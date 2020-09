Thuế: “Cú sốc” trước ngày bầu cử của ông Trump

Giới quan sát nhận định, trong cuộc tranh luận đầu tiên, ông Trump rất có khả năng đụng chạm tới vấn đề của con trai ông Biden, Hunter, cáo buộc người này kiếm hàng triệu USD từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài vào thời điểm cha mình còn là Phó Tổng thống.

Nhưng các đồng minh và cố vấn của ông Biden giờ có thể chỉ ra rằng ông Trump suốt nhiều năm qua không chỉ một đồng thứ, và đến ngày hôm nay vẫn đang tranh chấp với Sở Thuế vụ (IRS) về khoản tiền 73 triệu USD mà ông Trump nhận được từ các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Điều này khiến ông Trump khó tung đòn đánh vào ông Biden liên quan tới hoạt động tài chính, kinh doanh.

Báo cáo mà tờ New York Times đăng tải mới đây còn chỉ ra rằng, ông Trump sẽ còn nợ hơn 400 triệu USD tiền từ các khoản vay trong vòng 4 năm tới, khi ông vẫn ở trong Nhà Trắng nếu tái đắc cử.

“Rất khó có thể đưa ra tranh luận về điều này” – Thượng nghị sĩ Chris Coons nói về khả năng ông Trump công kích Hunter Biden đang thu lợi từ hệ thống khi cha ông Hunter còn làm Phó Tổng thống – “Việc vừa qua đã khiến cho người ta nghĩ rằng người hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống thuế và lợi dụng nó để thu lợi chính là Tổng thống của chúng ta”.

Các cố vấn và đồng minh của ông Trump đã chỉ trích báo cáo của New York Times là “tin giả” và không có gì là mới: Đảng Dân chủ đã cố gắng moi móc vấn đề thuế cá nhân của ông từ năm 2016. Họ cho rằng ngay cả những thông tin tồi tệ nhất, như báo cáo của Tổng thanh tra hay thông tin về phiên luận tội cũng không thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh của ông trước những cử tri trung thành.

Các cố vấn hàng đầu của ông Trump cũng đưa ra đánh giá đầy hy vọng như vậy trong hôm đầu tuần này, nói rằng những người ủng hộ trung thành với ông Trump sẽ coi thông tin của New York Times chỉ như một trong số rất nhiều câu chuyện đưa ra nhằm gây tổn hại cho ông. Bên cạnh đó, bản thân ông Trump cũng đã tự thừa nhận về việc ông trả ít thuế thu nhập liên bang trong một cuộc tranh luận với bà Hillary Clinton năm 2016, một cố vấn cho hay.

Đòn tấn công phủ đầu của Biden

Trong hôm đầu tuần này, các cố vấn của ông Biden đã xuất hiện trên kênh truyền hình cáp của Mỹ để nói thêm về thông tin “bom tấn” của tờ New York Times. Phía chiến dịch của ông Biden cũng lập tức cắt 30 giây thời lượng quảng cáo truyền thông của họ chỉ để so sánh khoản tiền đóng thuế 750 USD của ông Trump với tiền đóng thuế lên tới hàng nghìn USD của cá y tá, giáo viên và công nhân xây dựng. Họ cũng công bố một “bảng tính” thuế ông Trump, cho phép người ta so sánh tiền thuế mà họ phải đóng so với ông Trump.

Trong những tuần gần đây, chiến dịch của ông Biden liên tục thúc đẩy thông điệp “Park Avenue vs. Scranton” – trong đó cho rằng ông Trump giúp giới nhà giàu trốn thuế và từ bé đã được sống trong nhung lụa, trong khi ông Biden sinh trưởng trong một gia đình tầng lớp trung lưu.

Phía chiến dịch của Joe Biden đang tận dụng vấn đề thuế của ông Trump để công kích (Ảnh: Politico)

“Các bạn đang có một vị Tổng thống phải bở thời gian để nghĩ về cách khỏi phải trả thuế, trốn khỏi nghĩa vụ mà mọi người lao động khác ở đất nước này phải thực hiện mỗi năm” – phó quản lý chiến dịch của ông Biden, Kate Bedingfield, nói trên CNN – “Còn với ông Biden, các bạn sẽ thấy được khía cạnh hoàn toàn khác về một gia đình lao động ở đất nước này”.



Hiện tại, ông Biden đã công bố tiền thuế cá nhân mà ông đóng suốt 2 thập kỷ qua – chỉ riêng năm 2019 là chưa. Cá nhân ông không đề cập tới báo cáo mới đây của New York Times, nhưng có điều khá chắc chắn là ông sẽ đề cập tới nó khi tranh luận trực tiếp với ông Trump.

Phản ứng mâu thuẫn từ chiến dịch của ông Trump

Trong khi đó, ông Trump cùng các cố vấn của ông đã phải dành ra cả ngày để đưa ra những thông điệp có phần mâu thuẫn – rằng ông đã chi hàng triệu USD tiền thuế, và ông trả ít thuế là nhờ bản chất của một doanh nhân thông minh.

Ông Trump dường như lung túng hơn sau vụ việc này, trong khi các cố vấn của ông – những người đã trải qua hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác trong Nhà Trắng – dường như đã quá quen với các vấn đề như vậy.

Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích tờ New York Times ít nhất 3 lần trên Twitter trong sáng hôm đầu tuần. Không giống như những đồng minh và cố vấn của mình, ông tranh luận rằng ông đã chi trả “nhiều triệu USD tiền thuế”, và tuyên bố rằng ông là Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ từ chối nhận lương.

Phát ngôn viên Tim Murtaugh của phía chiến dịch Trump đã gọi câu chuyện trên tờ New York Times là “không chính xác, bởi Tổng thống đã trả hàng chục triệu tiền thuế”.

“Đây thực chất là một thứ sáo rỗng và là đòn tấn công phủ đầu nhằm giúp đỡ Joe Biden” – ông Murtaugh nói – “Dễ dự đoán khi giới truyền thông lại lựa chọn tập trung vào điều này thay vì hỏi xem tại sao Hunter Biden lại nhận được 3,5 triệu USD từ vợ của cựu Thị trưởng Moscow trong lúc cha ông còn đang làm Phó Tổng thống”.

Vấn đề là thứ không còn xa lạ đối với chính quyền Trump, tuy nhiên vấn đề xảy ra ngay khi kỳ bầu cử Tổng thống chỉ còn được tính bằng ngày lại là chuyện khác.

“Ông Trump sẽ không bao giờ mất đi một người ủng hộ thực sự nào, nhưng ông ấy có thể thua trong bầu cử” – Anthony Scaramucci, người từng có khoảng thời gian ngắn làm Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, nói – “Vấn đề luôn là con số người chết (do COVID-19) và thuế, và việc không đóng thuế sẽ dẫn tới cái chết trong sự nghiệp chính trị của ông ấy”.

Theo Politico