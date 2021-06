Tin Covid ngày 18/6: Tối nay thêm 62 ca, Việt Nam ghi nhận 264 ca mắc mới trong ngày

Tin Covid-19 hôm nay 18/6:

---

Tối nay, cả nước có 62 ca mắc COVID-19 mới, TP. Hồ Chí Minh có tới 30 ca

Theo Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h ngày 18/6, cả nước có 62 ca mắc mới (BN12353-12414) gồm: 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Quảng Nam (1) và 59 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bắc Giang (19), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (1); trong đó 46 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Hôm nay cả nước có 80 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 18/6, Việt Nam ghi nhận thêm 264 ca mắc mới: 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Đồng Tháp (1), Thái Nguyên (1), Quảng Nam (1) và 259 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (149), Bắc Giang (76), Bắc Ninh (16), Bình Dương (12), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (2), Lào Cai (1); trong đó 232 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 18/6: Việt Nam có tổng cộng 10.742 ca ghi nhận trong nước và 1.672 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.172 ca, trong đó có 1.938 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Tây Ninh

BN12376-BN12377 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 2/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 17/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Quảng Nam

BN12378 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nam, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngày 29/5, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam.

Hà Tĩnh

BN12353-BN12355 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: 2 ca là F1 của BN9567, 1 ca là F1 của BN11356, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Bắc Giang

BN12356-BN12361, BN12363-BN12375 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hòa Bình

BN12362 ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: nữ, 24 tuổi, đại chỉ tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình; liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Bắc Ninh

BN12379-BN12382, BN12413-BN12414 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

BN12383-BN12412 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 17 ca là các trường hợp F1, 9 ca liên quan đến BN12345, 4 ca liên quan đến BN12337. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

---

Việt Nam có ca tử vong thứ 62 vì COVID-19, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Ca tử vong thứ 62 là bệnh nhân 8217, nữ, 71 tuổi, sống tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Bệnh nhân có tiền sử mắc lao phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 đã hơn 10 năm.

Ngày 2/6, bệnh nhân nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, cùng con gái và cháu ngoại, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu trong tình trạng mệt, tiếp xúc chậm, đau tức ngực, với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển.

Ngày 11/6, bệnh nhân được can thiệp đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên do tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh, tình trạng suy hô hấp nặng lên trên bệnh lý nền nặng nên bệnh nhân đáp ứng điều trị rất kém, bệnh nhân tử vong ngày 14/6 vì viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh lao phổi cũ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

---

Trưa 18/6: Cả nước có 121 ca mắc mới, TP. HCM đứng đầu với 59 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 18/6, cả nước có 121 ca mắc mới (BN12232-12424) gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp (1), Thái Nguyên (1) và 119 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (59), Bắc Giang (36), Bình Dương (12), Bắc Ninh (10), Hòa Bình (1), Lào Cai (1); trong đó 110 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 18/6: Việt Nam có tổng cộng 10.755 ca ghi nhận trong nước và 1.669 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.185 ca, trong đó có 1.879 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong nước. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người.

Tình hình điều trị: Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 407; lần 2: 114; Lần 3: 65); Số ca tử vong: 61 ca. Số ca điều trị khỏi: 4.653 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

TP. Thái Nguyên

BN12246 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh: nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại TP. Thái Nguyên. Ngày 6/5, từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày chuyển tự cách ly tại nhà ở Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp

BN12257 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp: nam, 79 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 2/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Bắc Giang

BN12232, BN12247-BN12254, BN12256, BN12258-BN12282, BN12286 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hòa Bình

BN12233 ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

BN12234-BN12245 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 6 ca liên quan đến Thị xã Tân Uyên, 4 ca liên quan đến Công ty Puku, 2 ca F1 của BN11669 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Lào Cai

BN12255 ghi nhận tại tỉnh Lào Cai: nam, 44 tuổi, địa chỉ tại phường Duyên Hải, TP. Lào Cai; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Bắc Ninh

BN12283-BN12285, BN12287-BN12293 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

BN12294-BN12352 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 20 ca là các trường hợp F1, 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 24 ca liên quan đến Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn - Khu công nghiệp Tân Tạo, 8 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Sáng nay 18/6, cả nước có 81 ca mắc mới, TP. Hồ Chí Minh có tới 60 ca liên quan đến nhóm truyền giáo

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 17/6 đến 6h ngày 18/6, cả nước có 81 ca mắc mới (BN12151-12231) ở trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (60), Bắc Giang (21); trong đó 76 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 18/6: Việt Nam có tổng cộng 10.564 ca ghi nhận trong nước và 1.667 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 8.994 ca, trong đó có 1.879 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Thái Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Tổng cộng có 25 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người.

Tình hình điều trị: Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 407; Lần 2: 114; Lần 3: 65. Số ca tử vong: 61 ca; Số ca điều trị khỏi: 4.653 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Bắc Giang

BN12151-BN12171 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

BN12172-BN12231 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 51 ca là các trường hợp F1, 4 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 170.674, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.999; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 37.428; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 131.247

Có thêm 200.263 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 17/6. Tính đến 16h ngày 17/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 1.991.059 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 89.833 người.

---

Một ngày có 503 ca mắc mới trong nước. Nhiều nhất từ trước tới nay!

Trong ngày 17/6, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm trong nước nhiều nhất từ trước đến nay - 503 ca. Trong đó Bắc Giang là tỉnh có số ca lớn nhất (327). Có 495 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 17/6, Việt Nam có tổng cộng 10.483 ca ghi nhận trong nước và 1.667 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 8.913 ca, trong đó có 1.879 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

---

24 tỉnh qua 14 ngày không có ca mắc mới

Hiện, 24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người.