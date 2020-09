Toan tính của Uniland tại Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC)

Trong vài năm trở lại đây, dòng vốn đầu tư nước ngoài đang làm thay đổi bức tranh công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Mới đây, The Kwangju Bank, Ltd - một thành viên của tập đoàn tài chính Hàn Quốc JB Financial Group - đã thành lập nên Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (vốn điều lệ 300 tỷ đồng) để mua đứt CTCK Morgan Stanley Gateway (MSGS).

Sau khi thương vụ được hoàn tất, Kwangju Bank dự tính sẽ tăng vốn MSGS lên 600 tỷ đồng. Trong khi đó, JB Financial Group có thể thực hiện các hoạt động môi giới bất động sản, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.

MSGS là cái tên mới nhất trong số nhiều công ty chứng khoán "bán mình" cho các nhà đầu tư nước ngoài như: Chứng khoán HFT (nay đổi tên thành Chứng khoán Pinetree), Công ty Chứng khoán Nam An (nay là Chứng khoán Shinhan Việt Nam), Chứng khoán Maritime (nay là Chứng khoán KB Việt Nam)./.