số mắc là đối tượng cách ly 595 ca.

---

Sáng nay, Việt Nam có thêm 3.943 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h30 ngày 4/8 đến 6h ngày 5/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.943 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 3.941 ca ghi nhận trong nước (giảm 326 ca so với sáng hôm qua).

Số ca ghi nhận trong nước gồm: TP. Hồ Chí Minh (2.349), Bình Dương (497), Tây Ninh (235), Long An (189), Tiền Giang (169), Đồng Nai (110), Đà Nẵng (92), Bà Rịa - Vũng Tàu (66), Vĩnh Long (58), Bình Định (35), Đồng Tháp (32), An Giang (21), Sóc Trăng (20), Phú Yên (17), Kiên Giang (12), Đắk Lắk (9), Quảng Bình (9), Trà Vinh (9), Bạc Liêu (6), Lạng Sơn (2), Thanh Hóa (1), Lâm Đồng (1), Quảng Trị (1), Hà Tĩnh (1) trong đó có 1.008 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 04/8, Việt Nam có 181.756 ca nhiễm trong đó có 2.331 ca nhập cảnh và 179.425 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 177.855 ca, trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 3/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái.

Bộ Y tế có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 xuống còn 7 ngày.

Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý chất thải khu vực phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế tiếp tục phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho các địa phương trong đó có TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội. Tính đến nay, TP. Hồ Chí Minh là địa phương được phân bổ nhiều nhất với 4.075.270 liều, TP. Hà Nội được phân bổ 2.943.770 liều.

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi công năng một phần Bệnh viện Quận 4 tại địa chỉ số 63-65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 thành bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 (Bệnh viện Điều trị COVID-19 Quận 4).