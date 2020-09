Theo báo cáo của quỹ mạo hiểm ESP Capital và Cento Ventures, về mặt đầu tư Việt Nam đang là hệ sinh thái khởi nghiệp năng động thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, đứng sau Indonesia và Singapore.



Qua nửa đầu năm nay, danh sách công ty khởi nghiệp Việt Nam đạt mốc định giá trên 100 triệu USD tiếp tục được nối dài với các cái tên mới, nổi bật có 2 startup vươn lên mức định giá trên 500 triệu USD là VNPay và Tiki.



Tuy nhiên khi nhìn sâu vào cấu trúc đầu tư mạo hiểm có thể nhận thấy một số điểm yếu của hệ sinh thái. Theo Tech In Asia, quy mô giao dịch của các thương vụ đầu tư cho startup vào Việt Nam năm 2019 và nước ở vị trí thứ hai là Indonesia thì thấy khối lượng các thương vụ đầu tư vào startup ở giai đoạn sớm (Seed, Pre-A, Series A) của Việt Nam đang thấp hơn hẳn so với Indonesia, còn ở giai đoạn sau như Series B, C, D… thì có thể coi là tương đương.

Thương mại điện tử và thanh toán dẫn dắt startup Việt Nam

Theo đó, cơ cấu đầu tư mạo hiểm cho startup Việt Nam đang nặng về những vòng gọi vốn sau khi công ty đã trở nên vững vàng và chứng minh được khả năng của mình, trong khi ít đổ vào giai đoạn trước cho thấy khả năng rủi ro cao hơn.

Các startup "lớn nhanh" trong giai đoạn vừa qua tập trung vào 2 ngành là thương mại điện tử và thanh toán số - nơi hút vốn đầu tư startup nhiều nhất tại Đông Nam Á, với 700 triệu USD cho thương mại điện tử và 500 triệu USD cho thanh toán điện tử.



"Thương mại và thanh toán điện tử là 2 lĩnh vực đầu tư yêu thích của chúng tôi. Tôi cho rằng lượng tiền đầu tư sẽ còn tiếp tục tăng, bởi thời gian qua chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng đáng kể về lượng người dùng thường xuyên trong 2 lĩnh vực này, phù hợp với xu hướng chi tiêu tiện lợi với chi phí tiết giảm", ông Tan Yinglan, đồng sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm Insignia Ventures Partners cho biết.



Các quỹ mạo hiểm nhận định rằng Việt Nam đang thiếu vắng những startup công nghệ có tầm nhìn và khả năng cạnh tranh với các startup trong khu vực, đặc biệt là thiếu nguồn startup đầu vào có thể phát triển lên ở các giai đoạn sau.

Điều này cũng đã được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư tư nhân trong nước nhấn mạnh nhiều lần. Có nhiều lý do khiến họ "ngại" bỏ tiền vào giai đoạn đầu, một trong đó là do phần lớn startup Việt Nam vẫn thiếu kinh nghiệm và những kỹ năng cơ bản để đưa các ý tưởng đổi mới sáng tạo thành sản phẩm dịch vụ đưa ra thị trường.

