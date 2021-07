Tin Covid-19 sáng 18/7: Hà Nội phát hiện 18 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 đều là F1

Tin Covid-19 hôm nay 18/7 mới nhất

Đang cập nhật thêm...

---

Hà Nội: Phát hiện 18 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 đều là F1

Sáng nay, ngày 18/7, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện thêm 18 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 16 F1 của các trường hợp xác định dương tính ngày 16-17/7 và 2 trường hợp F1 đã cách ly tập trung từ trước.

Cụ thể, có 10 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine Palace, Hoàng Mai; 5 trường hợp tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng; 2 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TP. Hồ Chí Minh và 01 liên quan đến ổ dịch Tân Mai, Hoàng Mai.

10 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine Palace, Hoàng Mai gồm: Đống Đa: 6, Hai Bà Trưng: 2, Thanh Xuân: 1 và Bắc Từ Liêm: 1.

18 ca dương tính mới gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân N. H. M, nữ, sinh năm 1998, sống ở 36/93 Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 17/7

Bệnh nhânB.T.H, nữ, sinh năm 1968, sống ở 103/51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 10/7.

Bệnh nhân B.T.T.H, nữ, sinh năm 1973, sống ở 36/93 Văn Hương, Đống Đa, tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 17/7.

Bệnh nhân B.N.H, nữ, sinh năm 1993, sống ở 103/51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân có tiếp xúc với F0 đã được xác định dương tính ngày 16-17/7. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau mỏi người từ ngày 9/7, ngày 17/7 được TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.C.H, nam, sinh năm 1967, sống ở 103/51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân có tiếp xúc với các F0 đã được xác định dương tính ngày 16-17/7. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng từ ngày 12-13/7: mệt mỏi, đau người. Ngày 17/7, bệnh nhân được xét nghiệm test nhanh dương tính (Bệnh viện Phương Đông), TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.C.N.M, nam, sinh năm 2016, sống ở 103/51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là con của bệnh nhân B.N.H và T.C.H đã xác định dương tính ở trên. Ngày 17/7, bệnh nhân xuất hiện ho húng hắng được TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.T.H, nữ, sinh năm 1967, sống ở 53/75 Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 16/7, được TTYT Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm ngày 17/7, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1975, sống ở P1805, tòa nhà Diamond, Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 16/7, ngày 17/7 được TTYT Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.T.M.H, nữ, sinh năm 1959, sống ở 41 Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 10/7, được TTYT Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm ngày 17/7, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.H.M, nữ, sinh năm 1989, sống ở P2212A1, chung cư Hòa Bình Green, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của các F0 đã được công bố ngày 17/7 và bệnh nhân T.T.M.H (nữ, sinh năm 1959, địa chỉ 41 Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng), được TTYT Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm ngày 17/7, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

5 trường hợp liên quan đến ổ dịch Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng gồm:

Bệnh nhân P. X. T, nam, sinh năm 1955, sống ở 132 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (chồng) của bệnh nhân N.T.P và bố của bệnh nhân P.X.H cùng địa chỉ được công bố dương tính tối qua. Bệnh nhân tiếp xúc với các F0 lần cuối ngày 16/7. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau mỏi người, mệt mỏi từ ngày 12/7. Ngày 17/7, vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.M.N, nữ, sinh năm 2003, sống ở 132 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) với 03 trường hợp đã được xác định dương tính vào ngày 17-18/7, tiếp xúc lần cuối với các F0 ngày 16/7, được TTYT Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm ngày 17/7, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.X.T, nam, sinh năm 1986, sống ở 912 chung cư 93 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là con của bệnh nhân N.T.P (132 Bùi Thị Xuân), tiếp xúc lần cuối ngày 16/7, được TTYT Hai Bà Trưng lấy mẫu ngày 17/7 để xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.L, nam, sinh năm 1982, sống ở số 24/564/55/14 tổ 12 Gia Thụy, Long Biên. Ngày 13/7, bệnh nhân lái xe chở F0 N.T.P (132 Bùi Thị Xuân) về Bắc Ninh. Ngày 17/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Hồng Ngọc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 – CDC Hà Nội cùng xét nghiệm.

Bệnh nhân Đ.T.D, nam, sinh năm 1979, sống ở 43 ngõ 64 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân. Tiền sử dịch tễ có liên quan đến bệnh nhân N.T.P (132 Bùi Thị Xuân). Ngày 17/7, bệnh nhân tự đến xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện đại học Quốc Gia (182 Lương Thế Vinh), kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2 trường hợp thuộc chùm liên quan đến TP. Hồ Chí Minh gồm Thanh Xuân: 1 và Ứng Hòa: 1

Bệnh nhân N.T.M.H, nữ, sinh năm 1957, sống ở P1006 tòa Thanh Xuân Building, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của BN26276 đã được cách ly tập trung từ ngày 8/7. Ngày 17/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau họng, mệt mỏi được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân V.T.T, nam, sinh năm 1989 (BN48649), sống ở Thái Hòa, Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của các BN 30529, 30534, 30525, 36622, 37528 đã được cách ly tập trung từ ngày 11/7. Ngày 17/7, bệnh nhân được xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

1 trường hợp liên quan đến ổ dịch Tân Mai, Hoàng Mai là bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh năm 1982, sống ở 761 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân có liên quan đến BN46347, ngày 17/7 được TTYT Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 401 trường hợp dương tính trong đósố mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 221 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 180 ca.

---

Sáng 18/7: Cả nước ghi nhận gần 2.500 ca mắc COVID-19 mới, TP.HCM đăng ký bổ sung thêm 626 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 19h ngày 17/7 đến 6h ngày 18/7, cả nước có 2.472 ca mắc mới gồm 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.454 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.756), Bình Dương (281), Đồng Nai (75), Long An (48), Tây Ninh (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (41), Vĩnh Long (38), Đồng Tháp (36), Tiền Giang (31), Khánh Hoà (29), Bến Tre (17), Phú Yên (16), Cần Thơ (12), Kiên Giang (10), Hà Nội (9), Bình Định (4), Sóc Trăng (3), An Giang (3), Bắc Ninh (1), Đắk Nông (1), Bắc Giang (1).

Có 2.226 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Vào sáng ngày 18/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 danh sách 626 CA (BN47905-BN48530) đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly.

Tính đến 6h ngày 18/7: Việt Nam có tổng cộng 48.964 ca ghi nhận trong nước và 2.038 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 47.394 ca, trong đó có 7.538 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Có thêm 27.356 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 17/7/2021. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.261.252 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.956.254 người; Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 304.998 người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới được ghi nhận ở trong nước:

Sóc Trăng

3 CA (BN48531-BN48533) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: là các trường hợp có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa

29 CA (BN48534-BN48543, BN48670-BN48688) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 22 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Cần Thơ

12 CA (BN48544-BN48554, BN48663) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca liên quan đến chợ Tân An; 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên

16 CA (BN48555-BN48566, BN48653-48655, BN48662) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Kiên Giang

10 CA (BN48567-BN48576) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: 6 ca liên quan đến BN40839; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hà Nội

9 CA (BN48577-BN48580, BN48649-BN48652, BN48656) ghi nhận tại TP. Hà Nội: 7 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu

41 CA (BN48581-BN48594, BN48689-BN48715) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 36 ca là các trường hợp F1; 2 ca liên quan đến ổ dịch chợ Bàu Lâm; 1 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2

Bến Tre

17 CA (BN48595-BN48611) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 11 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca liên quan đến chợ P5; 3 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp

36 CA (BN48612-BN48647) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 35 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Lấp Vò và Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đồng Tháp.

Bắc Ninh

1 CA (BN48657) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại TP. Bắc Ninh, là F1 của BN22369 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

An Giang

3 CA (BN48658-BN48660) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 2 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Bắc Giang

1 CA (BN48661) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Đắk Nông

1 CA (BN48664) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: nam, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương và là F1 của BN46300, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Định

4 CA (BN48666-BN48669) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định.

Tiền Giang

31 CA (BN48716-BN48746) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 24 ca là các trường hợp F1; 3 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long

38 CA (BN48747-BN48784) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 31 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tây Ninh

42 CA (BN48785-BN48826) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: 7 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 33 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Long An

48 CA (BN48827-BN48874) ghi nhận tại tỉnh Long An: 23 ca là các trường hợp F1; 19 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

75 CA (BN48875-BN48949) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 51 ca là các trường hợp F1; 11 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 13 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

281 CA (BN48950-BN49230) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 136 ca là các trường hợp F1; 39 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 6 ca liên quan đến chợ Dĩ An; 22 ca liên quan đến các nhà máy tại TP. Dĩ An; 78 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

1.756 CA (BN49230-BN50986) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 1.694 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 62 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.





---

Trong ngày hôm qua 17/7, Việt Nam ghi nhận 3.718 ca mắc mới

Gồm: 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (8 ), An Giang (2), Hà Nội (2), Kiên Giang (1) và 3.705 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2786), Đồng Tháp (180), Long An (134), Bình Dương (124), Đồng Nai (107), Khánh Hoà (100), Vĩnh Long (42), Bến Tre (34), Đà Nẵng (33), Phú Yên (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (23), Hà Nội (15), Trà Vinh (15), Hưng Yên (13), Bình Phước (10), An Giang (8 ), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (6), Gia Lai (6), Đắc Nông (5), Bình Thuận (5), Hà Nam (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (3), Quảng Ngãi (3), Bình Định (2), Lâm Đồng (1), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Ninh Thuận (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 2.959 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 19h ngày 17/7: Việt Nam có tổng cộng 45.884 ca ghi nhận trong nước và 2.020 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 44.314 ca, trong đó có 7.538 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.