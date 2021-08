Tối 4/8, cả nước có 3.352 ca mắc COVID-19 mới, Bình Dương vượt TP. HCM về số ca mắc mới

Tình hình Covid-19 hôm nay 4/8

Tối nay, cả nước có 3.352 ca mắc COVID-19 mới, Bình Dương vượt TP. HCM về số ca mắc mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 18h30 ngày 4/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.352 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.351 ca ghi nhận trong nước Bình Dương (1.111), TP. Hồ Chí Minh (935), Long An (281), Đồng Nai (225), Khánh Hòa (150), Đồng Tháp (142), Cần Thơ (113), Bình Thuận (84), Sóc Trăng (49), Phú Yên (33), Ninh Thuận (29), Bến Tre (24), Hà Nội (24), Thừa Thiên Huế (19), Thanh Hóa (17), Quảng Ngãi (15), Đắk Lắk (15), Hà Tĩnh (14), Hậu Giang (10), Quảng Nam (10), Gia Lai (10), Nghệ An (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Hưng Yên (3), Quảng Trị (3), Kon Tum (2), Sơn La (2), Lào Cai (2), Bắc Ninh (2), Đắk Nông (1), Yên Bái (1), Vĩnh Phúc (1), Nam Định (1), Hà Giang (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 821 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 04/8 ghi nhận 7.623 ca nhiễm mới (giảm 754 ca so với hôm qua), trong đó 5 ca nhập cảnh và 7.618 ca ghi nhận trong nước TP. Hồ Chí Minh (3.300-giảm gần 1/2 so với hôm qua), Bình Dương (2.143), Long An (427), Đồng Nai (389), Tây Ninh (194), Bình Thuận (161), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (150), Khánh Hòa (150), Đà Nẵng (93), Phú Yên (61), Vĩnh Long (60), Sóc Trăng (49), Ninh Thuận (29), An Giang (24), Bến Tre (24), Hà Nội (24), Bình Định (23), Thừa Thiên Huế (19), Thanh Hóa (17), Quảng Ngãi (15), Đắk Lắk (15), Hà Tĩnh (14), Hậu Giang (10), Quảng Nam (10), Gia Lai (10), Nghệ An (6), Bình Phước (6), Bạc Liêu (5), Đắk Nông (5), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Hưng Yên (3), Quảng Trị (3), Kon Tum (2), Sơn La (2), Lào Cai (2), Bắc Ninh (2), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Yên Bái (1), Vĩnh Phúc (1), Nam Định (1), Hà Giang (1) trong đó có 1.865 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 04/8, Việt Nam có 177.813 ca nhiễm trong đó có 2.329 ca nhập cảnh và 175.484 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 173.914 ca, trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Để công khai kịp thời, chính xác thông tin, diễn biến dịch COVID-19 cho người dân, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 6289/BYT-KCB ngày 04/8/2021 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cụ thể như sau:

Giao cho các cơ quan chức năng chủ động công bố số ca mắc mới, ca đang điều trị, ca khỏi bệnh, ca tử vong trong ngày và cộng dồn từ đầu dịch qua Cổng thông tin chính thức của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Thời điểm công bố hàng ngày vào 6 giờ và 18 giờ.

Chỉ đạo Sở Y tế vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm thống kê, báo cáo gửi về Bộ Y tế theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 và của Bộ Y tế để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan.

- 3.501 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 04/8. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 54.332 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 470 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca. - Chiều 4/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 256 ca tử vong (2072-2327) tại 13 tỉnh, thành phố. - Trong 24 giờ qua đã thực hiện 102.045 xét nghiệm cho 348.981 lượt người. - Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 6.553.167 mẫu cho 18.652.439 lượt người. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 7.291.808 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.547.477 liều, tiêm mũi 2 là 744.331 liều.

Trưa nay, Hà Nội tiếp tục phát hiện thêm 24 ca mắc COVID-19 mới

Trưa nay, ngày 4/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 6h ngày 4/8 đến 12h ngày 4/8, Hà Nội đã phát hiện thêm 24 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 16 ca tại cộng đồng, 8 ca tại khu cách ly.

Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (4), Ho, sốt thứ phát (17), LQ 90 Văn Miếu – Đống Đa (2), LQ Bắc Giang tại công ty SEI (1).

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 3/8 đến 12 giờ ngày 4/8 thành phố đã có tổng cộng 43 trường hợp mắc COVID-19.

24 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Ho sốt cộng đồng (4)

(1) C.T.N, nữ, 1995, sống ở Đông Anh. BN làm việc tại cty TNHH CASA. Ngày 2/8, BN xuất hiện sốt ho, được lấy test nhanh dương tính, và lẫy mẫu xét nghiệm PCR. Kết quả ngày 03/8 dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(2) Nguyễn Khắc Thái, nam, 1993, sống ở Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Sáng 3/8 BN xuất hiện sốt, ho, có đờm, mệt mỏi, ớn lạnh đến TTYT Thanh Trì lấy mẫu XN kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(3) N.T.L, nữ, 1980, sống ở Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Ngày 3/8 BN có sốt nhẹ đến XN sàng lọc lấy mẫu XN tại BV Medlatec, kết quả dương tính 4/8.

(4) Đ.T.M, nữ,1989, sống ở Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, ngày 3/8 được đến XN sàng lọc lấy mẫu XN tại BV Medlatec, kết quả dương tính ngày 4/8.

Chùm ho, sốt thứ phát (17)

(1) Đ.T.A, nữ, 2018. (2) Đ.T.M, nữ, 1950. (3) Đ.D.T, nam, 1944, đều sống ở Thanh Xuân, Hà Nội. Các BN là F1 (con và bố mẹ chồng) của BN V.K.H, ngày 03/8 BN Võ Kim Hằng có kết quả dương tính, các BN được lấy mẫu xét nghiệm, 04/8 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(4) N.T.X Xuân, nam, 1955, sống ở Đông Anh. BN là tổ trưởng kho chè công ty CASA Đông Anh làm cùng C.T.N, ngày 03/8 được xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm PCR, ngày 04/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(5) N.H.Đ, nam, 2009, sống ở Uy Nỗ, Đông Anh. BN là F1 (cháu) của BN 152091 tx hàng ngày, ngày 03/8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 04/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(6) P.Q.K, nam, 1997, sống ở Ngọa Long, Minh Khai, Bắc Từ Liêm. BN là F1 (cùng phòng trọ) của BN 114624, ngày 31/7 BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính, được chuyển cách ly tập trung. Ngày 03/8 BN có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 04/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(7) N.V,G, nam, 1998, sống ở Đại Khang, Hữu Hòa, Thanh Trì. BN là cán bộ phục vụ tại khu cách ly từ 30/7. Công việc chính bao gồm: phun khử khuẩn, đón tiếp công dân, phát cơm, thu góm rác. Ngày 3/8, BN được test nhanh kháng nguyên dương tính, được lấy mẫu PCR. KQ dương tính ngày 3/8 (CDC Hà Nội thực hiện).

(8) N.V.H, nam, 1971, sống ở Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, là F1 của BN 165475, ngày 03/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(9) P.V.T, nam, 1969, sống ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. BN sống trong khu vực phong tỏa, cùng ngõ với nhiều BN xác định, ngày 03/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(10) L. T.H, nữ, 1992, sống ở Đông Anh. BN làm tại công ty CASA Đông Anh làm cùng C.T.N, ngày 03/8 được xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm PCR, ngày 04/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(11) L.T.T.T, nữ, 1973. (12) L. H. H.V, nữ, 2006, sống ở Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Cả 2 BN là F1 BN114601, tx lần cuối ngày 24/7 đã CLTT và XN âm tính lần 1, ngày 03/8 được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

(13) L. K. H, nam, 1968, sống ở Ninh Xá, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. BN là F1 của BN 128520,141175,145754. BN được lấy mẫu lần 1 âm tính và cách ly. Ngày 3/8, BN xuất hiện sốt, đau rát họng, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC thực hiện).

(14) T. K. N, nữ, 1969, sống ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. BN là F1 của BN 158517 (bán dưa cà trước nhà) và là bà nội của BN174464, Ngày 3/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện) .

(15) N. Đ. V, nam, 1993. (16) N. V.P, nam, 1967. (17) Đ.T. H, nữ, 1991, đều sống ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là các F1 – sống cùng nhà BN174464, Ngày 3/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm 90 Nguyễn Khuyến – Đống Đa (2)

(1) Đ.T.H.Y, nữ, 1987, sống ở Trần Khát Chân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, là F1 của BN55931 (nv lau dọn nhà cho BN 51220), ngày 19/7 chuyển cách ly TT và đã XN 2 lần âm tính, ngày 3/8 lấy mẫu lần 3 dương tính.

(2) N.T.M.L, nữ, 1982, sống ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1(sống cùng nhà) với BN55947 (là F1 BN 51220), ngày 19/7 chuyển cách ly TT và đã XN 2 lần âm tính, ngày 3/8 lấy mẫu lần 3 dương tính.

Chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (01)

(1) B.V.L, nam, 2002, sống ở Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, là nhân viên công ty SEI, là F1 của BN Nguyễn Thị Thu Vân (ngồi cùng xe ngày 31/7 từ TTYT Đông Anh về nhà). Ngày 3/8 được lấy mẫu, có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 1.453 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 880 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 573 ca.

Sáng nay, Hà Nội phát hiện thêm 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 12 ca lây nhiễm cộng đồng

Tính từ 18h chiều tối qua đến 6 giờ sáng nay, 4/8, Hà Nội đã ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 12 ca tại cộng đồng và 7 ca tại khu cách ly.

Phân bố theo chùm ca bệnh gồm: sàng lọc ho sốt (02), ho, sốt thứ phát (14), liên quan nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ, Đống Đa (02), liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI (01).

2 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt cộng đồng

1.L.T.K.O, nữ, sinh năm 1978, Viên An, Ứng Hòa. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện ngứa họng, được làm test nhanh kết quả dương tính tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm cùng ngày khẳng định bệnh nhân bị dương tính.

2. V.K.H, nữ, sinh năm 1987, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân. Bệnh nhân bị bỏng ở mặt sau cẳng chân, ngày 2/8 có đến Viện Bỏng quốc gia khám, tại đây được làm test nhanh có kết quả dương tính. Ngày 3/8 bệnh nhân có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính.

14 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát

1. N.B.N, nữ, sinh năm 2019, Liên Ninh, Thanh Trì, là người sống trong khu phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

2. L.B.V, nữ, sinh năm 2005, Thổ Quan, Đống Đa, là F1của N.T.N.T, được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 3/8.

3.N.T.T.T, nữ, sinh năm 1985, Thổ Quan, Đống Đa, là F1của N.T.N.T, được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 3/8.

4. T.T.H, nữ, sinh năm 1997, Tiến Xuân, Thạch Thất, là F1 đã được xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 2/8, bệnh nhân xuất hiện rát họng, được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 3/8.

5. N.M.T, nam, sinh năm 2012, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của N.M.T. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại Thạch Thất. Ngày 3/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

6. N.T.N, nữ, sinh năm 1963, Minh Khai, Hai Bà Trưng, F1 của V.N.A. Bệnh nhân được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 31/7, kết quả âm tính. Ngày 3/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, khó thở, được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

7. N.N.D, nữ, sinh năm 1980

8. T.N.K, nam, sinh năm 2010

Cả hai bệnh nhân đều ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín và là F1 của N.V.K. Ngày 3/8, hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính .

9. H.T.T, nữ, sinh năm 1966, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của N.T.M, được chuyển cách ly tập trung ngày 29/7. Ngày 2/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau mỏi người, ớn lạnh, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10.Đ.Q.A, nam, sinh năm 2004, Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng, có liên quan đến Công ty Thanh Nga. Ngày 2/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 3/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.

11. N.T.T, nữ, sinh năm 1990, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của H.V.K, tiếp xúc lần cuối ngày 2/8. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

12. N.T.V, nam, sinh năm 1994, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng là nhân viên công ty Thanh Nga, nghỉ làm từ 29/7. Ngày 3/8, bệnh nhân có triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

13. N.T.L, nam, sinh năm 2009, Trung Văn, Nam Từ Liêm, là F1 (con) của T.T.P, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/8, có kết quả dương tính.

14.Đ.D.T, nam, sinh năm 1986, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân là F1 (chồng) của V.K.H. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ, Đống Đa

1. P.B.Y, nữ, sinh năm 1987, Dịch Vọng, Cầu Giấy, là F1 (con) của L.T.C.T, cách ly cùng mẹ tại Binh Đoàn 12. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

2. V.T.L, nữ, sinh năm 1951, Văn Miếu, Đống Đa là F1 của N.T.H. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày 3/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI là N.T.T, nữ, sinh năm 1985, Nam Hồng, Đông Anh. Bệnh nhân làm việc tại Công ty SEI, được cách ly tập trung từ ngày 5/7. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, mất vị giác, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.429 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 864 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 565 ca.

Sáng nay 4/3, cả nước có gần 4.300 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế vho biết: Tính từ 19h ngày 3/8 đến 6h ngày 4/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.271 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.267 ca ghi nhận trong nước TP. Hồ Chí Minh (2.365), Bình Dương (1.032), Tây Ninh (194), Đồng Nai (164), Long An (146), Đà Nẵng (93), Bình Thuận (77), Vĩnh Long (60), Cần Thơ (37), Phú Yên (28), An Giang (24), Bình Định (23), Đồng Tháp (14), Bạc Liêu (4), Đắk Nông (4), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1) trong đó có 1.044 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 04/8, Việt Nam có 174.461 ca nhiễm trong đó có 2.328 ca nhập cảnh và 172.133 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 170.563 ca, trong đó có 48.057 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Bộ Y tế có công văn gửi Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc về hướng dẫn tiêm 2 liều vắc xin phòng COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 cùng loại đó.

Bộ Y tế tiếp nhận 415.000 liều vắc xin AstraZeneca từ Chính phủ Anh tặng. Hiện lô vắc xin được đưa về kho lạnh bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP HCM đã có 500 giường đi vào hoạt động. Dự kiến sẽ mở rộng số giường dần lên đến 700 trong những ngày tới khi được Bộ Y tế tăng cường trang thiết bị và nhân lực.

Hà Nội trưng dụng Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức thành nơi tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 50.831 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 463 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 6.451.122 mẫu cho 18.303.458 lượt người. Trong ngày có 405.884 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 7.291.808 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.547.477 liều, tiêm mũi 2 là 744.331 liều.

Ngày hôm qua 3/8, cả nước có 8.429 ca mắc COVID-19 mới

Trong ngày 3/8 ghi nhận 8.429 ca nhiễm mới, trong đó 52 ca nhập cảnh và 8.377 ca ghi nhận trong nước TP. Hồ Chí Minh (4.171), Bình Dương (1.606), Long An (566), Đồng Nai (364), Tây Ninh (298), Khánh Hòa (189), Đồng Tháp (141), Cần Thơ (120), Bến Tre (98), Hà Nội (98), Bà Rịa - Vũng Tàu (81), Vĩnh Long (72), Bình Thuận (72), Đà Nẵng (66), Phú Yên (60), Gia Lai (39), Sóc Trăng (33), Trà Vinh (33), Đắk Lắk (29), Ninh Thuận (29), An Giang (26), Quảng Ngãi (23), Bình Định (18), Đắk Nông (16), Kiên Giang (16), Hậu Giang (16), Nghệ An (12), Quảng Nam (12), Thừa Thiên Huế (9), Lào Cai (8 ), Hà Tĩnh (7), Ninh Bình (7), Bạc Liêu (6), Bình Phước (5), Quảng Trị (4), Kon Tum (4), Phú Thọ (3), Sơn La (3), Hải Dương (3), Thanh Hóa (3), Quảng Bình (3), Điện Biên (2), Vĩnh Phúc (2), Bắc Giang (2), Hưng Yên (1), Cà Mau (1) trong đó có 1.570 ca trong cộng đồng.