Thêm đòn giáng với ông Trump: Vaccine COVID-19 của Moderna không thể có trước bầu cử

Đây được xem là đòn giáng mới đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump bởi trước đó, và gần đây nhất là trong vòng tranh luận đầu tiên với đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden, ông Trump nói rằng vaccine ngừa COVID-19 sẽ được công bố trước ngày bầu cử 3/11 tới, và nhờ đó sẽ tạo thêm động lực mới cho chiến dịch tái tranh cử của ông.

Giám đốc điều hành của Moderna, Stephane Bancel, nói với hãng Financial Times rằng: “25/11 sẽ là thời điểm mà chúng tôi có đủ dữ liệu an toàn để có thể lập đơn xin cấp phép gửi tới Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) – nếu như dữ liệu an toàn này đủ tốt, có nghĩa rằng chủng vaccine của chúng tôi an toàn”.



Tổng thống Trump, người có tỷ lệ ủng hộ suy giảm do cách ứng phó với đại dịch COVID-19 của chính quyền ông, thường xuyên nói rằng một chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ sẵn có trước ngày bầu cử 3/11. Điều này đã làm dấy lên quan ngại trong giới chuyên gia rằng chính quyền của ông Trump có thể cố gắng can thiệp vào tiến trình cấp phép vì mục đích chính trị.

Vị Tổng thống đảng Cộng hòa cũng nhắc lại điều này trong đêm tranh luận đầu tiên tổ chức hôm thứ Ba vừa qua, trong lúc đối đầu với cựu Phó Tổng thống Joe Biden. “Có khả năng là chúng ta sẽ có câu trả lời trước ngày 1/11”; ông Trump nói.

Vaccine ứng viên mà Moderna đang phát triển là 1 trong số 11 vaccine ứng viên khác đang được thử nghiệm giai đoạn cuối. Một chủng vaccine khác hiện cũng đang được phát triển bởi hãng Pfizer, và Giám đốc điều hành công ty này, Albert Bourla, đã đưa ra quan điểm rằng công ty ông có thể có câu trả lời rõ ràng hơn về chủng vaccine trong tháng này.

Phần lớn các chuyên gia tỏ ra hoài nghi về tuyên bố trên, họ tin rằng các cuộc thử nghiệm đang diễn ra sẽ không cung cấp đủ dữ liệu, thông số để chứng minh tính an toàn và hiệu quả của chủng vaccine vào thời điểm đó.

Phát biểu với tờ Washington Post trong hôm thứ Ba, ông Bourla đã bác bỏ thông tin rằng ông đang cố gắng lấy lòng Tổng thống Trump khi đưa ra tuyên bố sẽ có kết quả thử nghiệm vaccine trong tháng 10. “Đối với tôi, ngày bầu cử chỉ là một ngày người ta tạo ra. Cuối tháng 10 cũng là ngày người ta tạo ra. Và nếu chúng tôi công bố được sớm kết quả, thì chúng tôi sẽ làm vậy”; ông nói.

Hiện nay, FDA đã mở rộng cuộc điều tra của họ nhằm vào một chứng bệnh nghiêm trọng xuất hiện trong lúc nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneeca và sẽ xem lại những dữ liệu từ các vòng thử nghiệm trước của một số chủng vaccine tương tự được phát triển bởi cùng các nhà khoa học; Reuters dẫn 3 nguồn tin cho hay.

Các cuộc thử nghiệm gia đoạn cuối được thực hiện với quy mô lớn ở Mỹ của AstraZeneca hiện đã phải tạm dừng kể từ ngày 6/9, sau khi một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm ở Anh bị mắc một chứng bệnh nghiêm trọng.

Phạm vi điều tra của FDA được mỏ rộng đã làm dấy lên quan ngại về khả năng một trong số chủng vaccine COVID-19 tiềm năng nhất đang được phát triển sẽ phải lùi ngày ra mắt. Dữ liệu thử nghiệm mà FDA yêu cầu dự kiến sẽ được cung cấp trong tuần này, và FDA sẽ mất thêm thời gian để phân tích dữ liệu đó.

Chủng vaccine hiệu quả được xem là đóng vai trò chủ chốt để ngừng đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người trên toàn thế giới.

Các nhà điều hành ở Anh, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi đã cho phép AstraZeneca nối lại các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở nước họ. Tuy nhiên, FDA muốn làm rõ xem những tác dụng phụ nào đã xuất hiện trong các vòng thử nghiệm các chủng vaccine khác mà đối tác của AstraZeneca là ĐH Oxford đang phát triển.

Nhưng điều này không có nghĩa rằng FDA tin là có vấn đề về an toàn đối với các chủng vaccine đó. “Điều này chỉ cho thấy FDA đang làm việc rất kỹ lưỡng trong việc xem xét về tính an toàn của các chủng vaccine”; Reuters dẫn một nguồn tin cho hay.