Tin Covid-19 tối 17/7: Việt Nam ghi nhận 3.718 ca mắc mới trong ngày hôm nay

Tin Covid-19 hôm nay 17/7 mới nhất

---

Tối 17/7: Thêm gần 2.000 ca mắc COVID-19 mới, cả nước ghi nhận tổng cộng 3.718 ca mắc mới trong ngày hôm nay

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 19h ngày 17/7, cả nước có 1.612 ca mắc mới (BN46293-47904) gồm 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.600 ca ghi nhận trong nước. Trong đó 1.279 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy trong ngày 17/7, Việt Nam ghi nhận 3.718 ca mắc mới gồm 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 3.705 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2786), Đồng Tháp (180), Long An (134), Bình Dương (124), Đồng Nai (107), Khánh Hoà (100), Vĩnh Long (42), Bến Tre (34), Đà Nẵng (33), Phú Yên (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (23), Hà Nội (15), Trà Vinh (15), Hưng Yên (13), Bình Phước (10), An Giang (8 ), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (6), Gia Lai (6), Đắc Nông (5), Bình Thuận (5), Hà Nam (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (3), Quảng Ngãi (3), Bình Định (2), Lâm Đồng (1), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Ninh Thuận (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 2.959 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 19h ngày 17/7: Việt Nam có tổng cộng 45.884 ca ghi nhận trong nước và 2.020 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 44.314 ca, trong đó có 7.538 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.443.979 xét nghiệm cho 11.754.037 lượt người.

Có 292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 17/7. Tổng số ca được điều trị khỏi đến này là 10.312 ca.

Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.233.896 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.935.719 người; Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 298.177 người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly ngay sau nhập cảnh:

Kiên Giang

1 CA (BN46340) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nữ, 54 tuổi, địa chỉ tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 15/7/2021, nhập cảnh Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiên đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

TP. Hà Nội

2 CA (BN46365-BN46366) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội. Ngày 17/6/2021 từ UAE nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9305 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung chuyển theo dõi sức khỏe tại nhà ở TP. Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2

An Giang

1 CA (BN46393) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 24/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

TP. Hồ Chí Minh

8 CA (BN47897-BN47904) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 06/7/2021, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu MANALAGI DASA và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 08/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca ghi nhận trong nước:

Phú Yên

30 CA (BN46293-BN46299, BN46374-BN46376, BN46399-BN46406, BN46420-BN46424, BN46498-BN46500, BN46640-BN46643) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đắk Nông

4 CA (BN46300-BN46301, BN46341-BN46342) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu

23 CA (BN46302-BN46324) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 16 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 5 ca liên quan đến ổ dịch chợ Bàu Lâm; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiên đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắc Giang

1 CA (BN46325) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nam, trẻ nhỏ, địa chỉ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN30533, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hưng Yên

13 CA (BN46326-BN46338) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 18 ngày qua không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng.

Lạng Sơn

1 CA (BN46339) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nam, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Gia Lai

5 CA (BN46343-BN46345, BN46437-BN46438) ghi nhận tại tỉnh Gia Lai: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

TP. Hà Nội

13 CA (BN46346-BN46347, BN46367-BN46373, BN46386-BN46389) ghi nhận tại TP. Hà Nội: 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

2 CA (BN46348-BN46349) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trà Vinh

15 CA (BN46350-BN46364) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: 13 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

TP. Hải Phòng

3 CA (BN46377-BN46379) ghi nhận tại TP. Hải Phòng: có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố trước khi về địa phương. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, TP. Hải Phòng.

Bình Thuận

5 CA (BN46380-BN46384) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Ninh Thuận

1 CA (BN46385) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận, nam, 60 tuổi, địa chỉ tại TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, trong khu phong tỏa liên quan đến BN38401. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Ninh Thuận.

Bình Phước

3 CA (BN46390-BN46392) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang

5 CA (BN46394-BN46398) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 2 ca trong cách ly và khu phong toả; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền; 1 ca có tiền sử về từ tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước; 1 đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ngãi

3 CA (BN46407-BN46409) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa

78 CA (BN46410-BN46419, BN46425-BN46436, BN46602-BN46626, BN46651-BN46681) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 27 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 51 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Đà Nẵng

33 CA (BN46522-BN46554) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: 31 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp

139 CA (BN46439-BN46497, BN46501-BN46521, BN46555-BN46601, BN46627-BN46638) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Lấp Vò, Bệnh viện dã chiến Sa Đéc và Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp.

TP. Cần Thơ

2 CA (BN46639, BN46649) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ, Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ.

Hà Nam

5 CA (BN46644-BN46648) ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, tỉnh Hà Nam.

Vĩnh Phúc

1 CA (BN46650) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nam, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng Nai

64 CA (BN46682-BN46745) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 39 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 23 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Long An

134 CA (BN46746-BN46879) ghi nhận tại tỉnh Long An: 44 ca là các trường hợp F1; 19 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 71 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

1.017 CA (BN46880-BN47896) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 853 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 164 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

2 mẹ con sống ở Hai Bà Trưng dương tính với virus SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây

Tối nay, ngày 17/7, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là hai mẹ con sống ở 132 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân thứ nhất là N.T.P, nữ, sinh năm 1960, làm việc ở cửa hàng số 31 Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Từ 1-10/7, bệnh nhân đi làm tại cửa hàng. Ngày 11/7, có về quê tại thị trấn Kẻ Sặt, Hải Dương bằng xe riêng của gia đình. Chiều ngày 13/7, có đi taxi cùng bạn về Làng Giang, Quế Võ, Bắc Ninh. Ngày 16/7, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, sốt đến khám tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh được bệnh viện làm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa Đức Giang, tại đây, bệnh nhân được làm test lần 2 cũng cho kết quả dương tính. Bệnh viện đa khoa Đức Giang lấy lại mẫu làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 2 tên là P.X.H, sinh năm 1990 là con gái và là F1 của bệnh nhân N.T.P. Bệnh nhân P.X.H không có triệu chứng và được Bệnh viện đa khoa Đức Giang lấy mẫu xét nghiệm, ngày 17/7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả dương tính của 2 mẹ con bệnh nhân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã thông báo và phối hợp với quận Hai Bà Trưng điều tra lịch trình tiếp xúc của bệnh nhân, xác định người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Tính từ 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 382 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 205 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly 177 trường hợp.

---

Chiều 17/7: Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 người làm việc ở Công ty vận tải Hà Nội

Chiều nay, ngày 17/7, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện thêm 4 trường hợp mắc COVID-19 mới gồm 3 trường hợp tại Tân Mai, Hoàng Mai và 1 trường hợp thuộc chùm liên quan CC Sunshine - Hoàng Mai.

4 ca dương tính mới gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân H.T.T., nữ, 1980, sống ở số 8 ngõ 180/84 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa. Bệnh nhân làm cùng phòng với bệnh nhân 46374 và Tạ Thị Doan tại Công ty vận tải Hà Nội. Ngày 17/7, bệnh nhân được xác định là F1 được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.T., nữ, sinh năm 1978, sống ở P202 ngõ 422 Trương Định - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội . Bệnh nhân là F1 (vợ) của bệnh nhân 46347 được xác định dương tính ngày 16/7. Bệnh nhân xuất hiện đau mỏi người, mệt mỏi, đau đầu, thỉnh thoảng họ từ ngày 13/7. Ngày 17/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm L1 và được chuyền đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.H.T., nữ, sinh năm 2005, sống ở P202 ngõ 422 Trương Định – Tân Mai – Hoàng Mai - Hà Nội. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân 46347 xác định dương tính ngày 16/7, ngày 17/7 có biểu hiện đau rát họng được lấy mẫu xét nghiệm L1 và được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.L., nam, sinh năm 2010, sống ở P202 ngõ 422 Trương Định - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội. Bệnh nhân là F1 (con trai) của bệnh nhân 46347 được xác định dương tính ngày 16/7. Ngày 17/7 bệnh nhân có triệu chứng đau họng, họng đỏ, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm L1 và được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Với 4 ca mắc mới, chỉ trong ngày hôm nay, Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 17 người dương tính với SARS-CoV-2.

---

Sáng 17/7: Hà Nội thêm 13 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 6 người là F1 của nhân viên ngân hàng Vietinbank

Sáng nay, ngày 17/7, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp là F1 của bệnh nhân T.T.H. (nhân viên ngân hàng Vietinbank – 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm) thuộc chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine Hoàng Mai.

13 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân T.C.T, nam, sinh năm 1990, sống ở Láng Hạ, Đống Đa. Bệnh nhân làm nhân viên Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, 59 Quang Trung, Nguyễn Du và là anh họ của bệnh nhân T.T.H. Qua khai thác thì trong thời gian gần đây hai người này không tiếp xúc với nhau. Ngày 16/7, bệnh nhân T.T.H được xác định dương tính nên bệnh nhân T.C.T đi làm xét nghiệm test nhanh tại Bệnh viện Hồng Ngọc và có kết quả dương tính. Bệnh nhân được lấy lại mẫu và chuyển sang Bệnh viện Đống Đa theo dõi sức khỏe. Đêm 16/7 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 (Bệnh viện Hồng Ngọc thực hiện).

Bệnh nhân N.M.C, nam, sinh năm 1978, sống ở Tân Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân bán Vietlott tại 58 Lĩnh Nam, ngày 16/7 có triệu chứng sốt, đau người, đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc, xét nghiệm test nhanh dương tính. Bệnh nhân được lấy lại mẫu và chuyển sang Bệnh viện đa khoa Đức Giang điều trị cách ly. Đêm 16/7 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 (Bệnh viện Hồng Ngọc thực hiện).

Bệnh nhân T.T.D, nữ, sinh năm 1987, sống ở Vạn Phúc, Hà Đông. Bệnh nhân làm việc cùng mẹ bệnh nhân T.T.H tại Công ty vận tải Hà Nội. Ngày 16/7, bệnh nhân có sốt, đi khám và xét nghiệm tại Bệnh viện Quân y 103, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.T.D, nam, sinh năm 2020, sống ở số 71/16/61 Đỗ Xuân Hợp, tổ 15, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (em) của BN30540, cùng bay trên chuyến bay QH244 từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội ngày 4/7/2021. Bệnh nhân được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính; ngày 16/7 bệnh nhân có biểu hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và chuyển điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, kết quả xét nghiệm do CDC thực hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh năm 1987, sống ở Tiên Kha, Tiên Dương, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân công ty SEI đã được cách ly từ ngày 5/7, làm xét nghiệm 4 lần âm tính. Ngày 11/7, bệnh nhân được xác định là F1 (do cách ly cùng phòng BN30558) và được chuyển cách ly tại Trường Công nghệ kinh tế - Sóc Sơn. Ngày 15/7, có biểu hiện ho, sốt, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân H.T.D, nữ, sinh năm 2001, sống ở Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân Công ty SEI (bộ phận CL-Pasting) đã được cách ly từ ngày 5/7, xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 11/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh và lấy mẫu xét nghiệm lần 3 vẫn âm tính. Ngày 16/7, bệnh nhân thấy mệt và ho nhiều hơn, xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân M.T.H, nữ, sinh năm 1989, sống ở Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân Công ty SEI đã được cách ly từ ngày 5/7 xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 15/7, bệnh nhân được xác định là F1 (do người cùng phòng cách ly đã được xác định dương tính) và được chuyển cách ly tại trường FPT Thạch Thất, xét nghiệm ngày 16/7 kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6 người là F1 của BN T.T.H., gồm:

Bệnh nhân T.T.M.H, nữ, sinh năm 1969 là F1 (mẹ) của bệnh nhân T.T.H, sống ở 87/259 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Ngày 16/7, bệnh nhân có triệu chứng đau họng, mệt mỏi, đau người, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và được chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân L.H.H, nam, sinh năm 1963 là F1 (bác) của bệnh nhân T.T.H sống ở 87/259 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Ngày 16/7, bệnh nhân có triệu chứng đau họng, mệt mỏi, đau người, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và chuyển điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.H.B.T, nữ, sinh năm 2017, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là con của bệnh nhân T.T.H. Ngày 16/7 có biểu hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.T.M.H, nữ, sinh năm 1963, sống ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là bác của bệnh nhân T.T.H (sống bên cạnh nhà bố mẹ bệnh nhân T.T.H) tiếp xúc với bệnh nhân T.T.H ngày 15/7. Ngày 16/7, có biểu hiện đau họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân Đ.H.M, nam, sinh năm 1948, sống ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là bác của bệnh nhân T.T.H, chồng của bệnh nhân T.T.M.H, tiếp xúc với bệnh nhân T.T.H ngày 15/7. Ngày 16/7 có biểu hiện đau họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân Đ.H.Đ.L, nữ, sinh năm 2020, sống ở Hàng Bột, Đống Đa. Bệnh nhân là cháu của bệnh nhân T.T.H (cháu nội ở nhà với ông bà T.T.M.H và Đ.H.M), tiếp xúc gần nhất ngày 14/7, sau đó về nhà ở Đống Đa. Ngày 16/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội cho biết: Cộng dồn số mắc tại Hà Nội từ ngày 29/4 đến nay là 376 trường hợp. Riêng từ ngày 5/7 đến nay là 117 trường hợp thuộc 5 chùm ca bệnh gồm: Chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang có 54 trường hợp (Công ty SEI: 45; Công ty MEDA: 5; Công ty MOLEX: 1; cộng đồng: 3), chùm ca bệnh liên quan đến TP. Hồ Chí Minh (Hoa Vôi-Quốc Oai: 18; Nguyễn Du-Hai Bà Trưng: 7; Hòa Xá-Ứng Hòa: 5; các quận, huyện khác: 10); chùm ca bệnh tại An Mỹ - Mỹ Đức: 10 trường hợp; chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine Hoàng Mai: 9 trường hợp; Tân Mai - Hoàng Mai: 1 trường hợp; chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Ninh: 3 trường hợp.

---

Sáng 17/7: Cả nước có 2.106 ca mắc mới, trong đó 1.680 ca được phát hiện trong khu cách ly, phong toả

Tính từ 18h30 ngày 16/7 đến 6h ngày 17/7, cả nước có 2.106 ca mắc mới (BN44187-46292) gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2.105 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.769), Bình Dương (124), Đồng Nai (43), Vĩnh Long (42), Đồng Tháp (41), Bến Tre (34), Khánh Hòa (22), Bình Phước (7), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (4), An Giang (3), Hà Nội (2), Bắc Ninh (2), Bình Định (2), Phú Yên (1), Lâm Đồng (1), Đắk Nông (1), Gia Lai (1); trong đó 1.680 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 17/7:

- Việt Nam có tổng cộng 44.284 ca ghi nhận trong nước và 2.008 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 42.714 ca, trong đó có 7.246 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

- Có 05 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly ngay sau nhập cảnh:

An Giang

1 CA (BN44238) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 24/6/2021 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, tỉnh An Giang.

Ca ghi nhận trong nước:

TP. Hà Nội

2 CA (BN44187-BN44188) ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên

1 CA (BN44189) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; là F1 của BN16055, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng, tỉnh Phú Yên.

TP. Cần Thơ

4 CA (BN44190, BN44305-BN44307) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: 3 ca là các trường hợp F1; 1 ca liên quan đến chợ Tân An. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ.

Lâm Đồng

1 CA (BN44191) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: nam, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; là F1 của BN38344, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

2 CA (BN44192-BN44193) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bến Tre

34 CA (BN44194-BN44204, BN44272-BN44294) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre.

Đồng Tháp

41 CA (BN44205-BN44234, BN44239-BN44249) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 36 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh Viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh Viện Dã Chiến Lấp Vò và Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

An Giang

3 CA (BN44235-BN44237) ghi nhận tại tỉnh An Giang: là các trường hợp F1 của BN17323, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Khánh Hòa

22 CA (BN44250-BN44271) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 1 ca là F1 của BN26053; 13 ca trong khu vực đã được phong tỏa; 8 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Ninh Diêm và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà.

Sóc Trăng

6 CA (BN44295-BN44300) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Nai; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Đắk Nông

1 CA (BN44031) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Gia Lai

1 CA (BN44302) ghi nhận tại tỉnh Gia Lai: nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Định

2 CA (BN44303-BN44304) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: là các trường hợp trong khu cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Phước

7 CA (BN44308-BN44314) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long

42 CA (BN44315-BN44356) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 38 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 4 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Đồng Nai

43 CA (BN44357-BN44399) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 28 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 14 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

124 CA (BN44400-BN44523) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 92 ca là các trường hợp F1; 13 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 19 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

1.769 CA (BN44524-BN46292) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 1.391 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 378 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng: - Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.279.373 xét nghiệm cho 10.157.359 lượt người. - Số ca đang điều trị âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 267 + Lần 2: 116 + Lần 3: 118 - Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.020 ca. - Có thêm 41.817 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 16/7/2021. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.233.896 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: + Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.935.719 người. + Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 298.177 người.

---

Hôm qua 16/7: Việt Nam có tổng cộng 42.179 ca trong nước

Tính đến 18h30 ngày 16/7, Việt Nam có tổng cộng 42.179 ca ghi nhận trong nước và 2.007 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 40.609 ca, trong đó có 7.246 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.