Thu phí không dừng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 1/8

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC) trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Để triển khai chủ trương này, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức tốt việc tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn dán thẻ ETC sử dụng hình thức thu phí ETC trên các đường cao tốc nói chung và tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nói riêng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn, UBND các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trong công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và xử phạt các trường hợp điều khiển phương tiện không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức ETC đi vào làn đường dành riêng thu phí ETC tại các nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trên địa bàn.

Như VietTimes đã đưa tin, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, là tuyến cao tốc đầu tiên tại các tỉnh miền Trung được khởi công ngày 19/5/2013. Đoạn tuyến đi qua các tỉnh, thành, gồm: Đà Nẵng (7,9km), Quảng Nam (91,2km) và Quảng Ngãi (40,1km), với tổng chiều dài toàn tuyến 139,204km. Trong đó, tuyến cao tốc có chiều dài 131,5km và đoạn nối tuyến cao tốc với QL1A có chiều dài 7,7km.

Công nhân sửa chữa hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự án được chính thức thông tuyến vào ngày 2/9/2018 sau gần 6 năm xây dựng, tuy nhiên ngay sau khi đưa vào vận hành, tuyến cao tốc đã liên tiếp xuất hiện những hư hỏng nghiêm trọng khiến hàng loạt cán bộ lãnh đạo của VEC và nhân sự làm việc tại dự án này vướng lao lý.